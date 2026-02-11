Первый зимний новичок «Краснодара», варианты для Салаха и Рюдигера. Трансферы и слухи дня

А вот и традиционный обзор трансферов и слухов за день. Сегодня собрали для вас главные события среды на зимнем рынке. Есть первый новичок у чемпиона России «Краснодара»!

Состоявшиеся трансферы

«Краснодар» выкупил Боселли у «Пари НН»

Хуан Боселли Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» официально подтвердил переход Хуана Боселли из «Пари НН». История с этим трансфером сильно затянулась, в какой-то момент клубы даже прекратили переговоры. Но затем вернулись к диалогу – и договорились. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клуб Сергея Галицкого заплатит за уругвайца 60 млн рублей (приблизительно € 660 тыс.), кроме того, ещё 30 млн нижегородцы могут получить в качестве бонусов – по 15 млн за чемпионство и другой титул. Зарплата Хуана в «Краснодаре» составит около 6 млн рублей в месяц. Контракт с 26-летним игроком подписан до лета 2028 года.

«Хуан очень счастлив перейти в «Краснодар», ведь речь идёт о большой команде и действующем чемпионе России. К тому же внутри «Краснодар» – как семья», – прокомментировал трансфер отец и агент Боселли Пабло.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 10 голов.

«Жирона» нашла замену тер Штегену

Рубен Бланко Фото: ФК «Жирона»

В чемпионате Испании тоже состоялся любопытный трансфер. «Жирона» подписала голкипера на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену. Новичком каталонского клуба стал Рубен Бланко, находившийся в статусе свободного агента после ухода в январе из «Марселя». Договор с 30-летним вратарём заключён до июня 2026-го. В нынешнем сезоне Бланко не провёл ни одного матча за провансальцев до расторжения контракта. Напомним, тер Штегена «Жирона» арендовала у «Барселоны» в зимнее окно. Однако немец получил повреждение подколенного сухожилия и в начале февраля перенёс операцию.

Трансферные слухи дня

«Локомотив» рассматривает трансферы нескольких полузащитников

«Локомотив» может усилить состав до возобновления сезона. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, московский клуб запросил информацию об условиях возможного трансфера по трём полузащитникам – Мохаммаду Мохеби и Кириллу Щетинину из «Ростова», а также Дмитрию Пестрякову из «Акрона». Эти игроки входят в шорт-лист наряду с Иваном Олейниковым из «Крыльев Советов».

Мохеби в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей в МИР РПЛ и Fonbet Кубке России, забил один мяч и сделал две голевые передачи. У Щетинина 24 игры, он набрал 1+1. А Пестряков поучаствовал в 18 матчах и заработал 6+2.

Салах стал ближе к Саудовской Аравии

Звезда «Ливерпуля» и АПЛ Мохамед Салах всё ближе к переезду в Саудовскую Аравию. Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Иттихад» за счёт трансфера египтянина планирует компенсировать потери других топ-игроков – Карима Бензема и Н’Голо Канте, которые ушли из команды в зимнее окно. По информации известного инсайдера, Салах интересен не только чемпиону Саудовской Аравии, но и другим клубам из этой страны. Ранее Foot Mercato написал, что Мохамед теперь более открыт к переговорам с саудовцами, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ливерпуль» 25 матчей и набрал 6+6.

«Тоттенхэм» нацелен на защитника «Реала» и составил шорт-лист тренеров

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Антонио Рюдигера. Об этом сообщил TEAMtalk. Согласно источнику, руководство лондонского клуба намерено убедить немца не подписывать новый контракт с мадридцами, а стать игроком «шпор». Отмечается, что сам Рюдигер пока не спешит принимать окончательное решение, но у него есть желание вернуться в Англию. На Антонио нацелены также «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». В этом сезоне 32-летний центрбек сыграл девять матчей без результативных действий.

Кроме того, «Тоттенхэм» составил шорт-лист тренеров на замену отправленному в отставку Томасу Франку. По данным инсайдера Бена Джейкобса, в список вошли Роберто Де Дзерби (покинувший «Марсель»), Робби Кин (возглавляет «Ференцварош»), Франческо Фариоли («Порту») и Маурисио Почеттино (сборная США). Однако последний может вернуться в «Тоттенхэм» только после ЧМ-2026.

