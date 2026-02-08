«Сити» перевернул всё. Второй тайм с «Ливерпулем» — безумство

«Ливерпуль» и «Сити» — новая классика АПЛ. За последние 10 лет это противостояние стало главным в лиге. И тем более важным выглядит сейчас, когда «Ливерпуль» рисковал отстать на четыре очка от топ-5, а «Сити» мог закончить 25-й тур, уступая девять очков лидирующему «Арсеналу». В матче вообще хватало сюжетов. Например, Холанд никогда не забивал на «Энфилде». Однако в первом тайме футбол был не настолько крутым, как изначальная вывеска.

«Сити» на первых минутах выглядел напористее, но без убойных моментов. У «Ливерпуля» в первые 25 минут даже подходов не было к чужим воротам. Из действительно опасных атак запомнился разве что этот выпад «Сити», когда по стоп-кадру кажется, будто это атака «Ливерпуля». На самом деле тут Керкез блокирует выход Холанда.

Атака «Сити» Фото: кадр трансляции

Едва ли не главная тема первого тайма — отсутствие пенальти. Сначала Конате придержал Мармуша, который упал в штрафной. В конце тайма уже Бернарду Силва рукой оттянул Салаха, который оказался на газоне. В обоих случаях падения не впечатлили ни главного судью, ни VAR. Да и повторы подтвердили, что задержки хоть и были в обоих случаях, но незначительные. А вот после перерыва стало заметно веселее. У команд была целая серия моментов в начале второго тайма.

Удар Экитике Фото: Кадр трансляции

Экитике упустил два отличных момента. Сначала ударил ногой, и мяч прошёл рядом с девяткой. Затем он же бил головой без сопротивления после классного навеса Салаха внешней стороной стопы. Однако и тут форвард чуть-чуть не попал по воротам. Впрочем, и у «Сити» были возможности открыть счёт — например, Семеньо неплохо приложился почти с линии штрафной.

А затем случился фантастический удар Собослаи со штрафного. Идеально под штангу. Такой же гол венгр забил в этом сезоне «Арсеналу» в те же ворота на «Энфилде». Тогда гол со штрафного оказался победным для «Ливерпуля». На этот раз вышло иначе. Сильно иначе.

Гол Собослаи Фото: Кадр из трансляции

Команда Гвардиолы перевернула игру в концовке. На 84-й минуте Холанд скинул мяч головой, а Бернарду Силва в касание пробил по воротам. Это первый гол «Сити» в АПЛ во втором тайме в 2026-м. И когда казалось, что ничья — логичный итог матча, судья на 90+1-й минуте назначил пенальти. Причём достаточно спорный, потому что мяч уже явно уходил за пределы поля, когда Алисон сбил Нунеса. С 11 метров Холанд впервые забил на «Энфилде» в АПЛ.

Из-за пенальти добавленное время затянулось, и уже Доннарумме пришлось тащить. Дошло до того, что Алисон убежал отыгрываться в чужую штрафную. Вратарь «Ливерпуля» уже однажды так забивал в концовке, но на этот раз хозяева нарвались на контратаку. Шерки покатил мяч в ворота, и Холанд готов был добивать, явно опережая Собослаи, однако венгр сфолил. Мяч хоть и зашёл в ворота, но гол отменили, а полузащитника удалили. Впрочем, «Сити» и двух голов хватило для победы. Игра, которую запомнят надолго. Увы, в том числе из-за судейства.