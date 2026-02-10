До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов

Трансферное окно в МИР РПЛ закроется 19 февраля. После этого ещё будет люфт возможностей заявить свободных агентов, но и он продлится недолго. Все понимают: основные сделки должны быть закрыты в течение 10 дней. И даже это уже будут скорее форс-мажорные истории. Ведь у большинства совсем скоро начнётся третий сбор, да и до возобновления чемпионата две с половиной недели. Поэтому интегрировать кого-то в состав будет проблематично.

Какие вопросы ещё не закрыли команды РПЛ? Пробежимся по всем 16.

«Краснодар»: нужны игрок под Кордобу и фланговый защитник

Изначально «Краснодар» находился в выгодной позиции. И в принципе мог сохранить нынешний состав без каких-либо изменений. Все бы поняли, никто бы не осудил. Но потом клуб отпустил Гаэтана Перрена и Данилу Козлова. Похоже, обоих заменят одним игроком — уругвайским универсалом Хуаном Боселли, способным сыграть на любой позиции в атаке. В том числе верхним полузащитником в тройке. Так что эта история закрыта. А бонусом «Краснодар» пытается получить Илью Ваханию. Да, на правом фланге есть Джованни Гонсалес, ситуативно там сможет выйти Валентин Пальцев. Но в клубе явно хотят видеть эту позицию закрытой игроком с российским паспортом.

Необходимость в альтернативе Кордобе отпадёт с приходом того же Боселли, который может сыграть и центрфорварда. Плюс пока остаётся Александр Кокшаров. Все остальные позиции у «Краснодара» надёжно укомплектованы и точно не нуждаются в ротации.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит»: с арендой Дурана закрыты все позиции?

Вероятно, да. По сути, у «Зенита» было две болевые точки перед зимним ТО — центр поля и центр атаки. Первую проблему решили переходом Джона Джона — он вполне может встроиться в тройку с Венделом и Барриосом либо вовсе уйти налево. Это освобождает функционал для Педро, которого теперь тоже можно переводить на фланг. А есть ещё Луис Энрике, Мостовой — в общем, выбора впереди предостаточно. Да, не особо понятно, что делать в случае травм/дисквалификаций Барриоса или Вендела, но Семак уже решал подобную проблему. В конце концов, опорника может сыграть Дркушич, а Джон Джон — опуститься глубже и поменять Вендела.

Последней проблемной позицией был центр нападения. Но до лета «Зенит» её закрыл, забрав Джона Дурана. Просто из-за своих базовых настроек он может посадить Александра Соболева на скамейку уже в первом туре после рестарта. Благо теперь российского нападающего не надо пихать в состав после трансфера Игоря Дивеева, который, похоже, станет основным. На правом фланге обороны тоже, кстати, стало лучше. Ведь восстановился Вячеслав Караваев. Непонятно, насколько он готов быть основным по ходу сезона, но сейчас явных проблем нет. Поэтому не исключаем, что «Зенит» закончил работу на рынке. И трансферов «на выход» тоже не будет. В конце концов, есть ещё FONBET Кубок России, который тоже желательно забрать.

«Локомотив»: будет ли футболист на фланг?

Кажется, пока и сам Михаил Галактионов до конца не определился, как лучше действовать во второй части сезона. Сохранять ли знаменитый четырёхугольник, заместив Дмитрия Баринова Лукасом Верой, или пойти на более радикальные эксперименты. Но если что-то менять, то для этого нужны соответствующие новички. Например, тренер, возможно, и хотел бы действовать с явными вингерами, однако справа есть только Зелимхан Бакаев, а слева — Александр Руденко и Сергей Пиняев. Не особо похоже на чемпионский набор. В обороне тоже проблемы: в товарищеском матче повреждение получил Максим Ненахов, так что не исключено, что мы снова увидим Лукаса Фассона на позиции левого защитника, а справа — Александра Сильянова. Но вновь без альтернативы.

«Локо» было бы неплохо прикупить игроков как минимум для конкуренции на флангах. Однако пока новички не просматриваются даже через спекуляции. Впрочем, есть ещё 10 дней. Может, клубу удастся-таки кого-то привлечь.

Зелимхан Бакаев и Александр Руденко Фото: ФК «Локомотив»

ЦСКА: Рейс прикроет главную проблемную зону?

У ЦСКА она образовалась после ухода Игоря Дивеева. Матвей Лукин сильно прибавил осенью, Жоао Виктор наверняка больше привыкнет к РПЛ, а Джамалутдин Абдулкадыров пока вряд ли готов проводить стабильные отрезки. Всё приводило к простой мысли — о покупке ещё одного ЦЗ. Его отыскали в «Спортинге» — Матеус Рейс переходит в ЦСКА свободным агентом. И закрывает болевую точку. Плюсом клуб забрал Баринова, универсала Козлова и Лусиано Гонду. И закрыл позиции в каждой линии. Пока чуть ли не самое крутое усиление в зимнее ТО с точки зрения запроса и подписанных игроков.

«Балтика»: заменят ушедших внутренними резервами?

«Балтика» ещё в январе продала Сергея Пряхина с Владиславом Саусем и отпустила свободными Амира Мохаммада и Диего Луну. Казалось, это только начало, учитывая спрос на Кевина Андраде, Брайана Хиля, Максима Петрова и других. Но нет. После этого калининградцы закрылись и больше никого не отпустили. И уже вряд ли отпустят. В принципе, заменить ушедших могут игроки, которые уже есть в команде: Пряхина и без того нельзя было назвать основным, а в центре солируют другие. Сауся же может заменить Бевеев, который тоже остался. Его же позицию займёт Чивич.

«Балтика» подписала вратаря Ивана Кукушкина и взяла в аренду центрального защитника Эдуардо Андерсона. Возможно, это значит, что Андраде всё-таки куда-то уйдёт. Слухи о других потенциальных новичках пока отсутствуют. Хотя Калининграду точно не помешало бы укрепление как в центр поля, так и на фланги.

Кевин Андраде Фото: ФК «Балтика»

«Спартак»: команда с наименьшим количеством проблем?

Похоже, так и есть. Покупка Сауся вместе с продлением контракта с Денисовым выглядит скорее попыткой имитации какой-то деятельности, которая необязательно принесёт пользу. У команды хороший набор исполнителей во всех линиях и нет позиции, которая бы провисала. И если останутся вопросы к правому флангу обороны при четырёх игроках, способных там сыграть (помимо Сауся, это Денисов, Хлусевич, Самошников), то их нужно будет задавать только самим себе.

Важно, что клуб сохранил всех остальных игроков (и до конца ТО вряд ли что-то изменится), поэтому у нового главного тренера по два выбора чуть ли не на каждую позицию. Едва ли он имеет право требовать какого-то усиления. Да и слухов вокруг «Спартак» этой зимой минимум. Видимо, готовятся к лету.

«Рубин»: цель не в трансферах?

Обычно с новым тренером приходят новые игроки. Но в «Рубине», похоже, выбрали другую тактику. И ждут, что Франк Артига сможет слепить что-то из нынешнего состава. Если получится увидеть столь желанную руководством атакующую игру, то уже летом он получит трансферы. Иван Карпов сообщал про интерес к полузащитнику «Ростова» Кириллу Щетинину, однако переговоры особо не продвинулись. И не факт, что вообще чем-то завершатся.

Да и в целом в атакующей линии не кажется, что у «Рубина» были кадровые проблемы. Другой момент — по какой схеме решит играть Артига, который в разные периоды российской карьеры использовал и четыре, и пять защитников. В целом креативный игрок под Даку ему бы точно не помешал. Как и один футболист на фланг атаки. Но пока нет даже слухов. Может, в последние 10 дней что-то изменится?

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Москва: ограничатся одним трансфером?

В «Динамо», кажется, ещё после первых туров РПЛ решили купить центрального защитника. И сделали это — Дэвид Рикардо подписал контракт с клубом, но пока в деле мы его не видели. Парень залечивает повреждение. Тоже странный сюжет. Удивительно, что при этом клуб не продал никого из тех, кто показывал ужасную игру в защите в первой части сезона. Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Максим Осипенко, Милан Майсторович, Бактиёр Зайнутдинов (тоже выходил в обороне) — все на месте. Может, в клубе рассчитывают на развитие игроков под руководством пополнившего штаб Романа Шаронова. Если верить игрокам, он водит их за руку и показывает чёткие позиции на поле. Интересно, к чему это приведёт весной. В остальном усиление едва ли необходимо: под Карпина и так были закрыты все проблемные зоны. Осталось использовать этот потенциал.

А что у других?

«Ахмат»: Грозный набрал игроков на два полноценных состава. Причём с заменами. Да, трансфер Пряхина легко объяснить недобором игроков в центре поля, но вот подписания двух игроков в атаку — сложнее. Вингер Галымжан Кенжебек и центральный нападающий Йошан Валуа сразу окажутся в дикой конкуренции. Над первым есть Лечи Садулаев и Брайан Мансилья. А ещё недалеко Рифат Жемалетдинов. У Валуа среди конкурентов Мохамед Конате, Георгий Мелкадзе, Анас Эль-Махрауи. Так что в последние 10 дней для «Ахмата» не будет лишним с кем-то расстаться.

«Акрон»: тольяттинцы уже закрыли важную позицию — на левый фланг атаки куплен 19-летний Кевин Аревало. И здорово, если он максимально быстро адаптируется к реалиям. Иначе придётся тащить 12 оставшихся матчей в РПЛ на плечах молодых Дмитрия Пестрякова и Максима Болдырева. Ведь подписание того же Севикяна пока себя не оправдало. В целом не будет лишним прикупить ещё одного игрока, но уже на правый фланг атаки.

«Ростов»: самый тихий клуб зимнего окна. Хоть в медиа и говорили о продаже чуть ли не половины состава, однако все игроки без исключения — на месте. И не факт, что уйдут. Тот же Илья Вахания, за которым погнался «Краснодар», пока с дончанами. А по данным «РБ Спорт», «Ростов» не принял первый оффер. Видимо, руководство хочет по максимуму удержать всех, кто есть сейчас, как минимум до лета. Особенно на фоне слухов, что вот-вот в управление клубом могут зайти совсем другие люди. Поэтому и о подписаниях речи не идёт. Но в целом нынешний состав команды выглядит сбалансированным.

Джонатан Альба Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Крылья Советов»: покупкой Джеффри Чинеду из «Астаны» клуб рассчитывает закрыть проблемную позицию центрфорварда. Но не помешает игрок в центр обороны. Полузащита уже укреплена благодаря подписанию молодого зенитовца Кирилла Столбова. С учётом, по сути, отсутствия потерь — собирается неплохой состав.

«Динамо» Махачкала: удивительно, что при всех проблемах команды в атаке за зимнее ТО клуб подписал только 19-летнего полузащитника Диа Эддина Мешида. Хотя очевидно, что Махачкала нуждается в большем количественном и качественном усилении. Не помешают пара опытных созидателей и один классный завершитель.

«Пари НН»: «Нижний» укрепил центр атаки сразу двумя игроками — опытным уругвайцем Адрианом Бальбоа и молодым россиянином Матвеем Урванцевым. Уж слишком высок был запрос закрыть именно эту позицию. Но теперь, похоже, новая проблема — придётся искать кого-то на замену Хуану Боселли, который отправляется в «Краснодар».

Адриан Бальбоа Фото: ФК «Пари НН»

«Оренбург»: клуб уже подписал пятерых новичков, однако, похоже, это не предел. Ведь в списке нет центрального нападающего. А именно с завершением у «Оренбурга», несмотря на количественный набор игроков, в первой части сезона было не очень. Так что в последние 10 дней могут быть новости.

«Сочи»: команда рассталась с тремя игроками, в том числе с хорошо знакомым с РПЛ Иваном Ломаевым, но пока не подписано ни одного новичка. В целом у «Сочи» и без того хороший выбор на всех позициях. Точно не на последнее место. Может, клуб таким образом решил показать решимость остаться в РПЛ без усиления? Однако подписания центрфорварда и опытного игрока в оборону точно не будут лишними.