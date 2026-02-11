«Я никогда тебе этого не прощу». История самого абсурдного гола АПЛ

Сегодняшний матч «Сандерленда» и «Ливерпуля» не самая яркая вывеска сезона в чемпионате Англии. Однако в истории противостояния команд есть действительно необычный матч. В 2009 году исход встречи решил один из самых абсурдных мячей за время существования АПЛ.

Сезон-2009/2010 «Ливерпуль» начал неровно. После борьбы с «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате (мерсисайдцы в итоге финишировали вторыми) команда Рафаэля Бенитеса сдала. Захлестнула депрессия после поражения в гонке с принципиальным соперником. К середине октября 2009-го «Ливерпуль» потерпел три поражения и одержал пять побед в АПЛ. Команда шла на шестом месте, на шесть очков отставая от лидирующего «Челси». «Сандерленд» же расположился недалеко от «Ливерпуля» – разница составляла всего два очка.

В те годы команда Стива Брюса была крепким середняком АПЛ. А в заявке находились несколько интересных футболистов: вратарь Крэйг Гордон, защитник Антон Фердинанд, полузащитники Ли Каттермол, Лорик Цана, Стид Мальбранк, Будевейн Зенден (экс-игрок «Ливерпуля») и Джордан Хендерсон (будущий капитан «Ливерпуля»), а также форвард Даррен Бент. Мерсисайдцы же к матчу с «Сандерлендом» подошли без двух лидеров – Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса. Англичанин ранее травмировал пах, а испанец пропустил матч из-за небольшого повреждения.

Ключевой момент очной встречи команд состоялся уже на пятой минуте. Нападающий «Сандерленда» Бент открыл счёт, замкнув подачу Энди Рида с правого фланга. Однако мяч по пути в ворота «Ливерпуля» отрикошетил от… красного воздушного шара! И только после этого оказался в сетке. «Я не очень хорошо почувствовал мяч, но знал, что тот летит в створ… Потом он ударился о воздушный шар и залетел в ворота! Однако я не придал этому значения. Не подумал: «Боже, посмотрите, что только что произошло». Я просто праздновал гол», – рассказал тогда Бент в интервью Sky Sports.

Абсурдный гол Даррена Бента «Ливерпулю» Фото: Кадры из трансляции

Пока игроки «Сандерленда» отмечали, футболисты «Ливерпуля» бросились спорить с арбитром Майком Джонсом. Тот посчитал, что мяч влетел в ворота от защитника гостей, и засчитал гол. Когда же мерсисайдцы начали жаловаться, то судья понял, что что-то не так. По правилам, Джонс был обязан остановить матч до тех пор, пока с поля не уберут «посторонний предмет».

Даррен Бент экс-нападающий «Сандерленда» «Помню выражение лица судьи в перерыве, когда он подошёл ко мне. Он спросил: «Мяч попал в шар?» Когда я ответил да, на его лице появилась паника. Он понял, что допустил ошибку! Потом ко мне подошёл Пепе Рейна и крикнул: «Мяч попал в шарик! Мяч попал в шарик!» А я ответил: «Я знаю».

В итоге этот абсурдный гол стал единственным в матче. «Сандерленд» одержал минимальную победу и обошёл «Ливерпуль» в таблице АПЛ. Удивительно, однако главный тренер гостей Бенитес не был особо возмущён инцидентом. После матча он сделал упор на плохой игре команды: «Нам не повезло с голом, но команда играла плохо». А главный тренер «Сандерленда» Стив Брюс тогда шутил: «Я думал, это был рикошет от игрока. На нём [шарике] были повсюду эмблемы «Ливерпуля». Какая жалость».

После игры главным героем оставался судья Джонс. Он подвергся резкой критике в СМИ. Экс-арбитр Джефф Винтер раскритиковал коллегу в материале The Telegraph: «Я поражён, что арбитр такого уровня вместе со своим помощником и четвёртым арбитром не увидели, что произошло, и не приняли правильное решение».

«Вопиющая ошибка, и трудно понять, почему это случилось. Даже судьи в местных парках знают, что, если на поле есть посторонний предмет, ты обязан остановить матч, убрать его и ввести мяч в игру», – сказал арбитр АПЛ Дермот Галлахер.

Джонс из-за своей ошибки пропустил следующие матчи АПЛ. А в качестве наказания его отправили обслуживать встречу второго дивизиона чемпионата между «Петерборо» и «Сканторп Юнайтед».

СУДЬЯ МАЙК ДЖОНС (СПРАВА) В МАТЧЕ «САНДЕРЛЕНД» — «ЛИВЕРПУЛЬ», 2009 ГОД Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Главный вопрос: как же шар оказался на поле? Его туда кинул… 16-летний болельщик «Ливерпуля» Каллум Кэмпбелл! После матча он получал угрозы от других фанатов клуба со всего света. В итоге ему пришлось дать интервью Sunday Mirror, где он объяснил свой поступок: «Это мой самый страшный кошмар. Когда я вернулся домой, то пошёл на задний двор, и меня вырвало. Физически я чувствовал себя ужасно. Мама говорила, что это не моя вина, и я должен принять это. Судья не должен был фиксировать гол.

Один фанат сказал мне приготовить гроб, другой заявил, что приготовит из меня карри. Я просто надеюсь, что настоящие болельщики поймут и простят меня. Откуда я мог знать, что произойдёт? В тот момент это казалось веселым развлечением: если бы я мог повернуть время вспять и бросить надувной мяч в толпу болельщиков позади меня, я бы сделал это. Этот шарик даже не был моим. Я никогда раньше его не видел. Болельщики передавали его друг другу во время игры, и он оказался у меня. Я просто размахнулся и ударил по нему в направлении поля».

Забавно, что теперь этот шар находится в Национальном музее футбола в Манчестере. На сайте учреждения указано: «В октябре 2009 года Даррен Бент из «Сандерленда» забил гол, когда мяч после его удара отскочил от пляжного шарика, брошенного на поле болельщиком «Ливерпуля». Этого гола было достаточно, чтобы принести победу «Сандерленду», но правила игры гласят, что его должны были отменить».

Даррен Бент экс-нападающий «Сандерленда» «Это несчастный случай, но забить было приятно. Когда меня останавливают на улице, то постоянно вспоминают тот гол, а болельщики «Ливерпуля» говорят: «Я никогда тебе этого не прощу». Мне задают странный вопрос: «Ты целился в шарик?» Я отвечаю, что это просто смешно. Думаю, что вероятнее выпадение одинаковых чисел в лотерее. Ещё я уверен, что мой гол сбил бы с толку специалистов по статистике, определяющих показатель ожидаемых голов».

А ещё после того инцидента Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уточнил правила в подобных эпизодах. Теперь «если посторонний предмет, животное или человек вмешивается в эпизод и это влияет на игру», то судья обязан остановить игру и назначить спорный мяч.

С внедрением VAR подобная история невозможна. Тем легендарнее тот гол Бента.