Рекордище Палмера, крах Симеоне и внезапные проблемы «Ювентуса». Главное в еврофутболе

Традиционный евродайджест снова с вами! «Ливерпуль» едва не остановил «Сити» в чемпионском забеге, «ПСЖ» вместе с Сафоновым уничтожил «Марсель», «Бавария» вернулась на победные рельсы — и это ещё не всё!

Англия: сумасшедшая концовка на «Энфилде», «МЮ» разобрал «Тоттенхэм», хет-трик Палмера

«Эвертон» горел 0:1 «Фулхэму» к 74-й минуте, но затем случился гол Дьюсбери-Холла и автогол Бернда Лено — голкипер закинул мяч в свои ворота после углового (2:1). «Вест Хэм» обыграл «Бёрнли» (2:0): забили Саммервилл (реализовал выход один на один) и Кастельянос (замкнул навес). А «Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» и одержал первую победу с начала декабря (1:0).

«МЮ» начал давить уже с первых минут и, скорее всего, вырвал бы победу в равных составах — но Ромеро на 29-й сильно упростил задачу хозяевам. Аргентинец шипами въехал по ноге Каземиро и был удалён. После этого «Юнайтед» разыграл блестящий угловой, и Мбемо открыл счёт. Во втором тайме хозяева закинули ещё три гола: два из них отменили, а вот результативный удар Фернандеша признали легитимным. Теперь у «МЮ» четыре победы подряд, следующая игра — с нестабильным «Вест Хэмом». Охотно верим, что тот самый болельщик дойдёт до парикмахерской на следующей неделе.

Палмер приговорил «Вулверхэмптон» к поражению уже в первом тайме — англичанин оформил хет-трик за 25 минут. Два гола забил с пенальти, а третий — замкнув прострел Кукурельи. Коул стал первым игроком в истории АПЛ с тремя хет-триками в первых таймах, а заодно рекордсменом клуба по количеству хет-триков. Во втором тайме Арокодаре сократил отставание после углового, но, несмотря на пассивность «Челси», «Вулверхэмптон» не сумел отыграться.

«Вулверхэмптон» — «Челси» Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Борнмуту» дико не везло против «Астон Виллы»: по xG хозяева наиграли на два гола, не реализовывали убойные моменты (били прямо в Мартинеса либо защитники «Виллы» выбивали мяч с линии ворот). В итоге гости открыли счёт (голевая передача — у Джейдона Санчо!) и закрылись, а хозяева спасли ничью после точного удара Райана в ближний угол.

«Арсенал» в почти что расслабленном состоянии разгромил «Сандерленд». В первом тайме долго вскрывал оборону гостей, но на выручку снова прибежал Субименди: хавбек открыл счёт аккуратным ударом из-за штрафной. Победу закрепил Виктор Дьёкереш: сначала забил с паса Хаверца, а в концовке замкнул в пустые.

Голевая заруба началась с гола Ботмана: игроки «Ньюкасла» закрыли проход вратарю «Брентфорда» на угловом, и Свен беспрепятственно внёс мяч в сетку. Затем ударом головой сравнял Янельт, откликнувшийся на навес. После этого команды обменялись голами с пенальти, а в конце Уаттара забил прекрасным ударом в касание. «Брентфорд» может порадоваться не только победе, но и очередному голу Игора Тьяго — у бразильца уже 17 мячей в АПЛ, до лидирующего Холанда всего четыре гола.

«Ньюкасл» — «Брентфорд» Фото: Stu Forster/Getty Images

Слабый первый тайм компенсировали шикарной концовкой. Собослаи доказал, что он король штрафных в АПЛ, открыв счёт прямым ударом со стандарта. После этого команды стали активнее обмениваться контратаками, и «Сити» всё же дожал: Силва избавился от опекунов в штрафной – 1:1, а уже в компенсированное время Холанд отличился с пенальти. У мерсисайдцев было несколько минут на то, чтобы отыграться — хозяева плотно навалились на ворота Доннаруммы, вперёд пошёл даже Алисон. И поплатились: Шерки покатил в пустые, Холанд на всякий случай побежал добивать, однако был сбит Собослаи. Мяч влетел в ворота, но арбитр отменил взятие и показал венгру красную карточку.

Испания: очередной разгром от «Барселоны», Антони отомстил за уничтожение «Бетиса» в Кубке

«Сосьедад» всё ещё хорош: одержал победу в матче с «Эльче» (3:1) и приблизился к топ-6. «Леванте» остался в меньшинстве на 17-й минуте и проиграл «Атлетику» (2:4). «Жирона» упустила победу во встрече с «Севильей» из-за нереализованного Стуани на 90+8-й минуте пенальти (1:1).

Очередная разгромная победа от Флика — уже 31-я по счёту (за 96 матчей). Её запустил Левандовски — поляк уложил на газон защитника и покатил в ближний угол – есть 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги! Потом включился Ямаль, забивший с 20 метров, а в концовке дебютный мяч за каталонцев оформил Марк Берналь, удачно выбежавший в контратаку.

Симеоне не смог справиться с Антони. На 28-й минуте бразилец забил победный, прорвавшись с правого фланга к центру — и закрутив мяч под дальнюю штангу. После этого «Бетис» дважды пропустил силами Лукмана и Диего Льоренте (в свои) — однако каждый раз футболисты «Атлетико» попадали в офсайд. Пеллегрини достойно ответил мадридцам за недавний разгром в Кубке. Плюс это первая победа «Бетиса» в матчах с «Атлетико» в Мадриде аж с 2011 года.

«Атлетико» — «Бетис» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» Арбелоа снова вытащил победу во втором тайме. Зато не пропустил в первой половине в девятом матче Ла Лиги подряд. Победу мадридцам обеспечил Каррерас: защитник прорвался с фланга в штрафную, убрал нескольких соперников и пробил в ближний угол – 1:0. В концовке отличился Мбаппе: француз после прострела Диаса закрыл все вопросы о победителе. Не самый яркий матч, но мадридцы одержали важную победу.

Италия: крутой Димарко, спасение «Ювентуса» в концовке

«Торино» ушёл от поражения в матче с «Фиорентиной» на последних минутах (2:2). «Болонья» и «Парма» наиграли на два удаления, а последняя вырвала победу на 90+5-й минуте (1:0). «Удинезе» проиграл «Лечче» — тоже в концовке (1:2). Матч «Милан» – «Комо» перенесли из-за открытия Олимпиады, а «Рома» и «Аталанта» играют сегодня, 9 февраля.

В Генуе было весело: «Дженоа» открыл счёт уже на третьей минуте с пенальти, но чуть позже «Наполи» за две минуты вышел вперёд — оба гола неаполитанцы забили с помощью Мактоминея. Хозяева в целом смотрелись бодро: были опасные удары от Малиновского, Нортона-Каффи. Даже сравняли после ошибки Буонджорно, а на 77-й Жезус оставил неаполитанцев в меньшинстве, схватив вторую жёлтую. Однако «Наполи» вырвал победу, заработав пенальти на последней минуте — кипер «Дженоа» угадал направление, однако Хойлунд вложил максимум сил в удар. После финального свистка Де Росси негодовал: уже второй матч подряд его команда теряет очки из-за пенальти в компенсированное время.

Димарко продолжает царить в «Интере»: защитник отдал три голевые в матче с «Сассуоло» и возглавил гонку ассистентов в Серии А (у него уже 11 передач). Хозяева, увы, особо ничего не показали в атаке. К тому же в начале второго тайма остались в меньшинстве: после четвёртого пропущенного Матич поругался с судьёй и быстро схлопотал две жёлтые.

«Сассуоло» — «Интер» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Лацио» дважды наказал туринцев в контратаке — первый гол, между прочим, создал Даниэль Мальдини. Он запрессинговал Локателли и отдал голевую на вечного (уже 38 лет) Педро. А второй гол на счёту Исаксена, забившего с острого угла. Весь второй тайм «Юве» окружал штрафную римлян, выцарапывая камбэк. Получилось: сначала Маккенни замкнул подачу Камбьязо, а в компенсированное время новичок Бога ещё одной точной подачей нашёл голову Калюлю.

Германия: хет-трик от Диаса, гладбахская «Боруссия» против «Байера»

«Штутгарт» внезапно уступил «Санкт-Паули» (1:2). «Гамбург» переиграл «Хайденхайм» и победил впервые с декабря (2:0). Кристоф Баумгартнер оформил дубль и принёс «РБ Лейпциг» победу в матче с «Кёльном» (2:1).

Дортмундцы продолжают победную серию — она насчитывает уже пять матчей. Брандт открыл счёт, забив после подачи с углового, но в начале второго тайма Кульеракис замкнул навес со штрафного – 1:1. Хозяева воспряли и лидировали по количеству опасных моментов: были и попадание в перекладину, и нереализованный выход один на один. Однако на 87-й Гирасси выжал из себя победный гол.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» подарила зрителям результативную ничью, забив и в чужие, и в свои ворота. На 10-й минуте Бласвих не зафиксировал мяч после удара, и тот прилетел в ногу Энгельхардта — Янник мгновенно пробил в ближний угол. В концовке тайма Алеш Гарсия напугал Зандера дальним ударом — мяч влетел в сетку от ноги полузащитника. Леверкузенцы забили практически с первого момента. На 77-й Кастроп едва не вонзил победный: готовился замыкать прострел с метра, однако защита «Байера» успела помешать.

«Боруссия» М — «Байер» Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

«Хоффенхайм» всех поразил в начале года: одержал пять побед подряд и забрался на третье место в Бундеслиге. Но «Бавария» слишком изголодалась по трём очкам и порвала гостей. Кейн оформил дубль с пенальти, однако круче всех оказался Луис Диас. Колумбиец заработал два 11-метровых и оформил хет-трик. «Хоффенхайм» тоже не ушёл без гола — благодаря Нойеру: вратарь ошибся с передачей, мяч прилетел к Аслани, и тот успешно прострелил на Крамарича.

Франция: кошмар Де Дзерби, удаление Эндрика

«Ланс» — необычайно живучая команда: пропустила на восьмой минуте, осталась в меньшинстве на 56-й, но всё равно обыграла «Ренн» (3:1). «Гавр» разобрался со «Страсбургом» (2:1).

Эндрик не упустил шанс вновь стать героем новостей. Бразилец не отметился результативным действием, зато поймал удаление. Уже на второй минуте форвард заработал жёлтую за срыв атаки, а во втором тайме ударил соперника сзади по ноге. Сначала Эндрику показали вторую жёлтую, но после видеопросмотра поменяли решение – прямая красная. А в концовке матча врачи «Лиона» едва не подрались со стюардом. Дело было так: фанаты «Нанта» бросили стакан в Морейру, португалец упал на газон и не отдавал предмет стюарду. Врачи же подумали, что работник стадиона напал на футболиста. Спектакль закончился победой «Лиона» — хавбек Шульц забил ещё на 25-й минуте.

Команды резво открыли дерби Лазурного берега: уже на первых минутах Балогун попал в перекладину, а спустя мгновения в ворота «Монако» назначили пенальти, который отменили после видеопросмотра. После этого футболисты затихли — разыгрались ближе к концовке, в которой Керер в прыжке выбил мяч и спас от верного пропущенного. В итоге обошлись без голов. Головин отыграл 65 минут и один раз пробил в створ, развернув корпус под летящий мяч — WhoScored оценил его игру в 6,5 балла (одна из самых низких оценок в матче).

«Ницца» — «Монако» Фото: ФК «Монако»

«ПСЖ» уничтожил «Марсель», едва не заставив Де Дзерби плакать на бровке. Дембеле оформил 2+1, Сафонов сделал три сейва, а Кварацхелия по-королевски вернулся после травмы. Грузин вышел на поле на 63-й и спустя четыре минуты забил мастерский гол с лёта. Парижане ещё несколько раз сотрясли штангу с перекладиной, могли доходить и до шести-семи забитых мячей. Но и пять кажется перебором — у Де Дзерби тяжёлые времена.

Одной строкой