Скандальный новичок «Зенита», «Реал» и «Сити» идут за суперзвёздами. Трансферы и слухи дня

Ни дня без трансферов, ни дня без слухов с рынка! Завершаем понедельник очередным обзором новостей, связанных с зимним и будущим летним окнами. Главное событие последних 24 часов – самый громкий переход в РПЛ, который оформил «Зенит».

Состоявшиеся трансферы

Дуран — официально новичок «Зенит»

Джон Дуран Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» выдержал гроссмейстерскую паузу перед объявлением о трансфере, который давно анонсировали СМИ. Сегодня петербургский клуб официально подтвердил – Джон Дуран стал новичком команды Сергея Семака. Клуб арендовал 22-летнего колумбийца до июня. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в контракте «Зенита» с «Аль-Насром» опция выкупа не прописана. Первую часть нынешнего сезона нападающий отыграл за «Фенербахче» – набрал 5+3 в 21 матче. Как писали зарубежные СМИ, у Дурана были проблемы с дисциплиной и конфликты с тренерами в Турции и сборной Колумбии. Тем не менее «Зенит» рискнул подписать Джона.

«Конечно, мы понимаем, что это очень качественный футболист, у которого не везде складывается так, как, наверное, ему хотелось бы. Но мы надеемся, что мотивация у него есть для того, чтобы поехать и на чемпионат мира и конкурировать с тем же Джоном Кордобой за место в составе национальной команды. Надеемся, что он нам поможет. В его качествах мы не сомневаемся», – прокомментировал трансфер колумбийца Семак.

Громыко отправился в Беларусь вместо «Рубина»

Валерий Громыко Фото: ФК «МЛ Витебск»

Полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко после ухода из «Кайрата» стал новичком чемпиона своей страны — «МЛ Витебск». 29-летний игрок перешёл на правах свободного агента и заключил договор до конца 2028 года. В сезоне-2025 Громыко набрал 6+12 в 43 встречах во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, и выиграл золото чемпионата Казахстана. В конце январе инсайдер Иван Карпов писал об интересе к полузащитнику со стороны «Рубина». Однако Валерий, уже выступавший в России за тульский «Арсенал» и московское «Торпедо», до Казани не доехал.

Трансферные слухи дня

«Ахмат» подписывает хавбека и расстаётся с защитником

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян продолжит карьеру в «Ахмате». Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, грозненский клуб арендует 24-летнего игрока с правом выкупа за 20 млн рублей.

Будет у «Ахмата» и ещё одна потеря в зимнее окно – из команды уходит центральный защитник Надер Гандри. По информации «Спорт-экспресса», тунисец уже прибыл в расположение ливийского «Ассвехли» и в ближайшее время подпишет контракт. В нынешнем сезоне Гандри сыграл 22 матча в РПЛ и Кубке России и забил один гол, а у Царукяна шесть встреч без результативных действий.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на игрока сборной Италии, а Роналду не вернёт

Сандро Тонали Фото: George Wood/Getty Images

Продолжают появляться новости о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» на летнее окно. По данным The Telegraph, манкунианцы нацелены на полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, а сумма сделки может составить около £ 100 млн. 25-летний игрок – один из вариантов на замену Каземиро, с которым не будет продлён контракт. Согласно источнику, наряду с Тонали английский клуб рассматривает кандидатуры Эллиотта Андерсона из «Ноттингем Форест» и Адама Уортона из «Кристал Пэлас». Тонали в этом сезоне набрал 0+4 в 37 матчах во всех турнирах.

Тем временем стало известно о реакции руководства «Манчестер Юнайтед» на возможный уход Криштиану Роналду из «Аль-Насра». Инсайдер Саша Тавольери сообщил, что манкунианцы не собираются возвращать 41-летнего форварда.

Витинья заинтересовался предложением мадридского «Реала»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья заинтересовался предложением «Реала». По информации The Touchline, португалец доволен своей карьерой в Париже, однако считает мадридский клуб «вершиной в мировом футболе», поэтому был бы не против перебраться в Испанию. Ранее издание AS написало, что Витинья – главная цель «Реала» на лето. Помимо него, мадридцы всерьёз рассматривают кандидатуру Кеса Смита из «АЗ Алкмар». У Витиньи в этом сезоне 32 встречи, он набрал 6+10.

«Манчестер Сити» охотится за звездой «Баварии»

Майкл Олисе Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

«Манчестер Сити» думает об усилении фланга атаки будущим летом. По данным инсайдера Экрема Конура, клуб проявляет интерес к Майклу Олисе из «Баварии». Однако «Сити» придётся выдержать конкуренцию в борьбе за 24-летнего игрока со стороны «Челси». Утверждается, что оба клуба готовы выделить большие деньги на трансфер Олисе. «Бавария» не горит желанием продавать Майкла, но может изменить свою позицию, если получит предложение в размере € 150 млн. Француз в этом сезоне провёл 33 матча и набрал 13+21.

Одной строкой