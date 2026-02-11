Штрафные звезды «Ливерпуля» — балдёж. Он просто лучший в Европе. Видео

Впечатляет не только количество голов Доминика Собослаи, но и дистанция, с которой он их забивает.

«Доминик Собослаи – новый специалист «Ливерпуля» по стандартам» – это заголовок статьи SkySports. Материал вышел ещё в июле 2023 года, когда только состоялся трансфер полузащитника из «РБ Лейпциг» за € 70 млн. Теперь, зимой 2026 года, венгр стал главным по штрафным не только во всей АПЛ, но и в Европе.

Собослаи сейчас вообще является лучшим футболистом «Ливерпуля». И это при том, что ему приходится играть и в центре поля, и справа в защите, и иногда справа в атаке. На каждой позиции он хорош, а голы со штрафных сделали так, что его тяжело переоценить. Пускай даже последний забитый мяч и не позволил «Ливерпулю» набрать очки в матче с «Сити». И всё же сам удар вышел великолепным.

Гол Доминика Собослаи в ворота «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Изначально в стенку встали три игрока «Сити», но Джанлуиджи Доннарумма показал на пальцах, что достаточно и двух человек. В результате мяч прошёл именно там, где должен был стоять третий футболист «Сити». Удар получился сумасшедший. Казалось, мяч идёт по центру ворот, однако он по уходящей траектории закрутился в самую девятку и зашёл в створ от штанги. Доннарумма даже не стал прыгать.

С одной стороны, к вратарям всегда есть претензии, если им забивают с 30 метров без рикошета. С другой стороны, мало какой кипер справился бы с таким сильным ударом в самый угол. Тяжело закладываться на то, что у кого-то получится настолько идеальный удар. Хотя как раз в случае с Собослаи, вероятность была сильно выше. Болельщики на «Энфилде» явно испытали дежавю. В этом сезоне в матче с «Арсеналом» были те же самые ворота, та же дистанция, такой же замах, только удар был в другой верхний угол.

Гол Доминика Собослаи в ворота «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

Всего у Собослаи в этом сезоне четыре гола прямыми ударами со штрафных – больше, чем у любого другого футболиста в топ-5 лигах (учитываем чемпионат и еврокубки). Помимо «Арсенала» и «Сити», от венгра пострадали «Борнмут» и «Марсель». Так много со штрафных у «Ливерпуля» не забивал никто за последние 13 лет. В сезоне-2012/2013 у Луиса Суареса было пять мячей.

Причём обращает на себя внимание момент, насколько по-разному бьёт Собослаи. И с подкруткой, и без. А в Лиге чемпионов он и вовсе покатил низом – хитрый удар под стенкой. Полузащитник заметил, что никто из игроков «Марселя» не лёг на газон, и пробил низом. Стенка подпрыгнула, и мяч прошёл под ней. Судя по словам футболиста, ему этот нюанс подсказали тренеры ещё до игры.

Доминик Собослаи полузащитник «Ливерпуля» «Я просто сделал домашнюю работу. Мне сказали, что если никто не ляжет за стенкой, то у меня будет возможность ударить под ней. Я попробовал – и всё получилось».

Что больше всего впечатляет в штрафных Собослаи – для него не существует дистанции. Он забил несколько мячей и за сборную. Например, в ворота сборной Болгарии примерно с той же точки, что и в матчах с «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Ну а сборная Турции пострадала с ещё более дальней дистанции! И даже в том случае вратарь не стал прыгать, не поверив, что мяч влетит в ворота. Это был выстрел в девятку – и мяч тоже зашёл от штанги.

Гол Доминика Собослаи в ворота сборной Турции Фото: Кадр из трансляции

Подобная результативность у Собослаи прослеживалась на протяжении всей карьеры. Стандартами он выделялся ещё в юношеской сборной Венгрии. Кстати, забивал прямым ударом со штрафного в том числе и сборной России U17 в 2017 году. В воротах тогда был Антон Шитов, который на тот момент занимался в академии «Локомотива», а сейчас выступает за «Динамо-Владивосток» во Второй лиге.

Когда пересматриваешь столько дальних ударов Собослаи по девяткам, то даже не верится, что в январе он не реализовал пенальти. Впрочем, и там венгр пробил практически в угол (попал в перекладину). Жаль, что перед ударом нельзя было отодвинуть мяч чуть назад.