Трансферы РПЛ и Европы, зима 2026: слухи и переходы 11 февраля – Краснодар, Локомотив, Тоттенхэм, Жирона, Боселли, Салах, Рюдигер

Первый зимний новичок «Краснодара», варианты для Салаха и Рюдигера. Трансферы и слухи дня
Анатолий Романов
Слухи и переходы 11 февраля
«Жирона» взяла вратаря на замену тер Штегену, а «Локомотив» пытается купить полузащитника.

А вот и традиционный обзор трансферов и слухов за день. Сегодня собрали для вас главные события среды на зимнем рынке. Есть первый новичок у чемпиона России «Краснодара»!

Состоявшиеся трансферы

«Краснодар» выкупил Боселли у «Пари НН»

Хуан Боселли

Хуан Боселли

Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» официально подтвердил переход Хуана Боселли из «Пари НН». История с этим трансфером сильно затянулась, в какой-то момент клубы даже прекратили переговоры. Но затем вернулись к диалогу – и договорились. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клуб Сергея Галицкого заплатит за уругвайца 60 млн рублей (приблизительно € 660 тыс.), кроме того, ещё 30 млн нижегородцы могут получить в качестве бонусов – по 15 млн за чемпионство и другой титул. Зарплата Хуана в «Краснодаре» составит около 6 млн рублей в месяц. Контракт с 26-летним игроком подписан до лета 2028 года.

«Хуан очень счастлив перейти в «Краснодар», ведь речь идёт о большой команде и действующем чемпионе России. К тому же внутри «Краснодар» – как семья», – прокомментировал трансфер отец и агент Боселли Пабло.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 10 голов.

«Жирона» нашла замену тер Штегену

Рубен Бланко

Рубен Бланко

Фото: ФК «Жирона»

В чемпионате Испании тоже состоялся любопытный трансфер. «Жирона» подписала голкипера на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену. Новичком каталонского клуба стал Рубен Бланко, находившийся в статусе свободного агента после ухода в январе из «Марселя». Договор с 30-летним вратарём заключён до июня 2026-го. В нынешнем сезоне Бланко не провёл ни одного матча за провансальцев до расторжения контракта. Напомним, тер Штегена «Жирона» арендовала у «Барселоны» в зимнее окно. Однако немец получил повреждение подколенного сухожилия и в начале февраля перенёс операцию.

Трансферные слухи дня

«Локомотив» рассматривает трансферы нескольких полузащитников

Мохаммад Мохеби Подробнее
Кирилл Щетинин Подробнее
Дмитрий Пестряков Подробнее

«Локомотив» может усилить состав до возобновления сезона. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, московский клуб запросил информацию об условиях возможного трансфера по трём полузащитникам – Мохаммаду Мохеби и Кириллу Щетинину из «Ростова», а также Дмитрию Пестрякову из «Акрона». Эти игроки входят в шорт-лист наряду с Иваном Олейниковым из «Крыльев Советов».

Мохеби в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей в МИР РПЛ и Fonbet Кубке России, забил один мяч и сделал две голевые передачи. У Щетинина 24 игры, он набрал 1+1. А Пестряков поучаствовал в 18 матчах и заработал 6+2.

Салах стал ближе к Саудовской Аравии

Мохамед Салах Подробнее

Звезда «Ливерпуля» и АПЛ Мохамед Салах всё ближе к переезду в Саудовскую Аравию. Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Иттихад» за счёт трансфера египтянина планирует компенсировать потери других топ-игроков – Карима Бензема и Н’Голо Канте, которые ушли из команды в зимнее окно. По информации известного инсайдера, Салах интересен не только чемпиону Саудовской Аравии, но и другим клубам из этой страны. Ранее Foot Mercato написал, что Мохамед теперь более открыт к переговорам с саудовцами, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ливерпуль» 25 матчей и набрал 6+6.

«Тоттенхэм» нацелен на защитника «Реала» и составил шорт-лист тренеров

Антонио Рюдигер Подробнее

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Антонио Рюдигера. Об этом сообщил TEAMtalk. Согласно источнику, руководство лондонского клуба намерено убедить немца не подписывать новый контракт с мадридцами, а стать игроком «шпор». Отмечается, что сам Рюдигер пока не спешит принимать окончательное решение, но у него есть желание вернуться в Англию. На Антонио нацелены также «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». В этом сезоне 32-летний центрбек сыграл девять матчей без результативных действий.

Кроме того, «Тоттенхэм» составил шорт-лист тренеров на замену отправленному в отставку Томасу Франку. По данным инсайдера Бена Джейкобса, в список вошли Роберто Де Дзерби (покинувший «Марсель»), Робби Кин (возглавляет «Ференцварош»), Франческо Фариоли («Порту») и Маурисио Почеттино (сборная США). Однако последний может вернуться в «Тоттенхэм» только после ЧМ-2026.

Реакция на отставку тренера «Тоттенхэма»:
Худший в истории большой шестёрки АПЛ. Франк виноват в отставке, но не виноват в отставке
Худший в истории большой шестёрки АПЛ. Франк виноват в отставке, но не виноват в отставке

Одной строкой

  • Официально: «Балтика» подписала полузащитника «Нефтехимика» Константина Шильцова, который присоединится к калининградской команде летом 2026-го.
  • Официально: голкипер Максим Рудаков перешёл в «Оренбург» на правах свободного агента – в зимнее окно он расторг контракт с «Сочи».
  • Официально: участник Лиги чемпионов «Кайрат» выкупил у финского «Ильвеса» Ойву Юкколу – за 23-летнего вингера заплатят € 250 тыс.
  • Официально: другой участник Лиги чемпионов, «Карабах», продал своего форварда в МЛС – 21-летний Нериман Ахундзаде перешёл в «Коламбус Крю» за € 2,5 млн.
  • Официально: главный тренер «Торпедо» Олег Кононов подтвердил «Чемпионату», что московский клуб подпишет экс-полузащитника «Ростова» и «Балтики» Даниила Уткина.
  • Tuttosport: «Милан» готов осуществить трансфер нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса – бразилец может заменить в команде Сантьяго Хименеса.
  • Caught Offside: «Ливерпуль» заинтересован в покупке форварда «Борнмута» Эли Крупи – сумма сделки может составить £ 70-80 млн.
  • La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» рассматривает трансфер вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио – «шпоры» оценивают итальянца в € 25 млн.
  • Фабрицио Романо: переговоры Душана Влаховича и «Ювентуса» о новом контракте приостановлены, а «Барселона», «Бавария» и «Милан» контактировали с сербом.
  • Bild: защитник сборной Германии Нико Шлоттенберг готов уйти из дортмундской «Боруссии» только в «Реал» – трансфер немца может обойтись мадридцам в € 40-50 млн.
Почитайте также обзор за вторник, если пропустили:
«Краснодар» согласовал переход, Моуринью заинтересовал сборную. Трансферы и слухи дня
«Краснодар» согласовал переход, Моуринью заинтересовал сборную. Трансферы и слухи дня
