Лучший опорник ФНЛ — в «Оренбурге», «Чайка» нашла форварда. Главные трансферы Первой лиги

Трансферное окно в Европе закрылось, но в России всё только разгорается. Джон Дуран официально перешёл в «Зенит», а вот «Чайка» подписала человека, за которым «Зенит» будет гоняться лет через пять.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Тигран Аванесян — из «Арсенала» в «Оренбург»

Тигран Аванесян Фото: fcorenburg.ru

Летом 2024 года Аванесян играл за «Балтику» – тогда команду тренировал Александр Грищенко. Болельщики критиковали его за результаты. Аванесян заступался: «Сегодня все бились за тренера, мы хотим, чтобы Сан Саныч остался».

В итоге Грищенко всё равно ушёл. «Балтику» отдали Андрею Талалаеву. Как показало время – не напрасно. Грищенко до недавнего времени трудился в штабе ульяновской «Волги». В январе 2026-го специалист перебрался в «Оренбург» – теперь помогает Ильдару Ахметзянову. Надо ли говорить, кого клуб подписал меньше чем через месяц?

Александр Грищенко Фото: Пресс-служба «Велеса»

Пока Аванесян пришёл только в аренду (с правом выкупа). Но перспективы у него хорошие. 23-летний воспитанник ЦСКА – лучший опорник Лиги Pari по проценту выигранных единоборств и верховых единоборств в сезоне-2025/2026 (провёл на поле 1070 минут). Впрочем, под конец первой части чемпионата Дмитрий Гунько чаще использовал Никиту Раздорских.

В «Оренбурге» Аванесян укрепит центр поля (вспоминаем, что команду покинул Владан Бубанья). Также будет больше шансов на попадание в сборную Армении. На счету Тиграна уже три матча – правда, все товарищеские. Что касается «Арсенала», то он уже закрыл позицию Аязом Гулиевым.

Давид Гагуа — из «Салюта» в «Чайку»

Давид Гагуа Фото: fcsalyut.ru

Такими темпами «Чайка» скоро соберёт всех молодых и талантливых российских футболистов вместе. В зимнее трансферное окно команду уже пополнили Никита Посмашный и Руслан Чобанов. В аренду вернулся Глеб Пополитов. Параллельно «Чайка» рассталась с 37-летним Иваном Маркеловым. Теперь средний возраст команды упал до 21,1 года.

18-летний Гагуа только в этом сезоне заявил о себе и чуть не пробился в «Серебро» Leon-Второй лиги «А» с белгородским «Салютом» – отстали от брянского «Динамо» всего на одно очко. Нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 27 встречах.

Гагуа прошёл через системы «Спартака», «Родины» и «Локомотива». Потом вернулся в родной Старый Оскол и вскоре подписал контракт с «Салютом». Гагуа – универсальный футболист. Может играть по краям атаки, хотя в прошлом сезоне вообще закрывал позицию центрального полузащитника.

Из плюсов – хорошая скорость и неплохая техника. Отлично разгоняет быстрые атаки и бьёт с двух ног. По данным Transfermarkt, «Чайка» заплатила за парня € 30 тыс… Сразу скажем, что Гия Гагуа из легендарного ансамбля «Экс-ББ» – не родственник Давида.

Астемир Хашкулов — из «Твери» в «Енисей»

Астемир Хашкулов Фото: фк-енисей.рф

По сути, это не новый трансфер – «Енисей» прервал аренду нападающего «Твери» и выкупил его контракт за € 50 тыс. 20-летний форвард усилил команду примерно на таком же уровне, что и серб Лука Раткович. Оба забили по четыре гола в первой части сезона, у Хашкулова – два с пенальти. Но вот мяч в ворота «Волги» стоит оценить отдельно. Обработка мяча – топ!

Неудивительно, что «Енисей» оформил полноценную сделку. Нападающие – товар уж слишком дефицитный. Хашкулов уже показал, что способен конкурировать на уровне Первой лиги. Возможно, когда-то увидим Астемира в Мир РПЛ. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Руслан Байтуков — из «Торпедо» в «Челябинск»

Руслан Байтуков Фото: torpedo.ru

28-летний защитник возвращается в родную команду. За «Челябинск» в своё время Байтуков отыграл 111 матчей во всех турнирах. В 2021-м перебрался в «Родину», с которой вышел в Первую лигу. Потерял место в основе и оказался в «Тюмени» Игоря Меньщикова. В сезоне-2023/2024 сибирская команда какое-то время шла на первой строчке Первой лиги. Байтуков тогда сформировал крепкую связку в центре обороны с Никитой Печёнкиным – ещё одним воспитанником челябинского футбола.

Байтуков забил три гола в 32 встречах – подключался к стандартам и был хорош в единоборствах. Игрока заметили в «Торпедо». Тут Руслана чаще всего использовали как затычку – он закрывал фланги обороны и даже выходил в опорной зоне. Сейчас в «Торпедо» Байтукову просто нет места – слишком большая конкуренция.

А вот для «Челябинска» это отличная сделка. Вернули «своего» футболиста, который уже показал себя в Первой лиге. Усилили глубину состава в обороне. Дополнительный бонус Байтукова – сильно швыряет ауты. Пригодится.

Макс Дзиов — из «Факела» в «Динамо» Брест

Макс Дзиов Фото: dynamo-brest.by

В апреле 2025 года центрдеф получил тяжелейший перелом голени со смещением. Прогнозировалось возвращение футболиста через 10 месяцев, но Дзиов восстановился за шесть. Сильный характер!

До травмы Макс был защитником среднего для РПЛ уровня. Немного тяжёлый, физически крепкий. Хорош в верховых единоборствах, однако неповоротливый при быстрой игре. Дзиов мог бы помочь «Факелу» с выходом в РПЛ, но сейчас команда Олега Василенко не имеет права на ошибку. Принимать участие будут самые сильные и готовые. Дзиов здесь проигрывает конкуренцию.

Хотя на сборах 24-летний уроженец Владикавказа получил своё время. В итоге отправился за игровой практикой в Беларусь. В сезоне-2024 Дзиов уже выступал за брестское «Динамо».

Валерий Бочеров — из «Урала» в «Витебск»

Валерий Бочеров Фото: fc-ural.ru

Воспитанник БАТЭ так и не оправдал доверия Виктора Гончаренко. Белорусский опорник должен был усилить «Урал» весной 2024 года и спасти от вылета из РПЛ, но ничем не помог.

В итоге и Гончаренко покинул клуб, и сам Бочеров больше за «Урал» не сыграл. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Уфе». Причём получилось неплохо – 22 матча и 1+5 по «гол+пас». Правда, в «Урале» Бочерова сразу внесли в списки на выход. С ним хотели расстаться ещё летом. Теперь вариант нашёлся – Бочеров отправился в «Витебск».

Андрей Путилов — из «Иркутска» в «СКА-Хабаровск»

Андрей Путилов Фото: fcska.ru

Футболисты из регионов всегда сталкиваются с большими трудностями и испытаниями на пути к своей мечте. Каждая такая история – отдельный сюжет. Особенно когда речь идёт о местах, где футбол, скажем так, не процветает. Вот, например, Владимир Гранат и Андрей Ещенко. Оба прошли через иркутскую «Звезду» и пробились на высокий уровень. Вдохновили многих местных пацанов (правда, Гранат родом из Улан-Удэ, но это рядом). Одним из них стал Андрей Путилов из Иркутска.

Парень поехал в Москву. Попал в академию «Чертаново». Был на просмотре в «Спартаке», в итоге оказался в «Строгино». Взлететь не удалось. Путилов отправился на Дальний Восток. Бегал за «СКА-Хабаровск»-2. В 2023-м вернулся домой. Сыграл за «Иркутск» во всех турнирах 52 встречи, оформил 10+12 по «гол+пас».

Статистика хорошая, однако гораздо важнее, что Путилов постоянно нацелен на чужие ворота. Создаёт моменты для себя и партнёров. Универсален – закрывает разные позиции в полузащите и атаке. В этом сезоне пошумел в Кубке России – 4+1 в четырёх матчах. «Иркутск» даже был близок к победе над «Челябинском», но 2:1 превратились в обидные 2:3 с пропущенным в компенсированное время.

Путилова снова заметили в Хабаровске. В контрольном матче с костромским «Спартаком» Андрей отметился голом. Получил контракт. Сейчас Путилову 23 года – ещё может прибавить.