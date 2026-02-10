Скидки
ФНЛ, Первая лига, главные трансферы зимы 2026 года: Аванесян, Грищенко, Байтуков, Дзиов, сумма сделок, подробности

Лучший опорник ФНЛ — в «Оренбурге», «Чайка» нашла форварда. Главные трансферы Первой лиги
Тимур Валеев
ФНЛ, Первая лига: главные трансферы зимы-2026
Заступился за тренера — получил шанс в РПЛ!

Трансферное окно в Европе закрылось, но в России всё только разгорается. Джон Дуран официально перешёл в «Зенит», а вот «Чайка» подписала человека, за которым «Зенит» будет гоняться лет через пять.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Тигран Аванесян — из «Арсенала» в «Оренбург»

Тигран Аванесян

Тигран Аванесян

Фото: fcorenburg.ru

Летом 2024 года Аванесян играл за «Балтику» – тогда команду тренировал Александр Грищенко. Болельщики критиковали его за результаты. Аванесян заступался: «Сегодня все бились за тренера, мы хотим, чтобы Сан Саныч остался».

В итоге Грищенко всё равно ушёл. «Балтику» отдали Андрею Талалаеву. Как показало время – не напрасно. Грищенко до недавнего времени трудился в штабе ульяновской «Волги». В январе 2026-го специалист перебрался в «Оренбург» – теперь помогает Ильдару Ахметзянову. Надо ли говорить, кого клуб подписал меньше чем через месяц?

Александр Грищенко

Александр Грищенко

Фото: Пресс-служба «Велеса»

Пока Аванесян пришёл только в аренду (с правом выкупа). Но перспективы у него хорошие. 23-летний воспитанник ЦСКА – лучший опорник Лиги Pari по проценту выигранных единоборств и верховых единоборств в сезоне-2025/2026 (провёл на поле 1070 минут). Впрочем, под конец первой части чемпионата Дмитрий Гунько чаще использовал Никиту Раздорских.

В «Оренбурге» Аванесян укрепит центр поля (вспоминаем, что команду покинул Владан Бубанья). Также будет больше шансов на попадание в сборную Армении. На счету Тиграна уже три матча – правда, все товарищеские. Что касается «Арсенала», то он уже закрыл позицию Аязом Гулиевым.

Если вдруг пропустили возвращение Гулиева в Россию:
Возвращение Гулиева и необычный новичок «Родины». Разбор главных трансферов ФНЛ
Возвращение Гулиева и необычный новичок «Родины». Разбор главных трансферов ФНЛ

Давид Гагуа — из «Салюта» в «Чайку»

Давид Гагуа

Давид Гагуа

Фото: fcsalyut.ru

Такими темпами «Чайка» скоро соберёт всех молодых и талантливых российских футболистов вместе. В зимнее трансферное окно команду уже пополнили Никита Посмашный и Руслан Чобанов. В аренду вернулся Глеб Пополитов. Параллельно «Чайка» рассталась с 37-летним Иваном Маркеловым. Теперь средний возраст команды упал до 21,1 года.

18-летний Гагуа только в этом сезоне заявил о себе и чуть не пробился в «Серебро» Leon-Второй лиги «А» с белгородским «Салютом» – отстали от брянского «Динамо» всего на одно очко. Нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 27 встречах.

Тут можно найти Андрея Канчельскиса:
Четыре клуба закрылись, «Амкар» и «Зенит-2» пошли наверх. Итоги Второй лиги — 2025
Четыре клуба закрылись, «Амкар» и «Зенит-2» пошли наверх. Итоги Второй лиги — 2025

Гагуа прошёл через системы «Спартака», «Родины» и «Локомотива». Потом вернулся в родной Старый Оскол и вскоре подписал контракт с «Салютом». Гагуа – универсальный футболист. Может играть по краям атаки, хотя в прошлом сезоне вообще закрывал позицию центрального полузащитника.

Из плюсов – хорошая скорость и неплохая техника. Отлично разгоняет быстрые атаки и бьёт с двух ног. По данным Transfermarkt, «Чайка» заплатила за парня € 30 тыс… Сразу скажем, что Гия Гагуа из легендарного ансамбля «Экс-ББ» – не родственник Давида.

Астемир Хашкулов — из «Твери» в «Енисей»

Астемир Хашкулов

Астемир Хашкулов

Фото: фк-енисей.рф

По сути, это не новый трансфер – «Енисей» прервал аренду нападающего «Твери» и выкупил его контракт за € 50 тыс. 20-летний форвард усилил команду примерно на таком же уровне, что и серб Лука Раткович. Оба забили по четыре гола в первой части сезона, у Хашкулова – два с пенальти. Но вот мяч в ворота «Волги» стоит оценить отдельно. Обработка мяча – топ!

Неудивительно, что «Енисей» оформил полноценную сделку. Нападающие – товар уж слишком дефицитный. Хашкулов уже показал, что способен конкурировать на уровне Первой лиги. Возможно, когда-то увидим Астемира в Мир РПЛ. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Руслан Байтуков — из «Торпедо» в «Челябинск»

Руслан Байтуков

Руслан Байтуков

Фото: torpedo.ru

28-летний защитник возвращается в родную команду. За «Челябинск» в своё время Байтуков отыграл 111 матчей во всех турнирах. В 2021-м перебрался в «Родину», с которой вышел в Первую лигу. Потерял место в основе и оказался в «Тюмени» Игоря Меньщикова. В сезоне-2023/2024 сибирская команда какое-то время шла на первой строчке Первой лиги. Байтуков тогда сформировал крепкую связку в центре обороны с Никитой Печёнкиным – ещё одним воспитанником челябинского футбола.

«Тюмень» вылетела во Вторую лигу, но кое-что заработала:
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь
Эксклюзив
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь

Байтуков забил три гола в 32 встречах – подключался к стандартам и был хорош в единоборствах. Игрока заметили в «Торпедо». Тут Руслана чаще всего использовали как затычку – он закрывал фланги обороны и даже выходил в опорной зоне. Сейчас в «Торпедо» Байтукову просто нет места – слишком большая конкуренция.

А вот для «Челябинска» это отличная сделка. Вернули «своего» футболиста, который уже показал себя в Первой лиге. Усилили глубину состава в обороне. Дополнительный бонус Байтукова – сильно швыряет ауты. Пригодится.

Макс Дзиов — из «Факела» в «Динамо» Брест

Макс Дзиов

Макс Дзиов

Фото: dynamo-brest.by

В апреле 2025 года центрдеф получил тяжелейший перелом голени со смещением. Прогнозировалось возвращение футболиста через 10 месяцев, но Дзиов восстановился за шесть. Сильный характер!

Дзиов пострадал в этом матче:
Впервые за 832 минуты «Факел» забил! Но дальше — жуткий перелом, удаление и шоу Безрукова
Впервые за 832 минуты «Факел» забил! Но дальше — жуткий перелом, удаление и шоу Безрукова

До травмы Макс был защитником среднего для РПЛ уровня. Немного тяжёлый, физически крепкий. Хорош в верховых единоборствах, однако неповоротливый при быстрой игре. Дзиов мог бы помочь «Факелу» с выходом в РПЛ, но сейчас команда Олега Василенко не имеет права на ошибку. Принимать участие будут самые сильные и готовые. Дзиов здесь проигрывает конкуренцию.

Хотя на сборах 24-летний уроженец Владикавказа получил своё время. В итоге отправился за игровой практикой в Беларусь. В сезоне-2024 Дзиов уже выступал за брестское «Динамо».

Валерий Бочеров — из «Урала» в «Витебск»

Валерий Бочеров

Валерий Бочеров

Фото: fc-ural.ru

Воспитанник БАТЭ так и не оправдал доверия Виктора Гончаренко. Белорусский опорник должен был усилить «Урал» весной 2024 года и спасти от вылета из РПЛ, но ничем не помог.

В итоге и Гончаренко покинул клуб, и сам Бочеров больше за «Урал» не сыграл. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Уфе». Причём получилось неплохо – 22 матча и 1+5 по «гол+пас». Правда, в «Урале» Бочерова сразу внесли в списки на выход. С ним хотели расстаться ещё летом. Теперь вариант нашёлся – Бочеров отправился в «Витебск».

Андрей Путилов — из «Иркутска» в «СКА-Хабаровск»

Андрей Путилов

Андрей Путилов

Фото: fcska.ru

Футболисты из регионов всегда сталкиваются с большими трудностями и испытаниями на пути к своей мечте. Каждая такая история – отдельный сюжет. Особенно когда речь идёт о местах, где футбол, скажем так, не процветает. Вот, например, Владимир Гранат и Андрей Ещенко. Оба прошли через иркутскую «Звезду» и пробились на высокий уровень. Вдохновили многих местных пацанов (правда, Гранат родом из Улан-Удэ, но это рядом). Одним из них стал Андрей Путилов из Иркутска.

Парень поехал в Москву. Попал в академию «Чертаново». Был на просмотре в «Спартаке», в итоге оказался в «Строгино». Взлететь не удалось. Путилов отправился на Дальний Восток. Бегал за «СКА-Хабаровск»-2. В 2023-м вернулся домой. Сыграл за «Иркутск» во всех турнирах 52 встречи, оформил 10+12 по «гол+пас».

Статистика хорошая, однако гораздо важнее, что Путилов постоянно нацелен на чужие ворота. Создаёт моменты для себя и партнёров. Универсален – закрывает разные позиции в полузащите и атаке. В этом сезоне пошумел в Кубке России – 4+1 в четырёх матчах. «Иркутск» даже был близок к победе над «Челябинском», но 2:1 превратились в обидные 2:3 с пропущенным в компенсированное время.

Путилова снова заметили в Хабаровске. В контрольном матче с костромским «Спартаком» Андрей отметился голом. Получил контракт. Сейчас Путилову 23 года – ещё может прибавить.

Здесь следим за главными трансферами в элите:
Дуран уже в Питере, Козлов уходит в ЦСКА, а Вахания — в «Краснодар»! LIVE трансферов РПЛ
Live
Дуран уже в Питере, Козлов уходит в ЦСКА, а Вахания — в «Краснодар»! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
