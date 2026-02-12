Ценная покупка или пустая трата денег? Почему трансфер Боселли в «Краснодар» — спорный

Чемпион и лидер МИР РПЛ «Краснодар» всего за 17 дней до возобновления сезона объявил о первом зимнем новичке. В клубе Сергея Галицкого решили, что в «золотой гонке» команде поможет игрок «Пари НН» – Хуан Боселли. Несмотря на то что до завершения контракта уругвайца с «Нижним» оставалось менее полугода, «Краснодар» согласился заплатить за него 60 млн рублей (около € 660 тыс.) без учёта бонусов, которые, по нашей информации, могут увеличить сумму сделки ещё на 30 млн. Контракт с 26-летним форвардом подписан на два с половиной года – до июня 2028-го. Трансфер достаточно громкий для российского чемпионата, но неоднозначный.

Если судить о форварде исключительно по его голам, то Боселли, несомненно, усиление для «Краснодара». В первой части сезона Хуан наколотил семь мячей в 16 матчах. Только семеро игроков забили больше, и всего двое из «Краснодара» – Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у которых по восемь голов. При этом в активе «Пари НН» лишь 12 забитых мячей за 18 туров. Следовательно, на счету Боселли более половины – это впечатляет.

Есть у этого трансфера как будто и другие плюсы для «Краснодара». Во-первых, Боселли (если забыть о том, что летом уругваец стал бы свободным агентом) обошёлся чемпиону России относительно недорого для игрока его класса. Пусть даже клуб Галицкого заплатил за Хуана в три с лишним раза больше, чем сам «Пари НН» в сентябре 2023-го, когда покупал форварда у португальской «Тонделы» за € 200 тыс. За прошедшее время статус Боселли вырос. По крайней мере, в РПЛ.

Кроме того, «Краснодар» закрывает дыру в составе, образовавшуюся после ухода Гаэтана Перрена в «Лилль». Группа атаки требовала усиления – и вот оно. Перрена продали за € 5 млн, Боселли купили почти в 10 раз дешевле. К тому же «Краснодар» близок к расставанию с Данилой Козловым, так что без новичка было бы очень трудно в гонке.

БОСЕЛЛИ В «ПАРИ НН» ПРОТИВ «КРАСНОДАРА» Фото: РИА Новости

Боселли адаптирован к РПЛ. Кроме того, он универсален – это тоже большой плюс. Уругвайца можно использовать на флангах и вторым форвардом, а можно и как чистого нападающего, альтернативой для Джона Кордобы. Команде не хватало того, кто качественно подменял бы колумбийца. Мозес Кобнан в первой части сезона боролся не с соперниками, а с травмой, да и не самый забивной это игрок (шесть голов в 47 матчах РПЛ). На Александра Кокшарова в клубе, судя по всему, больше не рассчитывают. Казбек Мукаилов ещё слишком молод. Поэтому главный тренер Мурад Мусаев вынужден был использовать на острие атаки штатного центрхава Никиту Кривцова.

А ещё Боселли – зрелищный футболист. Не секрет, что Галицкий любит красивую игру, и наверняка Хуан подарит владельцу «Краснодара» яркие эпизоды. По данным Sofascore, по итогам первой части сезона форвард «Пари НН» входит в тройку лидеров РПЛ по успешным обводкам. Впрочем, Перрен тоже любил и умел обыгрывать один в один. Тем не менее «Краснодар» избавился от француза, проигравшего конкуренцию за место в основе, уже через полгода после его подписания.

На самом деле по трансферу Боселли вопросов и сомнений тоже много. Например, роль сменщика Кордобы уругвайцу освоить было бы непросто по той причине, что он игрок свободного пространства. А с чемпионом и лидером соперники зачастую обороняются низким блоком. Играть спиной к воротам Хуан так не сможет – не те физические качества. Разве что против раскрывшегося и подуставшего противника, которому нужно уходить от поражения, Боселли с его скоростью и дриблингом будет максимально опасен.

«Пари НН» строил игру в атаке с учётом сильных сторон уругвайца. То же самое было в «Осере» с Перреном, который не мог закрепиться в Лиге 1, пока не попал в зрелом возрасте к своему тренеру. Дальше случилось чудо – сезон в статусе лучшего ассистента чемпионата Франции. «Осер» тактически подстраивал свою игру так, чтобы нивелировать недостатки Гаэтана (прежде всего с точки зрения вклада в оборонительные действия) и эффективно использовать то, чем наградили его природа и академия «Лиона». Но в «Краснодаре» сам Перрен должен был стать элементом системы, ломать себя. И превратился в прежнего Гаэтана. Никакой опыт топ-лиги не помог ему выиграть конкуренцию у Жоау Батчи.

Боселли в «Пари НН» привык тянуть одеяло на себя. В какой-то степени это индивидуалист. В плане игры без мяча к уругвайцу тоже были претензии. В «Краснодаре» от Хуана потребуется сильно перестроиться, чтобы заслужить доверие Мусаева и партнёров по команде. Есть сомнения, что это получится.

Эдуард Мор экс-игрок «Спартака» «Боселли – хороший игрок, безусловно. Но это игрок для команды нижней восьмёрки. Вряд ли он будет ярко проявлять себя в сильных командах – там нужно будет действовать коллективно, а Боселли всё‑таки индивидуалист. Он может проявить себя в той команде, которая очень сильно от него зависит, будет готова на него играть. Готова к тому, что он будет меньше отрабатывать в обороне, меньше задействован в коллективной игре».

В нынешнем сезоне у Боселли при 10 забитых мячах в чемпионате и Кубке России – 0 голевых пасов. Да и вообще за два с половиной года в «Пари НН» у Хуана всего четыре голевые передачи. Уругваец – лидер РПЛ по количеству ударов (51), опережает даже Кордобу (48) и Алексея Батракова (48). А вот по пасам под удар (15) он делит 47-49-е места с Ираклием Квеквескири и Антоном Миранчуком.

Ещё один минус для «Краснодара» – клуб подписал легионера на фоне ожидаемого ужесточения лимита. Заявка у чемпиона максимально заполнена игроками из-за рубежа. Ушёл Перрен, пришёл Боселли – осталось 13 иностранцев. Если уругваец не раскроется быстро, то именно он вполне может стать первым кандидатом на выход уже летом. Как бы Хуан не повторил историю другого яркого дриблёра, Эдгара Севикяна, который разрывал в «Пари НН», но совершенно потерялся в топ-клубах.