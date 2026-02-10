«Победим для него — будет круто». Фанат «МЮ» не стригся 493 дня — сегодня челленджу конец?

Фрэнк Илетт ещё не был так близок к походу в барбершоп. Его серия давно стала глобальным мемом.

Вы наверняка слышали о фанате «Манчестер Юнайтед», который 5 октября 2024 года объявил о необычном челлендже. Фрэнк Илетт заявил, что не будет стричься, пока «МЮ» не выиграет пять матчей подряд в любом турнире. И спустя 493 дня он близок к завершению истории! А мы рассказываем о ней подробнее.

Илетт родился в английском Оксфорде, но сейчас живёт в Испании. До этого работал финансовым ассистентом (до ноября 2023-го), а затем у него указана работа создателем контента (с октября 2024-го). В Испанию Фрэнк переехал со своей девушкой-испанкой и новорождённой дочерью. Он большой болельщик «МЮ» и ведёт страницы в соцсетях под ником The United Strand. Его суммарная аудитория превышает 1,5 млн подписчиков. Илетт постит реакции на матчи, делает шуточные видео и публикует ежедневные отчёты.

Однако 5 октября 2024-го он ещё не был известен. Именно в тот день Фрэнк объявил о старте челленджа. «Манчестер Юнайтед» под руководством тогда ещё Эрика тен Хага не мог выйти на стабильную победную серию. Илетт же заявил: он пострижётся только в тот момент, когда команда выиграет пять встреч подряд.

Первый день Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

И понеслось! Каждый день Фрэнк публиковал своё фото в соцсетях, а «МЮ» никак не выдавал серию. В ноябре 2024-го в клубе сменился тренер: вместо тен Хага пришёл Рубен Аморим. Не помогло. В январе 2025 года «Манчестер Юнайтед» одержал три победы подряд (над «Рейнджерс» и «ФКСБ» в Лиге Европы плюс над «Фулхэмом» в АПЛ), но затем уступил дома в чемпионате «Кристал Пэлас».

Илетт же стремительно превращался в звезду соцсетей. Его стали активно приглашать на английские телеканалы, в шоу и даже позвали сняться в рекламе бренда по уходу за волосами. Там Фрэнк рассказывал о своём челлендже, его трудностях и надеждах на команду. «У нас очень жарко, это большая проблема. Даже когда я принимаю душ, потом мне приходится сушить волосы, да ещё и феном. Это вообще перебор! Волосы, понятно, сохнут часами. А чтобы они не падали на лицо, я использую повязку», — рассказал Илетт о сложностях жизни с длинной шевелюрой.

50-й и 100-й дни Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

В конце 2025-го болельщик снялся в шоу, где ему устроили перевоплощение. Другие гости выбирали, как же поступить с волосами Илетта: принимались любые идеи, кроме, естественно, стрижки. Болельщику «МЮ» в итоге решили выпрямить кудри.

При этом блогер не забывает и о благотворительности. Он собрал донаты для фондов Mind UK и Little Princess Trust — волосы пойдут на благотворительность после стрижки (на парики для детей с онкозаболеваниями).

150-й и 200-й дни Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

На 300-й день челленджа Илетт запустил собственный мерч — настолько пранк вышел из-под контроля. «МЮ» же всё откладывал поход фаната в барбершоп. Отличный шанс команда упустила в сентябре 2025-го: после неудачного старта сезона обыграла «Сандерленд», «Ливерпуль» и «Брайтон». Но затем споткнулась о «Ноттингем Форест».

250-й и 300-й дни Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

20 сентября 2025 года с Илеттом случилась неприятная история. Он приехал на домашний матч «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и угодил в конфликт. В вестибюле «Олд Траффорд» лысый мужчина подошёл к Фрэнку, схватил его за волосы и попытался повалить на землю. А затем нецензурно обвинил Илетта, что тот не болеет за «МЮ» по-настоящему.

«Всё было очень странно. Я всегда стараюсь сосредоточиться на позитиве и надеюсь, что это был единичный случай. Сначала я подумал, что это просто шутка, но потом он начал дёргать меня за волосы и называть «чудаком, ищущим внимания». Это был день, полный сотен положительных взаимодействий, и 99% реакций — хорошие. Но некоторые люди могут всё испортить. Как уже говорил, я не ожидал, что это продлится так долго. Я надеюсь, что мы скоро войдём в серию побед. Больше, чем кто-либо, хочу, чтобы это случилось скорее», — заявил Илетт.

350-й и 400-й дни Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

В «Манчестер Юнайтед» знают о необычном челлендже болельщика. О волосах Илетта высказывался ещё Рубен Аморим: «Ах, однажды он пострижётся. Не знаю когда. Выиграем следующий матч — и посмотрим». С португальцем Фрэнку в итоге не удалось лишиться волос.

«Знаю об этой истории, мне рассказали дети. Она вызвала улыбку, но на работу никак не влияет. Если выиграем для него — что ж, будет круто», — отметил уже Майкл Кэррик. И пока англичанин ближе всех подобрался к тому, чтобы помочь фанату!

Игроки «МЮ» даже предлагали лично состричь волосы Фрэнку. В октябре 2025-го Диогу Дало заявил, что «сам возьмёт ножницы». А до этого аналогичное желание выражал Расмус Хойлунд (сейчас в аренде в «Наполи», так что потенциальная стрижка обойдётся без него). Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс также рассказал, что «видел Илетта ещё до перехода».

450-й день Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

Хотя есть и такие игроки «МЮ», которых не интересуют волосы Фрэнка. «Я не слежу, кому нужна стрижка. Для меня это не важно», — отметил Бруну Фернандеш. Хотя именно португалец — один из тех, кто сильнее других приближает финиш челленджа.

После Илетта в соцсетях появились его подражатели. Болельщики обещают не стричься или не бриться до тех пор, пока их любимая команда не выдаст крупную победную серию или не выиграет трофей. Хотя среди фанатов «МЮ» больше никто не рискнул повторить за Фрэнком. Уж слишком высока вероятность стать ещё одним мемом!

492-й день Фото: Из личного архива Фрэнка Илетта

CBS после победы «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» сообщил, что Илетт позвонил в парикмахерскую и забронировал слот на 10 февраля. У манкунианцев сегодня есть наилучшая за более чем два года возможность «побрить» болельщика.