«Зенит» ошарашил ЦСКА в последний момент! Но всё равно лишился шансов на трофей. Видео

Первый вопрос, который хотелось задать по поводу этого матча: почему он играется так рано? Мы привыкли, что обычно даже товарищеские встречи проходят во второй половине дня. Или в редких случаях начинаются в обеденное время. Но здесь — в 11:00 по местному времени. Под жутко палящим солнцем. Однако на самом деле всё просто: календарь сборов был составлен ещё до выхода расписания Winline Зимнего Кубка РПЛ. ЦСКА планировал 10 февраля завершить второй этап подготовки и вылететь домой. «Зенит», наоборот, заранее запланировал чуть задержаться. Поэтому по просьбе московского клуба начало игры и поставили на первую половину дня. Другой момент: что делать, если ЦСКА выиграет трофей? Похоже, отправлять придётся межрегиональными перевозками.

После двух туров у «Зенита» и ЦСКА было по три очка. Но если петербуржцы сначала обыграли «Динамо», а потом получили три гола от «Краснодара», то ЦСКА действовал более ровно. Два их матча дошли до серии пенальти. Там армейцы победили «Краснодар» и проиграли «Динамо». Так что вряд ли бы кто-то удивился, если бы и третья игра тоже дошла до такого финала.

По составам тренеры обошлись без особых сюрпризов. У «Зенита» отмечаем большую ротацию вратарей: на этот раз в основе оказался Богдан Москвичёв. И отсутствие двух Джонов. Бразильский полузащитник улетал на родину по семейным обстоятельствам и вернулся только накануне игры с ЦСКА. А Дуран только вчера был презентован клубом. Очевидно, что ждать его на поле мы сможем только на третьем сборе. У армейцев новый выбор в обороне — на этот раз Данилов и Виктор. Рейса всё ещё ждём. В остальном всё предсказуемо: даже роль Кругового, который действовал, по сути, вторым форвардом, уже вряд ли кого-то удивляет.

В первые восемь минут казалось, что игра пойдёт с преимуществом «Зенита». Петербуржцы много контролировали мяч, пытались пробираться к воротам и не обращали внимания на жару. И даже нанесли пару ударов. Но уже на девятой минуте, чуть ли не после первой атаки ЦСКА, вице-чемпионы пропустили. Круговой вырезал идеальную передачу на Глебова, а тому оставалось переиграть Москвичёва. С этой задачей он справился.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако сценарий матча от этого не изменился. «Зенит» продолжал лезть на ворота и пытаться забить. Правда, это не особо конвертировалось в моменты. Первый реальный шанс был создан на 17-й минуте, когда Луис Энрике в очередной раз сделал всё для гола, кроме финального удара. Тот пролетел мимо. Вскоре аналогичный шанс упустил Александр Соболев — убрал на замахе защитника, но пробил прямо в руки Акинфееву. К концу тайма игроки, казалось, всё сильнее уставали. Однако это не сказывалось на скорости Глебова, который на 36-й минуте мог сделать дубль. Убежал ото всех, вывалился один на один, но спас Москвичёв.

Венделу, видимо, жара тоже не мешала. Иначе сложно объяснить его суперрывок с центра поля в штрафную на 43-й минуте. Круговой и Акинфеев сделали всё, чтобы не дать ему забить. Однако не справились. Со второй попытки бразилец переправил-таки мяч в сетку.

В перерыве команды сделали по две замены, а «Зенит» почти сразу пропустил. На этот раз после углового: Обляков классно навесил точно на голову Виктора, и тот пробил мимо Москвичёва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Удивительно, что на этот мяч «Зенит» уже особо не отреагировал. То ли не хватало энергии для активных действий впереди, то ли уж слишком здорово при обороне выглядел ЦСКА. Но моментов почти не возникало. Повлияли и замены: если Семак аккуратно обновлял состав, то Челестини на 66-й минуте произвёл девять замен. На 77-й минуте москвичи могли всё закончить, однако Воронов с метра попал в штангу. Тем не менее казалось, что победа никуда не денется. До момента, пока не наступило добавленное время. Там Попович совершил глупую потерю в центре, мяч подхватил Вендел и отправил к воротам Дугласа Сантоса. Тот разобрался с Торопом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И снова серия пенальти в матче ЦСКА. Для армейцев всё началось с промаха Матеуса Алвеса, но потом его поддержали два зенитовца — Педро и Андрей Касаджиков. Москвичи же больше не ошибались и в итоге победили. А ещё временно вышли на первое место в таблице. Так что теперь для определения обладателя Кубка нужно дождаться матча «Краснодара» и «Динамо». «Зенит» же потерял шансы на завоевание трофея.