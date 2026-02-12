Критический момент для Симеоне и «Атлетико»

Ла Лига для «Атлетико» закончена. В чемпионате команда Диего Симеоне идёт по пути, который в известном фильме определили в отношении «Тоттенхэма»: не провалились, но и до вершин не добрались.

В топ-2 «Атлетико» не залезть никак — «Барселона» и «Реал» уже слишком далеко. И из топ-4 команда Симеоне тоже выпасть не должна. Чтобы это случилось, должно произойти что-то совсем экстраординарное. Во-первых, должен посыпаться сам «Атлетико». А во-вторых, резко должны прибавить в стабильности преследователи, главный из которых — «Бетис». В явный провал «Атлетико» не очень верится. А в прорыв «Бетиса» и других команд, сидящих под топ-4, верится ещё меньше.

Прямо сейчас у «Атлетико» отличная возможность сосредоточиться на кубковых турнирах. Они всегда были фишкой Симеоне. Тем удивительнее, кстати, что Кубок Испании за все годы работы Чоло «Атлетико» выиграл всего один раз — в далёком 2013 году. Даже Ла Лигу выигрывали чаще — два раза.

«Атлетико» вообще изголодался по трофеям. Последний титул — как раз победа в Ла Лиге в сезоне-2020/2021. Это было давно! С тех пор — глухо. «Атлетико» по дефолту воспринимают как большой клуб. Тратит «Атлетико» вполне сообразно большому клубу. Взять даже нынешнюю зиму — никто в Испании не потратил так много. Адемола Лукман за € 35 млн, Родриго Мендоса за € 16 млн — это серьёзно. Конечно, «Атлетико» и заработал: за € 40 млн продали в «Тоттенхэм» Конора Галлахера, вышли в ноль по Джакомо Распадори, отпустив его примерно за те же деньги, за которые взяли летом.

Однако факт остаётся фактом: практически всё заработанное на трансферах «Атлетико» мгновенно инвестировал. На этом фоне «Реал», который не подписал никого, и «Барселона», всего-навсего арендовавшая Жоау Канселу, выглядят даже немного неловко.

Январь 2026-го с точки зрения трат не стал для «Атлетико» исключением. На рынке команда чувствует себя комфортно и многое может себе позволить. Вернее, не просто может себе позволить — а позволяет! И тем не менее — нуль трофеев после 2021 года.

Диего Симеоне и Родриго Мендоса Фото: Angel Martinez/Getty Images

На фоне трофейного голодания всё больше и больше разговоров, настолько ли непогрешим Диего Симеоне, как принято думать. Для болельщиков «Атлетико» Чоло — святой, и это абсолютно понятно. Он действительно поднял клуб на небывалые для XXI века высоты. Да и в принципе при тренере Симеоне «Атлетико» переживает один из самых успешных периодов в своей истории. А возможно — самый успешный.

Но всё равно нужно двигаться вперёд. А с этим у «Атлетико» проблемы. Команда вышла на плато и никак не может пойти дальше. Наметилась стагнация, которая плавно трансформируется в регресс. «Атлетико» не побеждает не только в чемпионате, но и в кубковых турнирах, которые всегда были органичны для стиля Симеоне. Этот стиль — быть охотником. Выследить дичь, затаиться — а затем в нужный момент броситься и загрызть её.

Симеоне пытался изменить философию «Атлетико». Пытался добиться того, чтобы команда умела добывать результат не только по-партизански, но и с позиции фаворита. Нельзя сказать, что Чоло в этом преуспел. Стабильно побеждать как фаворит «Атлетико» так и не научился. Более того, скилл «партизанской» игры, которая хорошо подходит для кубков, как будто тоже начал падать. В Лиге чемпионов после 2017 года «Атлетико» не поднимался выше 1/4 финала. А в Кубке Короля за два последних сезона было два полуфинала — и оба раза «Атлетико» проиграл.

По соотношению результатов самый неудобный соперник для Симеоне (если брать команды, с которыми «Атлетико» играет регулярно) — это «Барселона». В прошлом сезоне мадридцы проиграли в полуфинале Кубка именно «Барсе». И вот новый сезон — и они вновь встречаются в полуфинале. Год назад первый матч был в Барселоне, ответный — в Мадриде. Сейчас — наоборот.

«Барса» легка, воздушна, прекрасна и успешна. Ей будто всё нипочём! А напротив — «Атлетико», который очень много растерял в Ла Лиге, умудрился дома проиграть «Будё-Глимт» и не попал в топ-8 в Лиге чемпионов. «Атлетико», который в начале февраля в Кубке разнёс «Бетис» на выезде 5:0, а через несколько дней уже на своём поле проиграл тому же самому «Бетису» 0:1 и после 25-й минуты не показал вообще ничего.

футболисты «Атлетико» после поражения от «Бетиса» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Для «Барсы» будто открыты все дороги, будто весь мир у её ног. Она сияет, софиты сами её находят. А «Атлетико» вынужден рубиться за каждый лучик солнца. «Атлетико» — это не про веселье и радость. Это про постоянное преодоление, про желание поставить на место тех, кто выше по статусу и кого печатают на обложках журналов.

Сейчас для «Атлетико» решающий момент сезона. Ла Лига закончена: выше третьего места не поднимутся, ниже четвёртого, вероятнее всего, не опустятся. Все силы — на кубки! В Лиге чемпионов до финала далеко. Для начала на первой стадии плей-офф надо пройти кусачий «Брюгге». А вот в Кубке Испании финал уже виднеется. До него всего два матча. Всего два — но каких!

«Барселона» не может позволить себе бросить Ла Лигу. Она борется за чемпионство, «Реал» её не отпускает. А вот «Атлетико» может пренебречь Ла Лигой и сделать ставку на Кубок. Кажется, для команды Симеоне это сейчас единственный правильный путь.

Большой клуб невозможен без трофеев. Сделать шаг вперёд без весомых достижений тоже нельзя. «Атлетико» и Симеоне нужно подтвердить свой статус. Уж слишком долго они стоят на плато и не идут вперёд.