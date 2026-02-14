«Зенит» дал € 18 млн за «игрока одного сезона». Чем такой риск заканчивался в РПЛ раньше?

Трансфер Джона Джона в «Зенит» – самый дорогой в зимнее окно в Мир РПЛ. Петербургский клуб заплатил € 18 млн за бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино». И это без учёта бонусов. Серьёзные деньги за игрока, у которого пока только один успешный сезон в карьере. В 2025 году Джон Джон выбил крутую статистику в бразильской Серии А (10+7 в 34 матчах), но до того воспитанник «Палмейраса» был запасным в родном клубе. Не слишком ли рискует «Зенит»? Обратимся к истории. Вспоминаем, как проявляли себя в РПЛ легионеры из Южной Америки, купленные за крупные суммы после первого большого сезона в Бразилии или Аргентине.

Себастьян Дриусси — трансфер за € 15 млн в «Зенит»

Себастьян Дриусси Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

До 2026 года самым дорогим южноамериканцем, приезжавшим в РПЛ после одного успешного сезона, был аргентинец Дриусси. В июле 2017-го «Зенит» купил на тот момент 21-летнего форварда у «Ривер Плейт» за € 15 млн. Трансфер Себастьяна сделали под нового главного тренера Роберто Манчини. Сезон-2016/2017 Дриусси завершил в качестве второго бомбардира чемпионата Аргентины, наколотив 17 мячей в 29 встречах. До этого он играл и забивал за «Ривер Плейт» меньше, не имел твёрдого места в основе. Молодому нападающему дали время, чтобы вырасти.

Манчини назвал трансфер Дриусси «хорошим приобретением», а тогдашний спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, чем аргентинец привлёк клуб: «Если говорить об игровых качествах, то отмечу универсализм: Себастьян способен выйти на месте первого или второго форварда, сыграть слева. Исполнитель хороший – забивной, с дриблингом».

В «Зените» Дриусси действительно пришлось быть универсалом. При Сергее Семаке аргентинец превратился в левого полузащитника, что, кстати, стало одной из причин его ухода – Себастьян хотел играть на позиции форварда. В первом же матче в стартовом составе «Зенита» Дриусси оформил дубль в ворота «Рубина», но дальше всё было не так просто. Год при Манчини ушёл на адаптацию – в дебютный сезон аргентинец набрал только 6+6 в 40 встречах. Потом уже разыгрался и оправдал свой трансфер.

Клаудиньо — трансфер за € 12 млн в «Зенит»

Клаудиньо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Клаудиньо и Джона Джона объединяет то, что оба перешли в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино». Только за первого петербургский клуб в августе 2021 года заплатил € 12 млн. Сезон-2020 на тот момент 23-летний Клаудиньо завершил в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии – точнее, поделил первое место, забив 18 голов в 35 матчах.

Однако до того атакующий полузащитник провёл два года в бразильской Серии В, а в элите у него было только 17 встреч без результативных действий ещё в сезоне-2017. В общем, созревал Клаудиньо долго, пока не выстрелил так, что о нём узнали в России. В этом плане Джон Джон тоже похож на своего предшественника в «Зените». Зимний новичок по-настоящему раскрылся лишь в 22 года, уйдя из «Палмейраса». А Клаудиньо брали как раз на замену Дриусси. Семак надеялся, что адаптация бразильца не затянется.

«Он умеет играть и в тройке, и в четвёрке полузащитников, и на позиции «десятки». В условиях лимита на легионеров футболист, умеющий играть на нескольких позициях, – это плюс. Он не выступал за пределами Бразилии, так что важную роль сыграет вопрос его адаптации. Тогда мы решим, как правильно внедрить его в игру команды», – рассуждал тренер «Зенита».

Как ни странно, Клаудиньо заиграл сразу. Почти без адаптации. В свой первый же сезон в РПЛ набрал 8+4 в 23 матчах, забил пару голов в Лиге чемпионов. С Клаудиньо «Зенит» не промахнулся, а потом ещё и заработал на его трансфере, продав бразильца в «Аль-Садд» за € 20 млн.

Бителло — трансфер за € 10 млн в «Динамо»

Бителло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» тоже однажды рискнуло отдать серьёзные деньги за игрока с одним хорошим сезоном на высоком уровне. А конкретно – в сентябре 2023-го, когда выкупило Бителло у «Гремио» за € 10 млн. Тогда бразильцу было 23 года. Полузащитник проводил свой первый сезон в Серии А и до отъезда в Россию набрал 4+1 в 19 встречах. Ранее Бителло играл во втором дивизионе.

«Многие мальчишки из Порту-Аллегри мечтают попасть в Москву, а именно в московское «Динамо». Если серьёзно, то частично нам помог тот факт, что Бителло не смог уехать в те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов. Это его расстроило, но он всё равно был настроен на отъезд. А мы были настойчивы, убедительны. Это сподвигло Бителло на переезд в Москву. Мы смотрели его вживую четыре или пять раз. И когда он играл в бразильский Серии В, и в Серии А», – рассказывал о том, как был сделан трансфер, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Несомненно, в московском клубе тоже опасались, не затянется ли адаптация Бителло к европейскому футболу, однако атакующий полузащитник быстро раскрылся в команде Марцела Лички. В первый сезон забил восемь мячей и отдал две голевые передачи в 23 матчах РПЛ. Бразилец стал одним из ключевых игроков «Динамо» и остаётся таковым до сих пор.

Витиньо — трансфер за € 9,5 млн в ЦСКА

Витиньо Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Витиньо оказался в России в юном возрасте – в 19 лет. В летнее окно 2013-го ЦСКА выкупил бразильца у «Ботафого» за € 9,5 млн, по данным Transfermarkt. Опыт игры во взрослом футболе у атакующего полузащитника был минимальный. В сезоне-2013 он провёл в Серии А 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Ещё поучаствовал в семи играх Кубка Бразилии и заработал 1+0. В общем, ЦСКА взял многообещающего футболиста на самом взлёте.

Главный тренер Леонид Слуцкий сравнивал Витиньо с Вагнером Лавом: «Вели Витиньо где-то с мая. Он ведь совсем недавно возник на горизонте – даже в чемпионате Бразилии успел сыграть всего около 20 матчей. Поэтому вести Витиньо раньше было просто невозможно. Но как только он появился, наша селекционная служба сразу обратила на него внимание… Вагнер – хороший пример. Причём не нынешний Вагнер, а молодой – может, не такой мудрый, зато более быстрый и резкий. Единственное «но» – все эти качества Витиньо пока не проверены на длинной дистанции».

Слуцкий не зря был осторожен в своих оценках новичка. В случае с Витиньо адаптация затянулась. В сезоне-2013/2014 бразилец довольствовался ролью запасного – поучаствовал в 18 встречах (в основу попал только четыре раза) и не совершил результативных действий. Потом и вовсе уехал на родину, где два года играл на правах аренды за «Интернасьонал». В январе 2017-го уже повзрослевший Витиньо вернулся в ЦСКА – и вот тогда стал важной фигурой для команды. Клуб даже заработал на его перепродаже летом 2018-го – во «Фламенго» за € 12 млн.

Адольфо Гайч — трансфер за € 8,5 млн в ЦСКА

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансфер Гайча, несомненно, войдёт в историю как один из самых неудачных для ЦСКА. По сути, и в его случае клуб подписывал игрока без подтверждённого уровня. В чемпионате Аргентины сезона-2019/2020 нападающий забил пять мячей в 12 матчах. До этого у Адольфо была всего пара голов в высшем дивизионе. Но Гайч показал себя в молодёжной и олимпийской сборных Аргентины, поэтому потенциал центрфорварда оценивали достаточно высоко. В 21 год он отправился в Европу – в августе 2020-го ЦСКА приобрёл Адольфо у «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн.

Что происходило с Гайчем, пока он принадлежал московскому клубу, вы наверняка ещё не забыли. За ЦСКА аргентинец набрал только 3+4 в 39 встречах. Армейцы шесть раз отдавали Адольфо в аренду, вероятно, установили какой-нибудь рекорд. За счёт этого отбили часть потраченных средств, так как отпустили нападающего в январе 2026-го свободным агентом. Гайч умудрился не заиграть даже в «Крыльях Советов» в нынешнем сезоне.

«Трансфер Гайча в ЦСКА был ошибкой, – признал бывший спортивный директор московского клуба Андрей Мовсесьян. – Но так бывает. Можно попробовать найти и плюсы: когда понимаешь, что сделка неудачная, нужно постараться это компенсировать. И в случае с Адольфо находились аренды, клуб приобретал с этого какие-то финансы. Гайчу теперь желаю только удачи. В течение карьеры в ЦСКА с его стороны, возможно, тоже были ошибки. Но и с моей, со стороны клуба – тоже».

Отдельная история – трансфер в «Зенит» Педро. Летом 2023 года петербуржцы приобрели 50% прав на вингера «Коринтианса» за € 9 млн в рамках трансфера Юри Алберто в бразильский клуб. Тогда Педро ещё только начинал свой первый сезон во взрослом футболе. Позже стало известно – «Зенит» выкупил и оставшуюся половину за неизвестную сумму (можно предположить, что ещё за € 9 млн). Проведя сезон-2023 за «Коринтианс», вингер по достижении совершеннолетия отправился в Россию, заиграл в команде Семака и теперь, по слухам, в Петербург поступают предложения по Педро в размере € 40 млн.