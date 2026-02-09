Сафонов был хорош в главном матче Франции — есть «сухарь»! «ПСЖ» просто высек «Марсель»

«ПСЖ» раскатал «Марсель» в центральном матче 21-го тура чемпионата Франции и вернулся на первое место. А российский голкипер парижан Сафонов сыграл «на ноль» во второй раз в сезоне Лиги 1.

Матвей был вторым игроком, который коснулся мяча в этой встрече. Дембеле, начав игру с центра поля, отдал передачу назад именно на голкипера. Интересно, что потом они ещё не единожды взаимодействовали или пытались это сделать. Точнее, Сафонов искал нападающего длинными пасами, поскольку «Марсель» прессинговал и оставлял свободные метры на своей половине поля. Вероятно, не всеми передачами россиянина остался доволен Луис Энрике, но были и удачные.

У «ПСЖ» получалось разбивать высокий прессинг команды Роберто Де Дзерби и находить пространство. За счёт быстрой атаки хозяева создали голевой момент уже через пару минут после старта матча, а на 12-й повели. Парижане снова вышли из-под давления на своём левом фланге благодаря смене позиций Дуэ и Мендеша. Два футболиста «Марселя», игравшего с пятёркой сзади, не разобрались, кому подхватывать рванувшего вперёд португальца. Офсайдная ловушка не сработала. Вингер забросил мяч на защитника, а Мендеш завершил выход «два в один» пасом вдоль ворот на Дембеле. Усман забил ударом низом в касание.

К этому времени у «Марселя» не было ни ударов, ни даже касаний в штрафной Сафонова. Только по истечении четверти часа нашлась работа и для Матвея. У провансальцев склеилась атака слева, Эмерсон выполнил кросс на Гуири, а центрфорвард сыграл на опережение и пробил. Однако российский голкипер действовал очень хладнокровно, правильно выбрал позицию. Отбил мяч ногой так просто, словно он во дворе с друзьями играл.

Больше в первом тайме у «Марселя» ударов в створ не было. Да и в сторону ворот – всего четыре. «ПСЖ» здорово защищался и возвращал себе мяч, даже когда команда Де Дзерби прилично поддавила. Парижане сбивали темп владением, а потом резко выстреливали контратакой, разламывая прессинг провансальцев. Ещё несколько моментов хозяева не реализовали, но перед перерывом Дембеле оформил дубль. Он сам создал этот гол. Получив мяч справа, Усман сместился в полуфланг, ловко ушёл от Балерди с Мединой, после чего зарядил в ближний верхний угол. Запасной вратарь «Марселя» Де Ланге (основного Рульи тренер посадил на скамейку) не выручил.

Матвей Сафонов Фото: Sipa USA/ТАСС

Де Дзерби, судя по всему, решил, что самый бесполезный на поле – зимний новичок Нванери. По крайней мере, именно арендованного у «Арсенала» игрока тренер «Марселя» поменял на Пайшао. После перерыва гости максимально высоко прессинговали на первых минутах, однако как только игра перемещалась к штрафной Де Ланге, у провансальцев возникал настоящий бардак в обороне. Третий гол «ПСЖ» назревал, его должен был забить Дуэ. Но сначала вингер попал в штангу, а затем не дотянулся до мяча, когда Мендеш покатил ему фактически на пустые ворота.

Свежий Пайшао показал себя минут через 10. Открылся под кросс Гринвуда, выиграл воздух и пробил головой. Сафонов не дремал – потащил из нижнего угла, заслужил похвалу от партнёра. Впрочем, мяч справедливости ради летел не в створ, а в штангу. У парижан же вскоре вышел Кварацхелия, который быстро восстановился от травмы. И сразу поучаствовал в голевой атаке! Невеш подхватил отскочивший от Балерди мяч и в ситуации «два в один» забрасывал его на стоявшего перед воротами Хвичу. Но Медина не дал пройти пасу – головой срезал мяч в собственные ворота.

Кварацхелию лишили гола, однако, как оказалось, всего на пару минут. «ПСЖ» продолжал разрывать «Марсель», а Де Дзерби смотрел на происходящее на поле с недоумением. Кажется, с каждой секундой он всё больше думал об отставке. В эпизоде с четвёртым голом Дембеле выдал гениальный пас на Хвичу, даже не глядя на грузина, а экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» чудесным ударом с лёта отправил мяч в нижний угол рикошетом от земли.

Совсем стыдно стало за «Марсель», когда Ли Кан Ин сделал счёт 5:0. Корейцу классно ассистировал Маюлу. Пожалуй, тут вратарь Де Ланге пропустил мяч, который должен был отбивать после удара низом. Так или иначе, не вратари решили исход встречи на «Парк де Пренс». Луис Энрике нокаутом выигрывал дуэль у Де Дзерби и на концовку выпустил новичка Дро Фернандеса – талант из «Барселоны» дебютировал в Лиге 1.

На последних минутах «ПСЖ» ещё дважды сотряс перекладину ворот Де Ланге. Нидерландец в этот вечер мог пропустить и семь мячей, и более. А Сафонов заработал «сухарь», не пропустив после девяти ударов и трёх в створ. Матвей уверенно действовал на выходах и отдал 64% точных длинных передач (7 из 11). Для сравнения у его коллеги – 25% (4 из 16).