У «Реала» нашёлся неожиданный герой. Защитник обвёл троих и пробил между ног!

«Барселона» в субботу уверенно выиграла у «Мальорки» (3:0), поэтому «Реалу» было необходимо побеждать, чтобы сохранить отставание от лидера минимальным. И сделать это нужно было без травмированного Беллингема и дисквалифицированного Винисиуса.

Честно говоря, первый тайм получился весьма вялым. И в каком-то смысле это объяснимо. Было бы наивно требовать от «Валенсии», чтобы она создавала много моментов в матче с таким соперником. В свою очередь, «Реал» часто забирает победу именно во втором тайме, бережно распределяя силы. А в прошлом туре так и вовсе чудом на 90+10-й минуте забрали три очка. Вот и теперь не торопились разгоняться.

Первый по-настоящему опасный момент случился только на 28-й минуте, когда Мбаппе при входе в штрафную поделился мячом с 21-летним Хименесом, но его удар отразил вратарь «Валенсии». Для воспитанника «Реала» это первая встреча в основе в Ла Лиге. Главный тренер «Мадрида» Арбелоа хорошо знает Хименеса по работе в академии. Интересно, что он вышел правым защитником, когда на скамейке остались Карвахаль и Трент (хотя англичанин появился на замену на 76-й минуте).

Трент Александер-Арнольд Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Первый тайм получился настолько бедным на события, что судья ничего не добавил и увёл команды с поля, когда на табло было 45.03. Второй начался примерно так же. По итогам часа игры набралось 0,52 xG на двоих (0,20 — у «Валенсии» и 0,32 — у «Реала»). Хоть что-то в матче должно было случиться. И случилось!

«Реал» на 65-й минуте открыл счёт. Причём сделал это Каррерас. Мало кто знал, что левый защитник способен зайти в штрафную, обвести троих соперников и пробить точно между ног четвёртому. Когда Винисиус и Беллингем отсутствали, а забросы на Мбаппе не особо работали — именно в этот момент команду спас 22-летний испанец, пришедший летом из «Бенфики».

Альваро Каррерас Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

На 71-й минуте «Реал» едва не пропустил. Бельтран бил в одно касание и попал в штангу. Этот момент оказался, по сути, единственным голевым у хозяев. За всю встречу у Куртуа – ни одного сейва, потому что по его воротам никто так и не пробил в створ. Ну а «Реал» уже в компенсированное время положил второй мяч. Браим убежал по левому флангу и прострелил на Мбаппе, который точно ударил без сопротивления. Для француза это уже 23-й гол в 22-м матче этого чемпионата.

«Реал» по-прежнему в одном очке от «Барселоны». «Валенсия» – тоже в одном очке, но от зоны вылета.