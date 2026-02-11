«МЮ» еле спасся на 90+6-й минуте! Но всё равно оставил беднягу Фрэнка без стрижки

«Манчестер Юнайтед» выдал серию из четырёх побед в АПЛ. Команда Майкла Кэррика забралась в топ-4, а в случае продолжения успешной серии могла догнать по очкам идущую третьей «Астон Виллу». «МЮ» в 26-м туре приехал в гости к «Вест Хэму». Дополнительная мини-мотивация – помочь болельщику команды Фрэнку Илетту наконец-то постричься! Он обещал не ходить к барберу до тех пор, пока «Манчестер Юнайтед» не выдаст пятиматчевую серию побед.

Кэррик не стал экспериментировать с составом и выбрал проверенных бойцов. Однако в первом тайме манкунианцы мало что создали у ворот «Вест Хэма». Лондонцы неплохо позиционно оборонялись, рассчитывая дождаться своего шанса в контратаке. У «МЮ» же лучший за 45 минут момент упустил Люк Шоу: в середине тайма он пробил в касание из штрафной хозяев, но на линии ворот оказался Аарон Ван-Биссака.

Первая половина встречи показала проблему «Манчестер Юнайтед». Команде намного удобнее при сценарии, когда соперник агрессивен, играет с высокой линией защиты и больше владеет мячом. Манкунианцы очень здорово выбегают в быстрые атаки и наказывают. А вот вести игру самому «МЮ» тяжеловато. Всё же Кэррик не может за месяц разрешить все проблемы.

А на старте второго тайма для гостей всё стало намного хуже. На 50-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек в касание переправил мяч в ворота Сенне Ламменса после прострела от Джаррода Боуэна. Где-то в тот момент расстроился один волосатый болельщик «Манчестер Юнайтед». Впрочем, у команды оставалось 40+ минут на камбэк.

«Вест Хэм» празднует гол Фото: James Fearn/Getty Images

И через небольшой отрезок времени «МЮ» забил! Каземиро набежал после классного заброса в штрафную «Вест Хэма» и точно приложился головой. Однако VAR включился в дело и помог Саймону Хуперу, который в итоге отменил гол. Бразилец забрался в небольшой офсайд.

«Манчестер Юнайтед» забрал мяч к себе, а «Вест Хэм» ещё радикальнее сел в оборону. И это работало: гости ничего не могли создать против защиты команды Нуну Эшпириту Санту. Проблемы «МЮ» распространились на второй тайм. После незасчитанного гола Каземиро манкунианцы очень долго не создавали чего-то опасного у чужих ворот.

Однако уже на шестой добавленной минуте «Манчестер Юнайтед» вспомнил, что не так давно он был королём камбэков. Сначала Джошуа Зиркзее опасно пробил головой после навеса от Бруну Фернандеша. А затем Брайан Мбемо закинул в чужую штрафную, а вышедший на замену Беньямин Шешко в касание переправил мяч в створ. «МЮ» спасся! 1:1.

«Манчестер Юнайтед» празднует гол Фото: James Fearn/Getty Images

«Вест Хэму» всё равно стоит поаплодировать. Ещё в середине января казалось, что лондонцы безнадёжны и их ждёт путешествие в Чемпионшип. Но команда выдала три победы в четырёх турах, а теперь отняла очки у «Манчестер Юнайтед»! «Вест Хэм» от спасительного 17-го места отделяет всего четыре очка.

«МЮ» благодаря голу Шешко остался на четвёртом месте в таблице. Однако пятиматчевой победной серии не состоялось. А это значит, что их болельщику Фрэнку Илетту придётся ходить с длинными волосами как минимум до конца марта.