ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те

С завершающим матчем всё было понятно. В случае ничьей или победы «Краснодара» главный зимний трофей российского футбола доставался бы им. А вот при условии победы «Динамо» с разницей в два или более мяча титул брали бы москвичи. Все хотят выигрывать, однако есть и неприятная примета. Winline Зимний Кубок РПЛ разыгрывается в четвёртый раз подряд. Первые два завоевал «Спартак». Как вы помните, в Мир РПЛ у них складывалось всё не лучшим образом. Третий забрал «Зенит» — и проиграл титул «Краснодару». Так что, может, это тоже стоило учитывать тренерам? Хотя бы на невербальном уровне.

Неприятные новости для «Краснодара» поступили ещё перед матчем. Эдуард Сперцян получил повреждение, поэтому пропускал встречу. Так что тройка полузащитников выглядела так: Аугусто — Кривцов — Черников. Не было и Джона Кордобы. У него тоже повреждение. Поэтому в центре атаки матч начал Мозес Кобнан. В остальном всё предсказуемо. У «Динамо» же без особых сюрпризов: разве что отметим очередное появление двух нападающих. Попытка совместить Тюкавина и Сергеева продолжается.

Первые 10 минут команды пропустили. Мяч катался по полю, однако игнорировал какую-либо опасность. Игроки выглядели вяло, словно не особо хотели находиться на солнце в такую жаркую погоду. Тренеры, наоборот, смотрелись напряжёнными. Явно рассчитывая увидеть что-то другое. На 12-й минуте возник первый серьёзный момент: Са получил мяч на скорости, обыграл Расулова, и оставалось протолкнуть его в ворота. Спасителем неожиданно оказался Маричаль, хоть мы и привыкли видеть его в другой роли. Он не позволил мячу закатиться в ворота.

А потом началось какое-то рубилово. Видимо, из-за нежелания показывать красивую игру команды решили грубить друг другу. Четыре жёлтые карточки за шесть минут — редкий случай. Всё это просто не могло не закончиться удалением. И на 32-й минуте вторую карточку перед собой увидел Рубенс. И ладно бы в рядовом моменте. Но нет — полузащитник «Динамо» грубо наступил на ахилл Аугусто. Тот рухнул на газон и смог покинуть его только при помощи медиков. Рубенса заменил Кутицкий, а Дугласа — Ленини. Очень неприятный сюжет для «Краснодара», если они потеряют ключевого полузащитника надолго.

Ещё один неплохой момент до конца тайма упустил Кривцов, пробив мимо из классной позиции. В перерыве мы увидели только одну замену. Хотя явно рассчитывали на большее. Сергеев, потерявшийся в первом тайме, пошёл отдыхать. На поле его заменил Нгамалё, а по позиции — Миранчук, ставший формально вторым форвардом.

Второй тайм особо не отличался от первого, если мы говорим о количестве моментов. Да и тренеры особо не давали командам разогнаться, часто используя замены. Но и сами игроки словно не особо к этому стремились. Однако в последние 10 минут что-то случилось. То ли повлияли замены, то ли что-то ещё. Однако «Динамо» резко включилось. Появились разнообразие в атаке и моменты. Сначала Расулов спас после удара Окишора, но во втором эпизоде шансов не было. Фуртадо потерял мяч, Нгамалё сделал передачу в центр, а Маухуб классно пробил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И в онлайн-таблице чемпионом становился ЦСКА! «Краснодару» для титула требовалось сравнять счёт. А «Динамо» — забить второй. Они полетели на ворота, но очень хаотично. Поэтому с очевидными шансами было сложно. В концовке к воротам даже прибежал вратарь Расулов. Однако вторым Трубиным ему стать не удалось.

ЦСКА взял трофей и улетает со сбора. «Динамо» и «Краснодар» остались ни с чем. Но, может, для действующих чемпионов это не так и плохо.