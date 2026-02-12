Скидки
Звёздные легионеры РПЛ, которые не оправдали надежд: Шюррле, Маркизио, Перрен, Сиссе, Сонг, Бентли, Рами, Зенит, Спартак

Статусные легионеры, которые не проявили себя в России. Теперь в этом списке есть Перрен
Кирилл Закатченко
Алекс Сонг/Андре Шюррле/Клаудио Маркизио
«Зенит» ошибся с Маркизио, «Спартак» — с Шюррле.

Полузащитник Гаэтан Перрен задержался в «Краснодаре» всего на полгода. Он приехал в Россию в статусе лучшего ассистента чемпионата Франции, но явно не оправдал ожиданий. Вспоминаем другие случаи, когда статусные футболисты-легионеры не показали того, на что от них рассчитывали в МИР РПЛ.

Клаудио Маркизио («Зенит»)

Клуб из Санкт-Петербурга решился пригласить звёздного, хотя и возрастного (31 год) легионера. Возможность бесплатно заполучить игрока высокого уровня (Клаудио был семикратным чемпионом Италии и вице-чемпионом Европы) — такими шансами не разбрасываются. А что получилось на деле? Клаудио хватило всего на 15 матчей (забил два гола). А дальше — травма и операция. В итоге Маркизио завершил карьеру, не дожидаясь истечения контракта с клубом из Санкт-Петербурга. Можно сказать, что итальянец явно не оправдал ожиданий.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Андре Шюррле («Спартак»)

Переход немца в «Спартак» изначально казался неплохим вариантом. Чемпион мира приехал в Россию в 29 лет — «Спартак» арендовал его у дортмундской «Боруссии». В августе 2019 года Шюррле смотрелся очень достойно — оформил результативные действия в четырёх матчах подряд. Он набрал 6 (2+4) очков по системе «гол+пас» на этом отрезке. Это были последние результативные действия в карьере Андре.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Шюррле перестал приносить пользу, получил травму, а потом покинул Россию в период пандемии коронавируса. После этого Андре сообщил, что не вернётся в РПЛ. Чуть позже немец расторг контракт с «Боруссией», затем — объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было по-прежнему 29 лет. 18 матчей, два гола и четыре результативных паса — статистика Шюррле за «Спартак».

Дэвид Бентли («Ростов»)

Первый англичанин в истории РПЛ. Бентли оказался в «Ростове» в 2012 году — его южане арендовали у «Тоттенхэма». Запомнился ли Дэвид чем-то особенным в России? Нет. Англичанин провёл восемь матчей (семь — в РПЛ) без результативных действий. В последних встречах 2012-го Бентли даже не попадал в заявку донского клуба. Итог — возвращение в «Тоттенхэм» в конце года.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А вот интервью англичанина Daily Mail наделало много шума. Издание опубликовало фрагмент беседы с игроком, который утверждал, что в Грозном разъезжали танки по улицам и находились снайперы. Слова Бентли спровоцировали большой скандал. Руководство тогда ещё «Терека» обратилось к коллегам из «Ростова», чтобы прояснить ситуацию. Спортивный директор дончан Александр Шикунов побеседовал с Бентли, и тот заверил, что ничего не говорил о танках и снайперах.

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов не удивился, что подобное написали в Великобритании: «Это всё происки английской прессы. «Ростов» прилетел на игру за 45 минут до начала встречи. Мы же обеспечили им сопровождение в виде ГИБДД. Полузащитник назвал полицейских охраной. Для меня неудивительно, что в Англии пишут такое про Грозный. На самом деле, никаких танков и снайперов, естественно, не было и быть не могло».

Алекс Сонг («Рубин»)

Африканский легионер приехал в Казань в 2016 году. Очень странным выглядел тот факт, что футболист с опытом игры за «Арсенал» и «Барселону» прилетел в клуб РПЛ. И сделал это на пике карьеры — в 28 лет. За два года в «Рубине» Сонг провёл всего 23 матча, после чего ушёл с большим скандалом. Камерунец расторг контракт с казанским клубом в одностороннем порядке. Футболист целыми днями сидел в дорогом отеле и ни с кем не общался.

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Сонг обвинил руководство «Рубина» в невыплате зарплаты. По словам Алекса, он взял кредиты в лондонским банках, которые не мог погашать из-за отсутствия денег. «Никогда ранее не сталкивался с финансовыми проблемами, это был худший период. Я не мог финансировать свой проект, платить людям зарплату — у меня попросту не было денег», — утверждал камерунец.

Сонг отметил, что после отеля его перевезли на базу «Рубина», где он чувствовал себя одиноко. В интервью британской прессе после отъезда из России Алекс заявил, что потерял в Казани год жизни. Он обвинил «Рубин» в невыплате € 9 млн и направил жалобу в ФИФА. Казанский клуб в ответ потребовал компенсацию в размере € 40 млн за неправомерное расторжение контракта. В итоге иски были отозваны, а «Рубин» выплатил игроку € 2 млн.

Адиль Рами («Сочи»)

Ещё один чемпион мира, который заскочил в Россию. Рами оказался в «Сочи» в начале 2020 года, но в итоге так и не провёл ни одного матча за черноморский клуб. Летом 2020 года француз расторг контракт, а потом уехал в «Труа». По словам Рами, руководство «Сочи» предложило игроку пересмотреть условия контракта на фоне пандемии коронавируса. Защитник отказался подписывать бумаги (говорил, что они были на русском языке) и попросил выплатить ему половину зарплаты. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Рами скрыл травму. Босс черноморского клуба назвал футболиста обманщиком.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джибриль Сиссе («Кубань»)

Французский нападающий приехал в «Кубань» летом 2013 года. К тому моменту он поиграл за «Ливерпуль» (стал с ним победителем Лиги чемпионов), «Марсель» и «Олимпиакос». Сиссе подписал контракт по схеме «1+1», а в краснодарском клубе рассчитывали, что опыт форварда поможет команде в матчах Лиги Европы. Там француз отыграл 10 матчей за «Кубань» с учётом квалификации, но забил всего один раз. В РПЛ получилось чуть веселее — четыре гола в 15 встречах.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сиссе редко проходил в стартовый состав, когда «Кубань» рубилась в чемпионате. «Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в мой кабинет, — утверждал бывший врач южного клуба Иван Лузанов. — Я убирал ему боль в колене. Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня, больше ни к кому не подошёл». Джибриль провёл в России всего полгода, после чего расторг контракт и отправился на родину.

Гаэтан Перрен («Краснодар»)

Перрен приехал в «Краснодар» прошедшим летом. Трансфер выглядел достаточно интересно — чемпион России купил лучшего ассистента Лиги 1. Казалось, в РПЛ появилась большая звезда. На деле всё вышло иначе. Гаэтан провёл 12 матчей в чемпионате России, но вышел в стартовом составе только в пяти встречах. Один гол и два результативных паса в РПЛ — такую статистику никак нельзя назвать восхитительной. Француз провёл на поле всего 470 минут.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В Фонбет Кубке России Гаэтан набрал ещё 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» за восемь матчей (пять — в основе). Спустя полгода после переезда в Россию Перрен вернулся домой. По словам главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, француз был счастлив и хотел бороться за титулы. Однако у него возникли семейные обстоятельства, из-за которых он попросил руководство чемпиона России отпустить его на родину. В заключительный день зимнего трансферного окна в Европе «Краснодар» продал полузащитника в «Лилль» за € 5 млн (за такую же сумму его покупали у «Осера»).

