Звезда «Зенита» сядет на скамейку. Глушенков или Джон Джон — кто лишний?

«Зенит» в зимнее окно заменил Жерсона на Джона Джона из «Ред Булл Брагантино». Как минимум по амплуа, а возможно, и по позиции. Интригует, как теперь Сергей Семак будет решать проблему конкуренции в средней линии. А после приезда Джона Джона выбор состава действительно превратится в проблему.

У «Зенита» шесть полузащитников, каждый из которых, несомненно, убеждён, что должен играть в основе – Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Максим Глушенков, Луис Энрике и, собственно, сам Джон Джон. Это если не брать Андрея Мостового, который, пусть и второй бомбардир команды в Мир РПЛ, кочует у Сергея Семака между полем и скамейкой запасных.

Задача главного тренера «Зенита» – дать всем звёздам столько времени, чтобы возможные обиды не вылились в конфликт и потерю игрока. Речь-то идёт о действительно ценных активах с точки зрения затраченных на трансферы средств и актуальной стоимости футболистов. Тот же Педро уже не юный талант на перспективу, а созревший игрок, чья роль с каждым месяцем всё важнее для сине-бело-голубых. На нём «Зенит», насколько известно, мог заработать гигантские деньги, если бы продал в Саудовскую Аравию. Но вместо этого с 19-летним бразильцем продлили в январе контракт.

В общем-то, в похожей ситуации Семак находился и в первой части сезона. Тогда у него не было Джона Джона, но был Жерсон. Требовалось уместить всех звёзд в стартовом составе. Но проверить, как тренер «Зенита» справится, по большому счёту не получилось. Что-то постоянно мешало. То Жерсон оказался не форме – с трудом приходил в себя после клубного чемпионата мира, а потом и вовсе выбыл из-за травмы. То Вендел недоступен – задержался с возвращением из Бразилии. То Глушенков захандрил – пока не поговорил по душам с Семаком. То Луиса Энрике приходилось ставить центрфорвардом, потому что КПД классических нападающих стремился к нулю.

ВЕНДЕЛ И ЛУИС ЭНРИКЕ Фото: РИА Новости

Зато сейчас и Вендел, по его собственным меркам, прибыл вовремя (опоздал всего на неделю), и Глушенков, похоже, вернул кураж после удачного осеннего отрезка, и Джон Джон прилетел намного более мотивированный, чем Жерсон полгода назад. Повзрослел Педро. И сегодня Семак должен думать уже не о том, кто в каком физическом и эмоциональном состоянии, а о другом – кто из хорошо готовых игроков лишний.

Если бы «Зенит» не купил нападающего, вопрос как будто решался сам собой по осенним лекалам. Луис Энрике превращается в «ложную девятку», Глушенков и Педро – вингеры, а Барриос, Вендел и Джон Джон – тройка центрхавов. Либо Джон Джон с Педро меняются позициями, но так или иначе каждый из них в стартовом составе. Что-то подсказывает, что Александр Соболев даже после ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры не получил бы место в основе. А Луис Энрике не против играть центрфорварда, по крайней мере, на словах. Он в этой роли полезен даже с двумя голами за 15 матчей.

Луис Энрике игрок «Зенита» «Самое важное для меня – быть на поле. Неважно, в какой роли. Всегда хочу играть, помогать команде, проявлять себя. Да, позиция нападающего не самая привычная. Но было, во-первых, очень интересно к ней готовиться на тренировках. Во-вторых, потом выступать. Ведь мяч всегда направлен на тебя, есть возможность за него зацепиться. А дальше — либо пойти в дриблинг, либо скинуть на партнёра или пробить самому».



Но «Зенит» взял нападающего – Джона Дурана, которого на скамейку в команде Семака может посадить только его собственный характер. Следовательно, использовать Луиса Энрике как «ложную девятку» уже вряд ли потребуется. Кого в таком случае превращать в игрока замены? Давайте откровенно: вывести из основы Глушенкова или кого-то из статусных бразильцев – это не то же самое, что посадить на скамейку, например, Мостового, Густаво Мантуана или Ванью Дркушича. Другая реакция. В том числе, возможно, от клуба, если учитывать ценность футболистов на рынке. Снова «потерять» Глушенкова – себе дороже, ведь лимит на легионеров с каждым годом обещают ужесточать, а российских игроков подобного класса немного.

И в этих обстоятельствах Семак, вполне вероятно, пожертвует как минимум в первые полгода новичком – Джоном Джоном. В его случае проще объяснить даже самому игроку отсутствие в основе. Любому бразильцу, особенно молодому и не выступавшему прежде в Европе, нужно время на адаптацию к физически более требовательному футболу в РПЛ, к жизни в России и так далее, и тому подобное. У Джона Джона вдобавок пока лишь один успешный сезон на высоком уровне, а значит, нет подтверждённого годами уровня. Если полузащитник из «Брагантино» не зафеерит с первых матчей за «Зенит», то может быстро обнаружить себя на скамейке.

Не исключено, что у Джона Джона возникнут те же трудности в «Зените», что были у Глушенкова. Креативный бразилец похож на российского творца склонностью к рискованным, непредсказуемым (нередко даже для собственных партнёров) ходам на поле. Семак любит надёжность, хотя и поощряет в определённой мере «жогу бониту». В «Палмейрасе» юный Джон Джон и не заиграл по причине критики и давления, которое оказывалось на воспитанника клуба из-за ошибок и незрелых решений.

Португальский главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра поддерживал талантливого парня, как мог.

«Джон Джон – игрок с гигантским потенциалом. Он любит идти в дриблинг, рисковать. А если футболист рискует, он будет совершать ошибки. Но я говорю ему, чтобы он это делал! Ведь когда Джон Джон прибавит в качестве передач, он станет игроком, который может достичь уровня лучших в мире. Иногда в такие моменты трудно не сдаться», – говорил Феррейра. И всё-таки Джон Джон раскрылся только в «Ред Булл Брагантино», где получил свободу.

У Семака есть ещё две недели на размышления. Потом будут сразу две зубодробительные встречи с «Балтикой» – в РПЛ и Кубке России, где уже нет права на ошибку. А 14 марта – «Спартак».