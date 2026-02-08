«Баварию» гонял вдесятером её преследователь! Нойер «привёз», но Диас врубил режим монстра

«Бавария» в последнем матче 21-го тура Бундеслиги победила своего преследователя – «Хоффенхайм». Ничего необычного в этом нет, если бы не то, как складывалась игра команд Венсана Компани и Кристиана Ильцера.

Перед матчем на трибунах мюнхенского стадиона показали Юлиана Нагельсмана, который жевал брецель и был чем-то увлечён в телефоне. Главный тренер сборной Германии пришёл посмотреть на встречу двух своих бывших команд – профессиональный интерес сочетался с романтическим порывом. Между прочим, именно при нём «Хоффенхайм» единственный раз в собственной истории финишировал в топ-3, где находится и сейчас.

Гости начали игру смело – с прессинга, которым и славятся под руководством австрийца Ильцера. «Хоффенхайм» возвращал себе мяч так же быстро, как и «Бавария». А из обороны под прессингом хозяев выходил через пас, от вратаря Баумана. Его, кстати, чуть не сломал уже в дебюте матча Станишич, который выскакивал один на один и въехал в Оливера. Сборная Германии едва не потеряла ещё одного травмированного голкипера. К счастью, обошлось, и вскоре Бауман порадовал Ильцера и Нагельсмана красивым сейвом, когда Олисе исполнил Роббена.

Впрочем, самый сложный тест выпал вратарю «Хоффенхайма» на 20-й минуте, после того как Диас, классно сыгравший на подборе, заработал пенальти. А заодно – удаление для левого защитника Акпогумы, который сфолил на нём. Интересно, что нигериец появился в основе впервые в этом сезоне Бундеслиги из-за кадровых проблем. Бауман едва не взял 11-метровый от Кейна. Прыгнул, судя по всему, по удару и даже коснулся мяча. Тем не менее лучший бомбардир чемпионата Германии забил свой 23-й гол.

«Бавария» вела и играла в большинстве. В этих обстоятельствах самый вероятный сценарий – разгром её соперника. Возможно, хозяева немного расслабились, потеряли концентрацию, но что творил «Хоффенхайм»! Команда Ильцера вдесятером не просто нанесла свой первый удар в матче, а стала создавать моментом за моментом. «Бавария» проигрывала воздух в собственной штрафной (Кабак не забил из убойной позиции, а Аслани попал в перекладину после кроссов с разных флангов), потом чудесный сейв совершил Нойер. Однако незадолго до перерыва сам же Мануэль подарил гол «Хоффенхайму». При розыгрыше от ворот голкипер «Баварии» отдал мяч в штрафной Аслани, и тот покатил на Крамарича.

Тайм должен был завершиться вничью. «Бавария» столько голевых моментов не получила. Лучший шанс загубил Кейн, который умудрился не попасть в пустые ворота с добивания. Однако на 44-й минуте Диас заработал второй пенальти – очень похожий на первый. Только на сей раз колумбийца завалил Цоуфал. Разве что чех избежал удаления, хотя он вообще мог сыграть и поаккуратнее. Этот 11-метровый Бауман точно не отразил бы, поскольку не угадал, куда пробьёт Кейн.

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 5:1 Фото: Alex Grimm/Getty Images

Более того, в компенсированное время «Бавария» забила дважды! Очень обидная концовка для здорово смотревшегося «Хоффенхайма». Кейн вернул «должок» Диасу – протащил мяч из центра и ассистировал колумбийцу. Луис мастерски решил эпизод ударом низом, а бедолага Цоуфал выступил в роли тренировочной стойки. Перед этим Ильцер призывал команду действовать поспокойнее, но, видимо, его не услышали, раскрылись.

«Хоффенхайм» ещё пытался за что-то зацепиться. После перерыва команда Ильцера соорудила очередной голевой момент в результате красивой комбинации, которую завершал ударом с угла вратарской активный Аслани. Однако Нойер исправился за ошибку – потащил удар под перекладину. И всё же гости не избежали разгрома. На исходе часа встречи Диас добавил дубль к двум заработанным пенальти. Долгая атака хозяев закончилась тем, что Олисе нашёл колумбийца пасом во вратарской.

В середине второго тайма Компани даже отправил отдыхать Кейна. Перед уходом на скамейку англичанин мог оформить хет-трик, Но зарядил в перекладину. Среди тех, кого бельгийский тренер выпустил на замены, был талант «Баварии» Карл, не попавший в основу впервые за четыре тура. Он запомнился забавной потерей на дриблинге. Запутался в ногах, упустил мяч за линию поля.

Огонь из игры уже ушёл. На последних минутах хет-трик сделал Диас – забил низом из полукруга. «Бавария» прервала пятиматчевую победную серию «Хоффенхайма» и опережает дортмундскую «Боруссию» на шесть очков. Между собой лидеры сыграют 28 февраля в Дортмунде.