«Краснодар» согласовал переход, Моуринью заинтересовал сборную. Трансферы и слухи дня

Новый день — новая порция трансферных новостей. На этот раз приличная часть из них связана с Мир РПЛ. Рассказываем о главном за день.

Состоявшиеся трансферы дня

Мампасси уехал из «Локомотива» в чемпионат Азербайджана

Защитник Марк Мампасси перешёл в «Локомотив» в начале 2022 года. С того момента он провёл 21 матч в составе московского клуба, а также смотался в аренду в Турцию («Антальяспор») и Бельгию («Кортрейк»). Во второй части нынешнего сезона Марк не поможет «Локомотиву». На этот раз игрока арендовал «Туран Товуз». Защитник отыграет в азербайджанском клубе как минимум до лета 2026 года. В договоре предусмотрена опция выкупа. Не исключено, что футболист больше не вернётся в «Локомотив».

Марк Мампасси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА отправил Агапова в новую аренду

Защитник ЦСКА Илья Агапов начал нынешний сезон в «Акроне» (играл там в аренде). Ранее он ездил по аналогичной формуле в «Пари НН». В клубе из Тольятти Агапов отыграл всего четыре матча (провёл на поле в общей сложности 270 минут). Илья трижды принимал участие в кубковых встречах, а вот в РПЛ его выпустили всего лишь на 45 минут. Всё остальное время защитник провёл в запасе. ЦСКА подготовил для Агапова новую аренду — на этот раз игрок отправился в «Уфу», которая представляет второй по силе дивизион российского футбола.

«Ахмат» оформил переход Царукяна

Валерий Царукян находился в расположении «Ахмата» с первого дня зимних сборов. Такой была договорённость между двумя клубами, второй из которых – «Пари НН». По всей видимости, тренерский штаб грозненской команды остался доволен работой 24-летнего футболиста на тренировках. «Ахмат» арендовал Валерия до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. В первой части нынешнего сезона Царукян отыграл шесть матчей во всех турнирах и провёл на поле всего 210 минут. Прибавится ли у него игровой практики в грозненском клубе?

Трансферные слухи дня

Моуринью может возглавить сборную Португалии

В сборной Португалии рассматривают вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщает ESPN. Источник утверждает, что Жозе могут пригласить после того, как истечёт срок контракта Роберто Мартинеса (лето 2026 года). Получается, этот тренер поедет со сборной на чемпионат мира, а после турнира португальцы могут сделать выбор в пользу соотечественника. Сейчас Моуринью трудится в «Бенфике», которую вывел в плей-офф Лиги чемпионов. Его контракт с лиссабонским клубом истекает летом 2027 года.

«Краснодар» купит Боселли за 60 млн рублей без учёта бонусов

«Краснодар» всё-таки оформит трансфер нападающего «Пари НН» Хуана Боселли. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит 60 млн рублей + 15 млн рублей бонусами + 15 млн рублей, если клуб завоюет ещё один титул. Зарплата уругвайца в новой команде составит 6 млн рублей в месяц. Хуан забил семь мячей в нынешнем сезоне — с таким результатом он входит в десятку лучших бомбардиров турнира. Для «Пари НН» уход Боселли — большая потеря. А насколько весомой окажется помощь Хуана «Краснодару»?

Хуан Боселли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Димарко

В этом сезоне 28-летний Федерико Димарко очень здорово играет в составе «Интера». Шесть голов и 13 результативных передач в 31 встрече во всех турнирах — статистика итальянца. Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба работает на продлением контракта, который истекает летом 2027 года. Предполагается, что новый договор будет рассчитан до 2029-го. По информации Tuttosport, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении игрока ближайшим летом.

Полузащитник «Ростова» Миронов заинтересовал «Рубин»

По информации «Чемпионата», «Рубин» интересуется полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым. В этом сезоне 26-летний футболист отыграл 20 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Его нынешний контракт с донским клубом истекает в 2027 году. Алексей перебрался в «Ростов» в 2022-м, а до этого находился в системе «Локомотива» (оттуда уезжал в аренду в «Оренбург»).

Алексей Миронов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Одной строкой

Официально: экс-игрок «Спартака» Хесус Медина перешёл в мексиканский «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаля.

Официально: Сауль Гуарирапа вернулся в «Сочи», он провёл 29 минут за «Шарджу» в чемпионате ОАЭ.

Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что «Наполи» воспользуется опцией выкупа Расмуса Хойлунда за € 44 млн.

Фабрицио Романо: «Рома» оформляет трансфер Даниэле Гиларди из «Вероны». Сумма сделки — € 8 млн плюс € 1 млн бонусами.