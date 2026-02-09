Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Валенсия — Реал Мадрид — 0:2, обзор матча 23-го тура Ла Лиги, голы: Каррерас, Мбаппе, статистика, 8 февраля 2026

У «Реала» нашёлся неожиданный герой. Защитник обвёл троих и пробил между ног!
Григорий Телингатер
Отчёт «Валенсия» — «Реал Мадрид» — 0:2
Комментарии
Матч с «Валенсией» — сложный для восприятия.

«Барселона» в субботу уверенно выиграла у «Мальорки» (3:0), поэтому «Реалу» было необходимо побеждать, чтобы сохранить отставание от лидера минимальным. И сделать это нужно было без травмированного Беллингема и дисквалифицированного Винисиуса.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65'     0:2 Мбаппе – 90+1'    

Честно говоря, первый тайм получился весьма вялым. И в каком-то смысле это объяснимо. Было бы наивно требовать от «Валенсии», чтобы она создавала много моментов в матче с таким соперником. В свою очередь, «Реал» часто забирает победу именно во втором тайме, бережно распределяя силы. А в прошлом туре так и вовсе чудом на 90+10-й минуте забрали три очка. Вот и теперь не торопились разгоняться.

Первый по-настоящему опасный момент случился только на 28-й минуте, когда Мбаппе при входе в штрафную поделился мячом с 21-летним Хименесом, но его удар отразил вратарь «Валенсии». Для воспитанника «Реала» это первая встреча в основе в Ла Лиге. Главный тренер «Мадрида» Арбелоа хорошо знает Хименеса по работе в академии. Интересно, что он вышел правым защитником, когда на скамейке остались Карвахаль и Трент (хотя англичанин появился на замену на 76-й минуте).

Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Первый тайм получился настолько бедным на события, что судья ничего не добавил и увёл команды с поля, когда на табло было 45.03. Второй начался примерно так же. По итогам часа игры набралось 0,52 xG на двоих (0,20 — у «Валенсии» и 0,32 — у «Реала»). Хоть что-то в матче должно было случиться. И случилось!

«Реал» на 65-й минуте открыл счёт. Причём сделал это Каррерас. Мало кто знал, что левый защитник способен зайти в штрафную, обвести троих соперников и пробить точно между ног четвёртому. Когда Винисиус и Беллингем отсутствали, а забросы на Мбаппе не особо работали — именно в этот момент команду спас 22-летний испанец, пришедший летом из «Бенфики».

Альваро Каррерас

Альваро Каррерас

Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

На 71-й минуте «Реал» едва не пропустил. Бельтран бил в одно касание и попал в штангу. Этот момент оказался, по сути, единственным голевым у хозяев. За всю встречу у Куртуа – ни одного сейва, потому что по его воротам никто так и не пробил в створ. Ну а «Реал» уже в компенсированное время положил второй мяч. Браим убежал по левому флангу и прострелил на Мбаппе, который точно ударил без сопротивления. Для француза это уже 23-й гол в 22-м матче этого чемпионата.

«Реал» по-прежнему в одном очке от «Барселоны». «Валенсия» – тоже в одном очке, но от зоны вылета.

А вот какой матч в этот день получился действительно крутым:
«Сити» перевернул всё. Второй тайм с «Ливерпулем» — безумство
«Сити» перевернул всё. Второй тайм с «Ливерпулем» — безумство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android