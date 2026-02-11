Худший в истории большой шестёрки АПЛ. Франк виноват в отставке, но не виноват в отставке

Томас Франк официально уволен из «Тоттенхэма». Отставка, которая давно напрашивалась. После поражения от «Ньюкасла» (1:2) лондонцы оказались на 16-й строчке в АПЛ — в пяти очках от зоны вылета. Болельщики «Тоттенхэма» по ходу игры скандировали фамилию одного из предыдущих тренеров — Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США. Его и называют одним из кандидатов на освободившееся место, но уже после ЧМ-2026.

Между фанатами «Тоттенхэма» и Франком уже давно была пройдена точка невозврата, хотя датчанин возглавил команду лишь восемь месяцев назад. Ноябрьское интервью вызвало недовольство. Тренер тогда говорил, что ему не нравится свист фанатов «Тоттенхэма» в адрес своего же вратаря Викарио. Франк даже позволил себе рассуждать о том, какие болельщики — настоящие. Хотя они, скорее всего, всю жизнь переживают за команду (в отличие от сменяющихся тренеров) и имеют право освистывать своего вратаря в любой момент. И когда приходит тренер, не даёт результат, но рассказывает, как правильно болеть за команду, то ответная реакция очевидна.

Томас Франк экс-тренер «Тоттенхэма» «Мне не понравилось, что наши болельщики освистали Викарио сразу после гола, когда он несколько раз коснулся мяча. Они не могут быть настоящими болельщиками «Тоттенхэма», потому что на поле все должны поддерживать друг друга. Мы делаем всё возможное, чтобы выступить хорошо. После матча — конечно, пожалуйста, без проблем. Но не во время игры. На мой взгляд, это неприемлемо».

В начале января случилась уже совсем удивительная история. Томаса Франка сфотографировали со стаканчиком, на котором изображена эмблема «Арсенала» — самого принципиального соперника для «Тоттенхэма». Кадр был похож на фейк, но это настоящее фото, сделанное в Борнмуте.

Дело в том, что за четыре дня до этого на стадионе «Виталити» выступал «Арсенал». И, видимо, стаканчики просто остались в гостевой раздевалке. Если бы сейчас Микеля Артету случайно сфотографировали со стаканчиком «Тоттенхэма», такого возмущения не было бы, потому что команда испанца лидирует в АПЛ. А вот Франка после того интервью и плохих результатов болельщики окончательно перестали воспринимать. Отдельно стоит сказать, что плохие результаты у «Тоттенхэма» случались чаще на домашнем стадионе, который называют лучшим в АПЛ. В этом сезоне лишь две победы на своём поле (над «Бёрнли» и «Брентфордом»). Хуже дома выступают только «Бёрнли» и «Вулверхэмптон». А если брать последние 17 туров в АПЛ дома и на выезде, то там тоже только две победы (над «Брентфордом» и «Кристал Пэлас») .

26,9% побед — худший показатель для тренеров команд «большой шестёрки» в истории АПЛ. Так что свист болельщиков «Тоттенхэма» стал привычным аккомпанементом. Увольнение Франка было ожидаемым и в декабре, и в январе, но отставка откладывалась. Возможно, в том числе потому, что в сентябре Дэниел Леви спустя 24 года покинул пост президента клуба. Он обычно не затягивал с увольнениями и прошлым летом убрал Постекоглу, что выглядело неоднозначно — учитывая и 17-е место в АПЛ, и победу в Лиге Европы.

Тогда Франк и получил трёхлетний контракт, а выкуп тренера у «Брентфорда» стоил «Тоттенхэму» £ 6,7 млн. Сейчас то решение выглядит ошибочным, хотя датчанину давно предвещали попадание в топ-клуб и Франк до последнего верил, что сможет справиться с ситуацией. Даже за 12 часов до увольнения говорил, что считает себя на 1000% подходящим человеком для «Тоттенхэма».

Томас Франк экс-тренер «Тоттенхэма» «Я убеждён, что останусь на своей должности к следующему матчу с «Арсеналом» (22 февраля 2026 года). Понимаю вопрос, легко указывать на меня, но дело никогда не бывает только в тренере. Владельцы, директора, игроки, сотрудники — только вместе можно что-то построить. Мы все видим, на какой позиции находимся и что нужно улучшать […] На 1000% уверен, что я тот человек, который подходит клубу».

В словах тренера при желании можно увидеть претензии к руководству. И это было бы вполне в тренде АПЛ — убирать тренера, усмотрев в интервью отсутствие корпоративной этики. Тут отдельный привет Амориму и Мареске, хотя говорить о конфликте Франка с руководством едва ли уместно. Дело явно не в этом. И всё же при всех вопросах к тренеру нужно учитывать, что ответственность за результат в его ситуации отягощалась несколькими факторами.

Едва ли перестановки в руководстве помогали тренеру справиться с кадровым апокалипсисом. Клуб так и не усилил атаку зимой — не взяли никого даже в аренду. Да, команду пополнили полузащитник Коннор Галлахер и молодой бразилец Соуза (фланговый защитник), но это трудно назвать усилением атаки. Из травмированных же полевых можно было бы собрать полноценную команду. И там было бы больше основных игроков, чем в составе, который доигрывал матч с «Ньюкаслом». В первом тайме этой встречи повреждение получил Одобер. Есть подозрение, что порвал «кресты».

Таким образом, Франк не мог рассчитывать сразу на 11 футболистов: Кулушевски, Кудуса, Порро, Мэддисона, Ришарлисона, Бергвалля, Удоджи, Бентанкура, Дэвиса, Дансо, Одобера. Большинство из них можно назвать игроками старта, остальные — ближайший резерв. Плюс матч с «Ньюкаслом» из-за дисквалификации пропускал капитан команды Ромеро. Это объективные проблемы, с которыми любому тренеру было бы крайне тяжело справиться. И травмы преследуют клуб весь сезон – дело не только во вчерашнем матче.

Ещё одна вещь, которая частично оправдывает Франка, — выступление в Лиге чемпионов. Парадокс: 16-я команда АПЛ оказалась среди четырёх лучших в Европе. Знакомая ситуация: «Тоттенхэм» убирает тренера, когда у команды плохо идут дела в АПЛ, но отличные результаты в еврокубках. Хотя частично успех в Лиге чемпионов можно объяснить календарём. Лондонцам жеребьёвка подкинула едва ли не самых удобных соперников, где из действительно топовых команд был лишь «ПСЖ», а другие семь — «Вильярреал», «Будё-Глимт», «Монако», «Копенгаген», «Славия», дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт». Игроки «Тоттенхэма» будто сами удивлялись, насколько им легче вне АПЛ.

Забавно, что команда Франка стала единственной в основном этапе ЛЧ, которая ни разу не пропустила дома (разница мячей — 10:0). И это при отвратительной игре на своём поле в чемпионате Англии.

The Athletic, разбирая причины увольнения Франка, отмечает, что главное достоинство тренера в «Брентфорде» оказалось его ключевым недостатком в «Тоттенхэме». Он постоянно менял расстановку и стартовый состав. Внедрять тактические идеи в «Тоттенхэме» стало сложнее из-за матчей ЛЧ в середине недели — самих тренировок стало меньше. К тому же руководство клуба на две недели затянуло с увольнением Постекоглу. За это время Мбемо выбрал «МЮ», хотя Франк знал его по работе в «Брентфорде» и хотел пригласить в «Тоттенхэм». Затем в последний момент сорвались трансферы Гиббс-Уайта и Эзе, а пришедший Симонс не смог оперативно адаптироваться к новой лиге.

Целая череда событий (и по вине Франка, и нет) привели к этому моменту. Болельщики «Тоттенхэма» скандировали своему тренеру: «Ты будешь уволен к утру». Так и случилось.