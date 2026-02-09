«Джеко сказал: «А ты постарел!» Легионер «Акрона» мечтает о ЧМ-2026

Не так много в МИР РПЛ играет потенциальных участников ЧМ-2026. Один из них представляет молодой клуб «Акрон». В интервью «Чемпионату» боснийский легионер тольяттинской команды Ифет Джаковац рассказал о двух встречах с легендарным Джеко с интервалом в 14 лет, самом горячем дерби Сербии и данном Дзюбой прозвище.

«В молодости примером для меня был Зидан»

— Каким было твоё детство в Сьенице?

— Детство как детство. У меня четыре сестры, я был единственным сыном у родителей. С пяти лет начал играть в футбол. С детством связаны только положительные воспоминания.

— Почему выбрал футбол?

— В нашем районе было очень много детей. Напротив дома находились школа и школьный двор, где мы все играли. В этом же районе жил тренер. Он увидел меня и позвал тренироваться. Так и началась любовь к футболу.

— Ты из обычной или спортивной семьи?

— Отец тоже играл в футбол во дворе, но не тренировал. Мама была чемпионкой Македонии по лёгкой атлетике. Какие-то моменты я перенял у неё. У меня всегда была поддержка от родителей – и в 14 лет, когда я уехал от них, и сейчас. Особенно в этом нуждаешься в детстве, когда в голове всё ломается и меняется. В этом возрасте важно, чтобы рядом был кто-то, кто тебя направит и поддержит.

— Кто был для тебя ориентиром в футболе?

— С детства я смотрел матчи «Реала». Пока был молодым, примером для меня был Зидан.

— Ты прошёл через три молодёжные команды: «Слобода», «Нови-Пазар» и «Партизан». Какой клуб в тебя вложил больше всего?

— «Слобода» сыграла большую роль, выдернув меня из дома. В этом клубе на меня обратили внимание. «Партизан» тогда, по сути, располагал второй школой в Европе после «Аякса».

— Получается, «Црвена Звезда» для тебя принципиальный соперник?

— Я вырос в «Партизане». Провёл там три с половиной или четыре года. На «Црвену Звезду» я даже не смотрю.

— Наверняка ты играл против «Црвены», ходил на дерби основных команд. Поделись воспоминаниями.

— Это интересный момент и особые воспоминания. Мой дебют пришёлся на матч с «Црвеной Звездой» на «Маракане». Играли молодёжные команды, но я помню свои ощущения: мне хотелось добраться до мяча, схватить его. Понимаешь, что ты играешь не против «Реала», но это дерби! За них играли Груич и Йович, за нас — Миленкович, который сейчас в «Ноттингем Форест», Богосавац. Болельщиков было мало, однако для меня это особые воспоминания.

— Что было интересного в «Бачке Тополе»?

— Этот клуб сыграл ключевую роль для меня. Было тяжело, но тренер Жарко Лазетич всем нам давал шанс. Первые шесть месяцев в «Бачке» у меня заняла адаптация. Потом я начал играть. В Сербии на протяжении 15-20 лет первое место занимала «Црвена Звезда» или «Партизан». Нам удалось стать вторыми в одном из сезонов и попасть в квалификацию Лиги чемпионов, из которой перешли в Лигу Европы. А это же мечта для каждого пацана, для каждого, кто играл в футбол! У нас получилось эту мечту осуществить. Это было важно!

— Из «Бачки» постоянно выдёргивают игроков, которые засветились. Это такая бизнес-модель для небольших сербских команд: продавай и существуй?

— Действительно, у небольших клубов в Сербии есть такая стратегия. Берут молодых игроков, развивают, продвигают. И это является частью прибыли и бюджета. Каждому молодому игроку я бы советовал «Бачку Тополу». По моему мнению, это одно из лучших мест. Там отличные академия и условия и одна из лучших футбольных школ.

— В «Бачке» ты дебютировал в Лиге Европы во встрече с дружественным «Црвене» «Олимпиакосом». Двойная-тройная мотивация была?

— Когда играешь против таких команд, тебе не нужны дополнительная мотивация и вдохновение. Важен сам факт, что ты играешь против таких команд. Вдвойне доволен, что в матчах с «Олимпиакосом» мне удалось отличиться и на выезде, и дома.

— Игра в Лиге Европы — это пока пик в карьере?

— Да, можно сказать и так. Но ещё отмечу свой дебют за сборную Боснии и Герцеговины во встрече с Нидерландами в Лиге наций. Играть против таких игроков очень приятно.

— Что можешь сказать о сербских фанатах?

— Они сумасшедшие, невероятные! Особенно «Делие» у «Црвены» и «Гробари» у «Партизана». Куда бы они ни приехали, везде чувствуют себя как дома. В Сербии ещё у «Нови-Пазара» есть такие фанаты. В Сербии разрешены файеры и всё остальное. Иногда на 15-20 минут игру приходится прерывать. Но думаю, что в Греции или Южной Америке могут быть даже более агрессивные фаны.

— Как получилось, что ты родился в Сербии, однако выбрал сборную Боснии и Герцеговины?

— Когда позвонили из федерации Боснии и Герцеговины, я ни секунды не сомневался. Принял это предложение и очень рад этому.

— Твой переход в «Акрон» — это как раз про «продавай и существуй» для небольших сербских команд?

— Насколько мне известно, Заур Тедеев смотрел матч «Бачки» с «Ноа» в Лиге конференций, где я забил два мяча и отдал голевую передачу. Но слышал про интерес «Акрона» ещё до этого. Когда «Акрон» на меня вышел, мой агент связался со спортивным директором Арамом [Задояном]. Мы начали общение. «Акрон» показал, что хочет видеть меня. Я понял, что это амбициозный клуб. Я увидел параллели с «Бачкой Тополой». Сербский клуб шёл по схожему пути. Всё это в совокупности повлияло на моё решение.

— Что сказал Тедеев при первом разговоре?

— Мы встретились в Москве после медобследования, когда всё уже было готово к подписанию. Я тогда ещё заканчивал играть в Сербии, а в России уже какое-то время была пауза. И я попросил у Тедеева хотя бы три-четыре дня, чтобы вернуться домой и психологически подготовиться. Заур Эдуардович красиво себя повёл. Он не сомневался ни минуты и отпустил меня. Тогда я понял, что у нас будет отличное сотрудничество. Отмечу, что он старается выстраивать со всеми в команде дружеские отношения. Это очень важно. Когда Тедеев отпустил меня домой, у меня начался отит. Из-за этого опоздал на сбор на 15-20 дней, но тренер не стал меня штрафовать.

— Тедеев аккуратно подводил к основе?

— Из-за опоздания на сборы я был не очень готов. Для меня всё было новым. Я впервые уехал из своей страны и не знал языка. Заур Эдуардович проявил себя как педагог — постепенно подводил к составу и вводил в курс дела.

— Как бы ты кратко охарактеризовал Тедеева?

— Заур Эдуардович — хороший человек. Со всеми выстраивает дружеские отношения. Это и по атмосфере в коллективе чувствуется. Если нужно раскрепостить команду, Тедеев может это сделать.

— Ифет, нас прервали, и ты ушёл на запланированную беседу с Тедеевым. Как часто такие разговоры у вас проходят?

— Это беседа для того, чтобы узнать о моём состоянии, как я себя чувствую, как проходят сборы. Ничего особенного. Обычная практика во время сборов.

— А в сезоне что-то подобное есть?

— Что-то такое может быть. Но в целом больше теорий и установок. Тогда мы больше говорим.

«Перед матчем с «Зенитом» Дзюба сказал речь»

— Начало этого сезона у «Акрона» получилось тяжёлым. Всё перевернул домашний матч с «Зенитом»?

— До встречи с «Зенитом» у нас было достаточно игроков с повреждениями или травмами. С «Зенитом» мы начали лучше играть. К сожалению, на 90+3-й минуте не использовали пенальти. Если бы взяли [три очка], было бы славно. Но потом мы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

— Как настраивались на «Зенит»? Артём Дзюба не брал слово в раздевалке перед матчем?

— Перед матчем с «Зенитом» у нас состоялась встреча. На ней Дзюба сказал, что мы хорошая команда, должны бороться друг за друга и верить. Так и случилось.

Ифет Джаковац в матче с «Зенитом» Фото: Пресс-служба «Акрона»

— Дебют за сборную Боснии и Герцеговины: вышел на одну минуту, но воспоминаний на всю жизнь?

— Действительно, я вышел на минуту. Однако это точно важное для меня воспоминание. У меня есть фотография, где я 12-летний стою с Эдином Джеко, когда тот играл в «Манчестер Сити». И кто бы мог поверить, что мы окажемся на футбольном поле, когда один покидает поле, а другой выходит на него? Это был очень-очень важный момент.

— Ты показывал ему эту фотографию?

— Как только приехал в расположение сборной, показал ему эту фотографию. Он засмеялся и сказал: «Смотри, какой я остался молодой и как ты постарел!» Потом в местных газетах публиковали это фото с текстовкой: «Посмотрите, парень спустя 14 лет оказался на одном поле с Джеко».

Ифет Джаковац и Эдин Джеко Фото: Пресс-служба «Акрона»

— Что скажешь о главных звёздах сборной Боснии и Герцеговины Джеко и Пьяниче?

— Они сами всё всем доказали. Джеко в 39 лет продолжает играть. Сложно к этому что-то добавить.

— Тебя вызывали в сборную на сентябрьские матчи. Почему не поехал?

— Меня вызывали в сборную в августе, когда предстояли матчи с Сан-Марино и Австрией. Тогда не смог приехать из-за травмы пятки. В следующий раз попал в расширенный список. Очень надеюсь, что меня вызовут в марте, и мы пробьёмся на чемпионат мира.

— Как оценишь шансы в игре с Уэльсом, а в случае успеха — в матче с Италией или Северной Ирландией?

— Матч с Уэльсом будет важным и тяжёлым – как для нас, так и для них. Считаю, что с помощью наших болельщиков мы могли бы победить дома даже Италию.

— Что вообще значит футбольная сборная для Боснии и Герцеговины?

— Просто один факт для понимания: на матч в Вене с Австрией собралось 15 тысяч боснийских болельщиков. Раньше очень много людей из балканских стран переселялись в Германию, Австрию — на Запад. И эти 15 тысяч болельщиков на гостевом матче в Австрии показывают, как важен футбол для боснийцев.

«Я очень уважаю Дзюбу и особо не шучу в его адрес»

— Ты вспоминал историю с Джеко и фото. Дзюба — тоже известный любитель пошутить. Сравнишь их в плане юмора и игровых качеств?

— Что касается шуток, то у каждого свой стиль. Когда я пришёл в «Акрон», Дзюба дал мне прозвище Дед, и оно за мной закрепилось. Футболист Дзюба всё давно доказал. Даже в 37 лет человек играет на высоком уровне. Он забил 245 мячей. У некоторых футболистов нет столько матчей, сколько у него голов!

— Не обижаешься на Деда?

— Нет, я и сам шутить умею и шутки других воспринимаю нормально.

— Не дал Артёму прозвище в ответ?

— Я очень уважаю Дзюбу и особо не шучу в его адрес. Единственное, могу тоже его Дедом назвать иногда (смеётся).

— И всё же можешь сравнить Дзюбу и Джеко?

— Они оба забивают — это самое важное для центральных нападающих.

Ифет Джаковац и его партнёры по «Акрону» Фото: Пресс-служба «Акрона»

— В своей балканской «банде» — с Лончаром, Бистровичем, Джурасовичем — подкалываете друг друга?

— Да, действительно, в нашем балканском коллективе есть юмор. Мы можем по очереди шутить друг над другом. Больше всех достаётся Джурасовичу, потому что он самый молодой (улыбается).

— По твоим страницам в социальных сетях видно, что ты семейный человек. Насколько велико влияние жены и ребёнка на твою карьеру?

— После свадьбы у меня всё поменялось в лучшую сторону. В том сезоне за «Бачку» я забил 10 голов и отдал пять-шесть голевых передач. Для меня жена и ребёнок имеют огромное значение! Бывает, проиграли или сыграл неудачно, приходишь домой – и тебе есть с кем поговорить. Ребёнок — это отдельная история. Когда он тебе улыбается, протягивает ручки — ты просто всё забываешь! Первое время в России, пока я проходил период адаптации, они были здесь и помогали мне. Это незаменимо. Семья очень важна для меня.

— Уже адаптировался в Тольятти?

— В Тольятти у меня никогда не было никаких проблем. Спокойный город. В свободное время выходим гулять — например, до детской площадки. Всё спокойно и хорошо.

— Главный стереотип о России, который слышал до переезда? Оправдался ли он?

— Перед переездом в Россию общался с Баньяцем и Чирковичем. Я представлял, что меня ждёт в России. Особых стереотипов не было.

— Раскроешь свою футбольную мечту?

— Самое главное, что я живу футболом. Делаю то, что люблю. Я играл в Лиге Европы, в Лиге наций, за сборную — мне есть о чём рассказать своим детям завтра.

— Ну а мечта, цель — есть?

— Я уже достиг ключевых целей и не мечтаю о переходе в мадридский «Реал». Мне 28 лет: скорее всего, год-другой — и всё…

— Не очень оптимистично.

— Шутка (смеётся)!