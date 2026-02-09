Рассказов включил Зидана с ЧМ-2006! Влетел головой в соперника — и начался мордобой! Видео

Команды Мир РПЛ и Лиги Pari продолжают подготовку к возобновлению сезона на зимних сборах. Большинство контрольных матчей проходят в спокойной обстановке. Но не встреча «Крыльев Советов» и «КАМАЗа».

Давайте сразу к главному: в первом тайме «КАМАЗ» выигрывал 1:0, а судья показал четыре красных карточки. Все накалилось после 30-й минуты, когда забила команда Первой лиги: жёстких стычек и нарушений с обеих сторон стало слишком много. Первым красную увидел Доминик Ороз из «Крыльев», но кульминации надо было подождать всего несколько минут.

В борьбе за верховой мяч Николай Рассказов и Ацамаз Ревазов вступили в лёгкий контакт. Вроде бы просто игровой эпизод. Однако игрок «КАМАЗа» что-то сказал сопернику в спину. После этого защитник самарцев подбежал к Ацамазу и боднул его в стиле Зинедина Зидана из 2006-го. Хотя удар у Николая, кажется, получился даже сильнее. Игрок «КАМАЗа» сразу оказался на газоне.

Вот как это случилось. И что было дальше.

Массовой драки избежать, как вы поняли, не удалось. Прилетел Фернандо Костанца, который нанёс удар ногой лежащему сопернику, ну а потом включились и остальные. Матч так и не доиграли. А трансляцию игры «Крылья» оперативно удалили.

Антон Хазов главный тренер «КАМАЗа» «Ну эмоции, мы никого не осуждаем. Конечно, хотелось бы доиграть и самарцам и нам, но, пообщавшись с Мусаевичем (Магомед Адиев, главный тренер «Крыльев Советов» – Прим. «Чемпионата») приняли решение, что продолжать не надо. У них было ограниченное количество замен, не надо было накалять, поэтому удовольствовались одним таймом. Поведение Рассказова? Я бы не хотел никого оценивать. Надо смотреть видео, что до этого произошло. Ещё раз: мы никого не осуждаем, не обсуждаем, не оцениваем. Максимально дипломатичны»».

При этом вряд ли игрокам грозят серьёзные санкции за эту драку. Вот что «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Юрий Зайцев:

– Дисциплинарный регламент применяется в отношении нарушений, связанных с соревнованиями РФС. Действие регламента не распространяется на товарищеские матчи на сборах, которые проходят не под эгидой РФС. Поэтому не вижу оснований для применения дисциплинарных санкций со стороны КДК РФС в отношении Рассказова и других участников драки в матче «КАМАЗа» и «Крыльев Советов». Но у РФС есть комитет по этике.

Если руководство усмотрит здесь какое-либо этическое нарушение и президент РФС обратится в комитет по этике, тогда возможны санкции. Но это немного другая сфера. Если бы это был договорной матч – это точно было бы этическое нарушение. А здесь речь, скорее, об обычных дисциплинарных нарушениях, в отношении которых к РФС нет юрисдикций. Не думаю, что клубы оставят всё как есть. Это не совсем обычная ситуация, и руководители клубов, скорее всего, применят санкции к своим футболистам. Но, вероятнее всего, этим всё и ограничится», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.