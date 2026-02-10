«Спартак» упустил победу над «Астаной»! Как не забили в конце — непостижимо. Видео

Очередным соперником «Спартака» по зимнему контрольному матчу стала «Астана». Этот клуб завершил минувший сезон на втором месте в таблице чемпионата Казахстана. До золота не хватило всего пары очков. И эта команда не дала красно-белым обыграть себя в ОАЭ.

В центре нападения красно-белого клуба вышел Антон Заболотный, которого с флангов поддерживали Маркиньос и Пабло Солари. Александр Максименко занял место в воротах, в центре обороны встречу начали Александер Джику и Кристофер Ву, а Даниил Денисов и Олег Рябчук расположились на флангах. В средней линии в стартовом составе играли Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Жедсон Фернандеш.

Первый тайм прошёл с преимуществом российского клуба. Красно-белые активно применяли прессинг, о чём им постоянно напоминал кричащий на бровке тренер Хуан Карседо. «Спартак» заработал несколько стандартов, один из которых оказался результативным. Неразберихой во вратарской «Астаны» воспользовался Джику — защитник «Спартака» оказался первым на отскоке и вонзил мяч в сетку с близкого расстояния.

«Астана» не запоминалась чем-то особенным у ворот Максименко до перерыва. А вот красно-белые могли укрепить преимущество, однако Маркиньосу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы огорчить вратаря Мухаммеджана Сейсена. Голкипер уже не спас бы, но мяч пролетел мимо дальней штанги.

В перерыве тренерский штаб красно-белых сделал сразу пять замен. Владислав Саусь вышел на позицию флангового защитника, а Денисов переместился в центр обороны. Никита Массалыга занял место на краю атаки, а Манфред Угальде — в центре. А ещё появились Игорь Дмитриев и Эсекьель Барко.

«Спартак» не обыграл «Астану» Фото: spartak.com

На первых минутах второй половины футболисты организовали пару стычек. Маркиньос (каким пугающим было его выражение лица) повздорил с Марином Томасовым, а чуть позже Умяров выяснил отношения с Алексой Амановичем. Арбитр не стеснялся раздавать жёлтые карточки. По истечении часа игры Карседо выпустил новую порцию новичков — на поле вышли Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Тео Бонгонда и Ливай Гарсия. Из стартового состава остались только Максименко и Денисов.

На этом отрезке спартаковцам не хватало точности. Массалыга пробил мимо дальнего угла, а Дмитриев зарядил значительно выше створа. А вот казахстанский клуб реализовал свой шанс. Карло Бартолец воспользовался тем, что защитники «Спартака» расступились, и катнул мяч в сетку.

«Спартак» ответил достаточно остро. Дмитриев прострелил на Зобнина, а тот головой подрезал мяч в дальнюю штангу. Как же было близко! На последние 10 минут на поле вышли Александр Довбня и Даниил Хлусевич. Максименко и Денисов отправились отдыхать. Плюс вышел молодой Иван Сорокин.

Красно-белые создали убойный момент на последних минутах. Эффектный заброс Барко едва не привёл к тому, что мяч опустился в сетку. Казахстанской команде повезло, что Дмитрий Шомко вынес почти с линии ворот, а потом Сорокин пробил слишком неточно. А ведь парень оказался буквально в паре метров от створа!

В итоге команды так и не определили победителя. А сбор команды на этом закончен.