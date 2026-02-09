«Оправданий больше нет». Талант «Челси» должен был стать звездой, но губит карьеру

Кендри Паэс должен был разрывать в нынешнем сезоне за «Челси» приблизительно так, как это делает его ровесник Эстевао. Лондонский клуб два года ждал эквадорца, выкупив полузащитника ещё в 16-летнем возрасте за солидные для юного футболиста деньги (СМИ после трансфера писали о сделке на € 20 млн). Но в реальности Паэс зимой 2026-го не заиграл в «Страсбурге». И уходит из фарм-клуба «Челси» в «Ривер Плейт» – за практикой. Что же не так с карьерой этого парня, между прочим, обладателя рекорда в истории сборной Эквадора?

О Кендри, наверное, по-настоящему заговорили в 2022-м. Тогда Паэс блеснул в составе юношеской команды «Индепендьенте дель Валье» на турнире в Австрии и обратил на себя внимание скаутов едва ли не всех топ-клубов Европы. Атакующий полузащитник, «десятка» на своём уровне творил с мячом то, что во взрослом футболе делали его кумиры – например, Лионель Месси. Вскоре в эквадорский клуб стали поступать трансферные запросы. Например, в декабре того года «Индепендьенте» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».

В 15 лет Паэс феерил в сборной Эквадора U17 – выходил на поле с капитанской повязкой, набрал 3+8 в 11 матчах. В том же возрасте был переведён в первую команду «Индепендьенте», чтобы начать с ней предсезонку зимой 2023-го. Вскоре состоялся профессиональный дебют юноши. С февраля полузащитник начал стабильно играть за «Индепендьенте» и забил в первом же матче – «Мушук Руне» в чемпионате. Разумеется, Кендри стал самым молодым дебютантом и автором гола в истории эквадорского высшего дивизиона. Всего же в сезоне-2023 он поучаствовал в 29 матчах разных турниров и набрал 5+1.

Летом того года за Паэсом пришёл «Челси», выкупил эквадорского уникума и оставил в «Индепендьенте» до совершеннолетия. Раньше забрать парня в Англию было просто нельзя. Тогда же Кендри поехал в составе сборной U20 на молодёжный чемпионат мира. Он был самым юным игроком в заявках всех команд. Тем не менее в четырёх матчах на турнире набрал 1+3, а Эквадор вышел из группы и выбыл в 1/8 финала. Оказалось, до Паэса никто в таком возрасте на молодёжных ЧМ не забивал.

Кендри Паэс в сборной Эквадора Фото: Omar Vega/Getty Images

В сентябре Кендри играл уже за первую сборную Эквадора. Дебютировал в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (2:1) – сделал голевую передачу в эпизоде с победным голом. Статистики выяснили, что в более молодом возрасте за сборные из Южной Америки дебютировал только Диего Марадона. В следующей игре с Боливией (2:1) Паэс забил сам с паса полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо. В 16 лет 161 день ни у кого прежде не было голов в южноамериканском отборе чемпионатов мира.

Счастливый 2023-й принёс Паэсу первые и пока последние трофеи в его карьере. В феврале «Индепендьенте» выиграл Суперкубок Южной Америки и Суперкубок Эквадора. Правда, в тех финалах полузащитник ещё сидел на скамейке и только готовился к своей яркой премьере.

«Я думаю, что Паэс – умный игрок, его уровень становится всё лучше и лучше, – говорил о Кендри экс-защитник сборной Эквадора и «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия. – Это серьёзный и перспективный футболист, который постоянно совершенствуется. Он играет за одну из лучших команд Эквадора – там о нём заботятся. Я знаю, что люди, которые его окружают, очень хороши и идут в правильном направлении. Кендри должен оставаться скромным и продолжать думать о повышении своего уровня».

Наверное, в 16-17 лет это не так-то просто, когда тебе в каждое ухо ежедневно дуют, что ты будущий Месси. После этого прогресс Паэса замедлился. Хотя летом 2024-го он ещё был основным игроком сборной Эквадора на Кубке Америки и забил победный гол на групповом этапе Ямайке. Это пятое и до сих пор последнее результативное действие Кендри в национальной команде (всего он набрал 2+3 в 23 матчах). За «Индепендьенте» в сезоне-2024 полузащитник заработал 8+5 в 41 игре. Сверкнул во встрече Кубка Либертадорес с «Палмейрасом». Забил мяч и сделал голевой пас – превзошёл в тот вечер Эндрика, который ограничился одним голом.

«Челси» заботился о Паэсе. Например, зимой 2024-го на фоне беспорядков в Эквадоре с участием преступных группировок лондонский клуб предоставил ему и его семье круглосуточную охрану. Но тревожные новости, связанные с образом жизни Кендри, стали просачиваться в прессу уже тогда. Вскоре после истории с беспорядками Daily Mail написал, что 16-летний Паэс был замечен вместе с другими игроками сборной Эквадора в одном из стрип-клубов Нью-Йорка. Федерация на словах осудила поведение футболистов. Пригрозила игрокам, что в будущем их могут не вызвать в национальную команду.

Когда Паэсу исполнилось 18, он наконец переехал в Европу. Но не в «Челси» – в «Страсбург», принадлежащий той же компании BlueCo, которая управляет лондонский клубом, и развивающий молодёжь для английского топа. Интересно, что в первой половине 2025-го «Индепендьенте» решил не задействовать полузащитника в своих матчах. Объяснялось это желанием избавить Кендри от лишнего давления перед переездом в Европу. Паэс снова попадал в скандалы с посещением ночного клуба, фотографиями с алкогольным напитком и электронной сигаретой. Он стал сильно переживать из-за критики в свой адрес, и клуб дал ему возможность «очистить разум». Кендри играл только за сборную U20 на молодёжном чемпионате Южной Америки.

Кендри Паэс в «Страсбурге» Фото: Franco Arland/Getty Images

«Думаю, мы преодолели уже самую сложную часть, а именно его отъезд из Эквадора в тот момент, когда, как мне кажется, вокруг Паэса царила токсичная атмосфера. Она не способствовала улучшению ситуации», – объяснял тренер сборной Себастьян Беккасесе.

Партнёры Паэса публично поддерживали полузащитника. Кайседо говорил: все мы, дескать, совершаем ошибки в молодости. В «Страсбурге» Кендри должен был пройти адаптацию к европейскому футболу и доказать, что заслуживает места в составе «Челси». Во Францию эквадорец ехал к Лиаму Росеньору. Если бы понравился нынешнему тренеру лондонской команды, то наверняка уже зимой был бы поднят в «Челси».

Росеньор давал шансы Паэсу в «Страсбурге», причём ставил его на разные позиции. За полгода в составе эльзасцев Кендри сыграл 21 матч, в стартовом составе – семь. Тем не менее атакующий полузащитник совершил только одно результативное действие, забив в сентябре «Парижу» в Лиге 1. Все статистические достижения эквадорца в чемпионата Франции – 10 ударов (четыре – в створ), шесть пасов под удар и шесть обводок. В Лиге конференций у Паэса не было ни голов, ни голевых передач. В декабре Росеньор раскритиковал Кендри и других молодых: «Теперь, когда они получают игровое время, оправданий больше нет. Мы ждём большего, это очевидно. Мне надоело использовать молодость футболистов в качестве оправдания».

По информации L’Equipe, у Паэса по-прежнему есть проблемы с отношением к делу. Согласно источнику, Кендри вёл себя непрофессионально, находясь в «Страсбурге». Нарушал режим, неоднократно посещал ночные клубы – как в самом городе, так и в соседней Германии. Отлучался, чтобы посетить парижский Диснейленд.

Оказалось, Кендри пока «сырой» даже для фарма «Челси». В зимнее трансферное окно лондонский клуб прервал его аренду в «Страсбурге» и вернул в Южную Америку. Паэса сразу на полтора года арендовал «Ривер Плейт». Без права выкупа. В «Челси» ещё надеются, что полузащитник реализует свой неслабый потенциал. А сам Кендри должен подготовиться в Аргентине к выступлениям на ЧМ-2026, где сборная Эквадора сыграет с Кот-д’Ивуаром, Кюрасао и Германией.