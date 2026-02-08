«Краснодар» берёт звезду РПЛ, а «Барса» потеряет тренера и форварда? Трансферные слухи дня

Трансферные слухи появляются и после закрытия окна во многих лигах Европы. Воскресенье не стало исключением. «Краснодар» закрыл вопрос с нападающим, Роберт Левандовски получил предложение из США, а Ханс-Дитер Флик ждёт выборов президента «Барселоны».

«Краснодар» согласовал трансфер Боселли

Хуан Боселли, похоже, всё-таки перейдёт из «Пари НН» в «Краснодар». Иван Карпов утверждает, что клубы договорились по трансферу уругвайского нападающего. Ранее чемпион России предложил за переход Хуана 65 млн рублей плюс 15 млн в качестве бонусов. Нижегородский клуб рассчитывал заработать 100 млн рублей. Сам уругваец может получить контракт не менее чем на 3,5 года с зарплатой 8,5 млн рублей в месяц. Потеря Боселли может стать критичной для «Пари НН», ведь южноамериканец забил больше половины мячей команды в этом сезоне РПЛ (7 из 12).

Переход Дурана в «Зенит» находится на завершающей стадии

Ни у кого уже нет сомнений в том, что Джон Дуран станет новым футболистом «Зенита». Впрочем, пока нет официального подтверждения. Издание Fanatik утверждает, что урегулирование бюрократических нюансов находится на завершающей стадии. В «Фенербахче» (там колумбиец провёл первую часть сезона на правах аренды) считают переход Дурана практически неизбежным делом. Пять голов в 21 встрече — статистика Джона в турецком клубе. Права на нападающего принадлежат «Аль-Насру». «Зенит» арендует южноамериканца до конца сезона без права выкупа.

Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона

15 марта — важная дата для «Барселоны». Именно в этот день состоятся выборы президента клуба, который вступит в должность 1 июля (если это будет новый человек). Ханс-Дитер Флик покинет пост главного тренера «Барселоны», если Жоана Лапорту не переизберут на новый срок. Об этом сообщает Marca. Источник утверждает, что немец считает себя частью команды Лапорты. Флик готов подписать новый контракт в случае переизбрания президента. Впрочем, к этому вопросу вернутся не раньше 1 июля. Один из кандидатов в президенты каталонского клуба Виктор Фонт выразил желание сохранить Флика в случае своей победы.

«Ювентус» определил кандидатов на укрепление линии атаки

Туринский клуб ищет нового нападающего. Tuttosport утверждает, что «Юве» определил тройку кандидатов на трансфер в летнее окно. Это Виктор Осимхен из «Галатасарая», Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас» и Рандаль Коло Муани из «ПСЖ» (играет за «Тоттенхэм» на правах аренды). Итальянский клуб готов потратить на покупку нового форварда € 25-30 млн, но пока сомнительно, что можно купить кого-то из тройки за такие деньги. Возможно, придётся искать иную формулу трансфера.

Виктор Осимхен Фото: Molly Darlington/Getty Images

«Борнмут» выкупил защитника «Милана»

Испанский защитник Алехандро Хименес стал игроком «Борнмута» на постоянной основе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, английский клуб активировал опцию выкупа за € 19,5 млн. В договоре прописаны бонусы, которые составляют € 5,3 млн. «Реал» (оттуда Хименес переходил в «Милан») получит 50% от суммы сделки. Минувшим летом «Борнмут» арендовал Хименеса с правом последующего выкупа. Алехандро оказался в молодёжной команде «Милана» в 2023 году. А в этом сезоне отыграл 22 матча в составе «Борнмута».

Алехандро Хименес Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Четыре клуба Ла Лиги интересуются Деле Алли

Деле Алли всего 29 лет. В сентябре он стал свободным агентом после того, как расторг контракт с «Комо». Англичанин пробыл в Италии восемь месяцев и провёл только один матч под руководством тренера Сеска Фабрегаса. Очень скромно! Не исключено, что Алли продолжит карьеру в чемпионате Испании. Сразу четыре клуба из этой страны («Овьедо», «Севилья», «Эльче» и «Хетафе) проявляют интерес к полузащитнику, сообщает talkSPORT. Получится ли у некогда талантливого футболиста реанимировать карьеру?

«Интер» хочет переманить Маккенни из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заинтересовал сразу несколько клубов, включая «Интер». По информации Tuttosport, миланский клуб хотел бы заключить контракт с игроком сборной США. Лидер Серии А планирует переманить к себе Маккенни, когда тот станет свободным агентом. А это произойдёт ближайшим летом. «Ювентус» намерен уговорить Уэстона остаться в команде. Маккенни интересен не только «Интеру», но и нескольким клубам МЛС. В этом сезоне 27-летний американец отыграл 32 встречи во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Уэстон Маккенни Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Чикаго Файр» предлагает Левандовскому контракт с высокой зарплатой

Клуб МЛС «Чикаго Файр» рассчитывает оформить переход 37-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Об этом сообщает Николо Скира. Он утверждает, что американский клуб предлагает поляку контракт на два года с «очень высокой» зарплатой. Сам Роберт пока не принял предложение «Чикаго», поскольку им интересуются клубы из Европы. В этом сезоне бомбардир забил 13 голов в 28 матчах, а его контракт с испанским клубом истекает ближайшим летом. Уедет ли Левандовски за океан?

Одной строкой

Официально: Андерсон Талиска подписал новый контракт с «Фенербахче». Он рассчитан до июня 2028 года.

Бен Джейкобс: «МЮ» заинтересован в подписании Энтони Гордона этим летом.

Caught Offside: «Ливерпуль» готов продать Кьезу за € 25-30 млн. «Рома», «Наполи» и «Юве» — в числе претендентов на итальянца.

TeamTALK: «МЮ» готов заплатить за трансфер защитника «Реала» Эдера Милитао € 40 млн.

Вене Касагранде: «Балтика» сделала предложение клубу «Куяба» из второй лиги Бразилии об аренде нападающего Дерика Ласерды.