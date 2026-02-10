Скидки
Динамо — Краснодар — 1:0, обзор матча Зимнего Кубка РПЛ, видео голов: Маухуб, таблица, статистика, 10 февраля 2026

ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Дмитрий Зимин
Отчёт «Динамо» — «Краснодар» — 1:0
Команда Мусаева и по счёту уступила, и важного игрока потеряла.

С завершающим матчем всё было понятно. В случае ничьей или победы «Краснодара» главный зимний трофей российского футбола доставался бы им. А вот при условии победы «Динамо» с разницей в два или более мяча титул брали бы москвичи. Все хотят выигрывать, однако есть и неприятная примета. Winline Зимний Кубок РПЛ разыгрывается в четвёртый раз подряд. Первые два завоевал «Спартак». Как вы помните, в Мир РПЛ у них складывалось всё не лучшим образом. Третий забрал «Зенит» — и проиграл титул «Краснодару». Так что, может, это тоже стоило учитывать тренерам? Хотя бы на невербальном уровне.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

Неприятные новости для «Краснодара» поступили ещё перед матчем. Эдуард Сперцян получил повреждение, поэтому пропускал встречу. Так что тройка полузащитников выглядела так: Аугусто — Кривцов — Черников. Не было и Джона Кордобы. У него тоже повреждение. Поэтому в центре атаки матч начал Мозес Кобнан. В остальном всё предсказуемо. У «Динамо» же без особых сюрпризов: разве что отметим очередное появление двух нападающих. Попытка совместить Тюкавина и Сергеева продолжается.

А как сыграл ЦСКА?
«Зенит» ошарашил ЦСКА в последний момент! Но всё равно лишился шансов на трофей. Видео
Первые 10 минут команды пропустили. Мяч катался по полю, однако игнорировал какую-либо опасность. Игроки выглядели вяло, словно не особо хотели находиться на солнце в такую жаркую погоду. Тренеры, наоборот, смотрелись напряжёнными. Явно рассчитывая увидеть что-то другое. На 12-й минуте возник первый серьёзный момент: Са получил мяч на скорости, обыграл Расулова, и оставалось протолкнуть его в ворота. Спасителем неожиданно оказался Маричаль, хоть мы и привыкли видеть его в другой роли. Он не позволил мячу закатиться в ворота.

А потом началось какое-то рубилово. Видимо, из-за нежелания показывать красивую игру команды решили грубить друг другу. Четыре жёлтые карточки за шесть минут — редкий случай. Всё это просто не могло не закончиться удалением. И на 32-й минуте вторую карточку перед собой увидел Рубенс. И ладно бы в рядовом моменте. Но нет — полузащитник «Динамо» грубо наступил на ахилл Аугусто. Тот рухнул на газон и смог покинуть его только при помощи медиков. Рубенса заменил Кутицкий, а Дугласа — Ленини. Очень неприятный сюжет для «Краснодара», если они потеряют ключевого полузащитника надолго.

Дуглас Аугусто Подробнее

Ещё один неплохой момент до конца тайма упустил Кривцов, пробив мимо из классной позиции. В перерыве мы увидели только одну замену. Хотя явно рассчитывали на большее. Сергеев, потерявшийся в первом тайме, пошёл отдыхать. На поле его заменил Нгамалё, а по позиции — Миранчук, ставший формально вторым форвардом.

Второй тайм особо не отличался от первого, если мы говорим о количестве моментов. Да и тренеры особо не давали командам разогнаться, часто используя замены. Но и сами игроки словно не особо к этому стремились. Однако в последние 10 минут что-то случилось. То ли повлияли замены, то ли что-то ещё. Однако «Динамо» резко включилось. Появились разнообразие в атаке и моменты. Сначала Расулов спас после удара Окишора, но во втором эпизоде шансов не было. Фуртадо потерял мяч, Нгамалё сделал передачу в центр, а Маухуб классно пробил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И в онлайн-таблице чемпионом становился ЦСКА! «Краснодару» для титула требовалось сравнять счёт. А «Динамо» — забить второй. Они полетели на ворота, но очень хаотично. Поэтому с очевидными шансами было сложно. В концовке к воротам даже прибежал вратарь Расулов. Однако вторым Трубиным ему стать не удалось.

ЦСКА взял трофей и улетает со сбора. «Динамо» и «Краснодар» остались ни с чем. Но, может, для действующих чемпионов это не так и плохо.

