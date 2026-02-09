Скидки
Трансферы РПЛ и Европы, зима-2026: слухи и переходы 9 февраля — Зенит, Ахмат, Реал, МЮ, Манчестер Сити, Дуран, Царукян, Витинья

Скандальный новичок «Зенита», «Реал» и «Сити» идут за суперзвёздами. Трансферы и слухи дня
Анатолий Романов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 9 февраля
Комментарии
«Ахмат» закрывает две сделки, а «МЮ» вместо Роналду нацелился на полузащитника сборной Италии.

Ни дня без трансферов, ни дня без слухов с рынка! Завершаем понедельник очередным обзором новостей, связанных с зимним и будущим летним окнами. Главное событие последних 24 часов – самый громкий переход в РПЛ, который оформил «Зенит».

Состоявшиеся трансферы

Дуран — официально новичок «Зенит»

Джон Дуран

Джон Дуран

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» выдержал гроссмейстерскую паузу перед объявлением о трансфере, который давно анонсировали СМИ. Сегодня петербургский клуб официально подтвердил – Джон Дуран стал новичком команды Сергея Семака. Клуб арендовал 22-летнего колумбийца до июня. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в контракте «Зенита» с «Аль-Насром» опция выкупа не прописана. Первую часть нынешнего сезона нападающий отыграл за «Фенербахче» – набрал 5+3 в 21 матче. Как писали зарубежные СМИ, у Дурана были проблемы с дисциплиной и конфликты с тренерами в Турции и сборной Колумбии. Тем не менее «Зенит» рискнул подписать Джона.

«Конечно, мы понимаем, что это очень качественный футболист, у которого не везде складывается так, как, наверное, ему хотелось бы. Но мы надеемся, что мотивация у него есть для того, чтобы поехать и на чемпионат мира и конкурировать с тем же Джоном Кордобой за место в составе национальной команды. Надеемся, что он нам поможет. В его качествах мы не сомневаемся», – прокомментировал трансфер колумбийца Семак.

Громыко отправился в Беларусь вместо «Рубина»

Валерий Громыко

Валерий Громыко

Фото: ФК «МЛ Витебск»

Полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко после ухода из «Кайрата» стал новичком чемпиона своей страны — «МЛ Витебск». 29-летний игрок перешёл на правах свободного агента и заключил договор до конца 2028 года. В сезоне-2025 Громыко набрал 6+12 в 43 встречах во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, и выиграл золото чемпионата Казахстана. В конце январе инсайдер Иван Карпов писал об интересе к полузащитнику со стороны «Рубина». Однако Валерий, уже выступавший в России за тульский «Арсенал» и московское «Торпедо», до Казани не доехал.

Трансферные слухи дня

«Ахмат» подписывает хавбека и расстаётся с защитником

Валерий Царукян Подробнее
Надер Гандри Подробнее

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян продолжит карьеру в «Ахмате». Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, грозненский клуб арендует 24-летнего игрока с правом выкупа за 20 млн рублей.

Будет у «Ахмата» и ещё одна потеря в зимнее окно – из команды уходит центральный защитник Надер Гандри. По информации «Спорт-экспресса», тунисец уже прибыл в расположение ливийского «Ассвехли» и в ближайшее время подпишет контракт. В нынешнем сезоне Гандри сыграл 22 матча в РПЛ и Кубке России и забил один гол, а у Царукяна шесть встреч без результативных действий.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на игрока сборной Италии, а Роналду не вернёт

Сандро Тонали

Сандро Тонали

Фото: George Wood/Getty Images

Продолжают появляться новости о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» на летнее окно. По данным The Telegraph, манкунианцы нацелены на полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, а сумма сделки может составить около £ 100 млн. 25-летний игрок – один из вариантов на замену Каземиро, с которым не будет продлён контракт. Согласно источнику, наряду с Тонали английский клуб рассматривает кандидатуры Эллиотта Андерсона из «Ноттингем Форест» и Адама Уортона из «Кристал Пэлас». Тонали в этом сезоне набрал 0+4 в 37 матчах во всех турнирах.

Тем временем стало известно о реакции руководства «Манчестер Юнайтед» на возможный уход Криштиану Роналду из «Аль-Насра». Инсайдер Саша Тавольери сообщил, что манкунианцы не собираются возвращать 41-летнего форварда.

Витинья заинтересовался предложением мадридского «Реала»

Витинья — полузащитник Подробнее

Полузащитник «ПСЖ» Витинья заинтересовался предложением «Реала». По информации The Touchline, португалец доволен своей карьерой в Париже, однако считает мадридский клуб «вершиной в мировом футболе», поэтому был бы не против перебраться в Испанию. Ранее издание AS написало, что Витинья – главная цель «Реала» на лето. Помимо него, мадридцы всерьёз рассматривают кандидатуру Кеса Смита из «АЗ Алкмар». У Витиньи в этом сезоне 32 встречи, он набрал 6+10.

«Манчестер Сити» охотится за звездой «Баварии»

Майкл Олисе

Майкл Олисе

Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

«Манчестер Сити» думает об усилении фланга атаки будущим летом. По данным инсайдера Экрема Конура, клуб проявляет интерес к Майклу Олисе из «Баварии». Однако «Сити» придётся выдержать конкуренцию в борьбе за 24-летнего игрока со стороны «Челси». Утверждается, что оба клуба готовы выделить большие деньги на трансфер Олисе. «Бавария» не горит желанием продавать Майкла, но может изменить свою позицию, если получит предложение в размере € 150 млн. Француз в этом сезоне провёл 33 матча и набрал 13+21.

Одной строкой

  • Официально: «Торино» выкупил у «Наполи» арендованного ранее форварда Джованни Симеоне – сумма сделки составит € 6 млн.
  • Официально: защитник сборной Туниса Ян Валери перешёл на правах аренды из «Шеффилд Уэнсдей» в швейцарский «Янг Бойз».
  • Novasports: Ливай Гарсия уйдёт из «Спартака» – нападающему подыскивают варианты в Европе.
  • ESPN: «Челси» продвинулся в переговорах по Хулиану Альваресу – лондонский клуб может заплатить за аргентинского форварда «Атлетико» до € 100 млн.
  • Footmercato: нападающий «Ювентуса» Душан Влахович входит в сферу интересов «Челси» и «Тоттенхэма».
  • GiveMeSport: «Тоттенхэм» хочет выкупить у «Милана» Кристиана Пулишича – итальянцы готовы отпустить вингера за € 55 млн.
  • Экрем Конур: «Ньюкасл» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Тайлера Мортона.
  • Daily Record: «Селтик» ведёт переговоры о трансфере Ксавера Шлагера, однако 28-летнего полузащитника может перехватить «Ювентус».
Комментарии
