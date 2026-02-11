Скандал в семье Бекхэма лишит его миллионов? Под угрозой и «Интер Майами»

В последней серии документального сериала «Бекхэм», который вышел на Netflix осенью 2023 года, знаменитый экс-капитан сборной Англии собрал свою большую семью в загородном доме в Котсуолдсе. Знаменитости сидят за одним столом, Дэвид готовит на огне, атмосфера выглядит максимально идиллической. Сериал заканчивается на ноте «семья – это всё», а недавно посвящённый в рыцари Дэвид признается: несмотря на все трофеи, его главное достижение – то, что близкие люди всегда держатся вместе.

Однако совсем недавно выяснилось, что вне объективов камер за наигранным единством скрывались копившиеся годами взаимные претензии и финансовые разногласия. Грандиозный скандал с участием старшего сына Бруклина грозит империи Бекхэмов не просто семейным расколом, а обрушением капитализации фамильного бренда, который десятилетиями выстраивался как безупречный финансовый актив. На кону не только сотни миллионов долларов, заложенных в долгосрочные контракты с такими гигантами, как adidas и Maserati, но и сама жизнеспособность бизнес-модели, где частная жизнь была главным товаром.

Откровения Бруклина Бекхэма стали информационной бомбой

В прошлом году Бруклин перекрыл свою татуировку на груди «маменькин сынок», посвящённую его матери, экс-участнице группы Spice Girls Виктории, а в начале февраля этого года замаскировал татуировку «Папа» на плече. Это свидетельствует о практически нулевой вероятности примирения Бруклина с родителями.

Семья Бекхэм на презентации фильма от Netflix без старшего сына и невестки Фото: Neil Mockford/Getty Images

Точкой невозврата стала серия публикаций, которые в Британии уже окрестили «манифестом независимости». В конце января Бруклин написал следующее.

«Правда всегда всплывает наружу. С того момента, как начал отстаивать свои права перед семьёй, я подвергаюсь бесконечным нападкам со стороны родителей – как в частном порядке, так и публично. Даже мои братья пытались атаковать меня в соцсетях, до того как неожиданно заблокировали меня прошлым летом, – сокрушался Бруклин. – Мама пыталась разлучить меня с моей женой Николой задолго до нашей свадьбы – и до сих пор пытается это сделать. Очень жаль об этом говорить, но они пытались подкупить меня: пообещали финансовую поддержку в обмен на полный отказ от прав на коммерческое использование моего имени. Это решение лишило бы независимости не только меня и мою жену, но и наших будущих детей. Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько неловко и униженно».

Также старший из детей Дэвида Бекхэма признался: «Мне годами давали понять: бренд «Бекхэм» всегда должен стоять на первом месте. В этой семье любовь определяется тем, сколько ты публикуешь в соцсетях или как быстро бросаешь все дела, чтобы появиться и сфотографироваться с семьёй, даже если это происходит в ущерб нашим профессиональным обязанностям. В детстве меня постоянно мучила тревога. Впервые в жизни, после того как я отдалился от семьи, эта тревога исчезла».

Маховик конфликта стал раскручиваться, ещё когда первенец Бекхэмов был подростком и Дэвид отчаянно хотел, чтобы сын пошёл по его стопам. Парень занимался в академиях «Тоттенхэма», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ», а также проходил просмотры в молодёжных командах «Челси», «Фулхэма» и, по сути, родного для легендарного игрока «Манчестер Юнайтед». Повсюду за ним следовали двое телохранителей, поэтому в спиче Бруклина тревожность – это не фигура речи, а состояние, в котором он находился из-за постоянного контроля со стороны родителей.

Дэвид с годовалым Бруклином накануне манчестерского дерби 2001 года Фото: Stu Forster/Getty Images

После отчисления в 15 лет из академии «Арсенала» сын заявил Дэвиду, что хочет реализовывать свои мечты, а не его. «Я поддержал решение Бруклина, но не скрою – это разбило мне сердце», – признался в одном из интервью Бекхэм-старший.

Бруклин женился на дочери миллиардера, тесть оказывает ему полную поддержку

Футбол – одно дело, но когда пять лет назад Бруклин потребовал от родителей финансовой независимости, то столкнулся с суровой реальностью – выяснилось, что права на коммерческое использование его имени принадлежат Виктории. Супруга Бекхэма ещё в 2015 году предусмотрительно превратила имена детей в корпоративную собственность. Бруклин, Ромео, Круз и Харпер были зарегистрированы как товарные знаки в ведомствах по интеллектуальной собственности в Великобритании и ЕС.

Фактически это означает, что любое коммерческое использование собственного имени юридически подконтрольно семейному офису Бекхэмов. То, что родители подавали как защиту интересов наследников, в глазах повзрослевшего Бруклина превратилось в золотую клетку. Попытка вырваться из-под этой опеки и вернуть себе право на собственную фамилию без цензуры со стороны материнского бренда и стала истинным триггером нынешней войны.

Бруклин Бекхэм с женой Николой Фото: Из личного архива Бруклина Бекхэма

Впервые Бекхэмы почувствовали, что теряют контроль над сыном, в 2019 году. На Хеллоуин-вечеринке актёра Леонардо Ди Каприо сын футболиста познакомился с Николой Пельтц – младшей дочерью американского инвестиционного магната Нельсона Пельтца, чьё состояние оценивается в $ 1,6 млрд. Уже совсем скоро Дэвид и Виктория поняли, что за спиной Бруклина теперь стоит не просто влиятельная семья, а финансовая машина, заметно превосходящая империю Бекхэмов по капитализации. По данным The Sunday Times Rich List, их состояние оценивается в $ 670 млн.

В отличие от знаменитого футболиста, зарабатывающего на рекламных контрактах, Пельтц-старший – классический корпоративный рейдер, десятилетиями поглощающий гигантов вроде PepsiCo, DuPont и Procter & Gamble. Если Дэвид всегда был для сына недосягаемым идеалом, вызывавшим лишь чувство неполноценности, то тесть предложил Бруклину иную роль – самостоятельного инвестора и хозяина своей жизни. Пельтц предоставил зятю команду юристов, которые провели полный аудит его прав. Оказалось, что пока Бруклин считал себя наследником, его де-юре использовали как наёмного сотрудника без права голоса. Поддержка миллиардера дала ему то, чего не было раньше – возможность не просить, а требовать.

Очень скоро Бруклин начал пропускать традиционные семейные праздники Бекхэмов, предпочитая им отдых на яхтах и виллах Пельтцев. Никола стала для него не только женой, но и новым менеджером, методично отсекая влияние Виктории на карьеру и имидж мужа. В итоге к 2022 году, когда дело дошло до свадьбы, Бекхэмы обнаружили себя в странной позиции: они оказались приглашёнными звездами на празднике, который полностью контролировала другая сторона. Особенно чету экс-футболиста взбесило, что сын и Николь взяли двойную фамилию Бекхэм-Пельтц.

Бруклин Бекхэм в окружении 83-летнего миллиардера Пельтца и его детей (их у него 10) Фото: Из личного архива Бруклина Бекхэма

Бекхэмы в глазах Пельтцев – это всего лишь селебрити, живущие за счёт продажи своего образа. Никола и её семья начали выстраивать для Бруклина новый имидж, где его происхождение воспринимается как помеха на пути к собственному глобальному бренду. Однако амбициозный план по созданию независимой империи Brooklyn Peltz Beckham наткнулся на неожиданное и жёсткое сопротивление в реальности. Как только Бруклин попытался монетизировать свою новую идентичность на американском рынке, выяснилось: денег тестя достаточно, чтобы нанять лучших юристов, но их не хватает, чтобы выкупить «свободу», избавившись от прошлого.

Потери империи «Бекхэм» могут составить £ 50 млн, под угрозой и доля в «Интер Майами»

Путь Бруклина в бизнесе – это длинная череда попыток найти себя. В 2017 году выпущенный им авторский фотоальбом «Что я вижу» подвергся жёсткой критике за «любительский уровень», а его стажировка у легендарного британского фотографа Ника Найта закончилась без видимых успехов. Не пользовалось популярностью и интернет-шоу «Готовка с Бруклином» – на производство каждой серии тратилось порядка $ 100 000. В 2025 году он объявил о создании стартапа Cloud23, ориентированного на сферу здорового питания и инвестиции в производство экологически чистых продуктов. Однако права на торговую марку Brooklyn Beckham по-прежнему заблокированы семейным офисом Виктории, что делает его американский бизнес-взлёт юридически невозможным.

Нынешняя ситуация несёт большие риски для бренда «Бекхэм». До сих пор капитализация фамилии держалась на уникальном сочетании спортивных достижений Дэвида, модной империи Виктории Victoria Beckham и, главное, мифа о нерушимом семейном единстве. Теперь этот фундамент треснул. По оценкам маркетинговых аналитиков, если скандал перейдёт в затяжную судебную фазу, стоимость новых рекламных контрактов Дэвида может значительно упасть.

В конце прошлого года «Интер Майами» Дэвида Бекхэма впервые стал чемпионом МЛС Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

«В настoящее время Бекхэмы живут в кошмаре. Они десятилетиями формировали имидж, основанный на семье, единстве и стабильности, однако теперь всё рушится. Для Дэвида существует вполне реальный риск, что семейный спор может повлиять на стоимость будущих многомиллионных рекламных контрактов и долгосрочные партнёрства. В результате общие потери могут составить £ 40-50 млн», – предполагает эксперт агентства Press Box PR Кейли Корнелиус.

Если Бруклин добьётся через суд крупной компенсации (например, за использование его имени ранее), Дэвиду может понадобиться огромная сумма. Журналисты New York Post отмечают, что продажа в начале февраля пентхауса в Майами за $ 25 млн может быть лишь первым шагом в экстренном сборе ликвидности. Сделка прошла через компанию Beckham Brand Limited – ту самую структуру, которая аккумулирует доходы от использования имён всех детей Бекхэмов.

При худшем варианте развития событий для Бекхэмов под угрозой может оказаться и его самый дорогой актив – футбольный клуб «Интер Майами», который оценивается в $ 1,2 млрд. Дэвид владеет в нём долей в 26%, что эквивалентно $ 312 млн, подчеркивает Standard.