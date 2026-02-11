Первый зимний новичок «Краснодара», варианты для Салаха и Рюдигера. Трансферы и слухи дня

А вот и традиционный обзор трансферов и слухов за день. Сегодня собрали для вас главные события среды на зимнем рынке. Есть первый новичок у чемпиона России «Краснодара»!
Состоявшиеся трансферы
«Краснодар» выкупил Боселли у «Пари НН»
Хуан Боселли
Фото: ФК «Краснодар»
«Краснодар» официально подтвердил переход Хуана Боселли из «Пари НН». История с этим трансфером сильно затянулась, в какой-то момент клубы даже прекратили переговоры. Но затем вернулись к диалогу – и договорились. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клуб Сергея Галицкого заплатит за уругвайца 60 млн рублей (приблизительно € 660 тыс.), кроме того, ещё 30 млн нижегородцы могут получить в качестве бонусов – по 15 млн за чемпионство и другой титул. Зарплата Хуана в «Краснодаре» составит около 6 млн рублей в месяц. Контракт с 26-летним игроком подписан до лета 2028 года.
«Хуан очень счастлив перейти в «Краснодар», ведь речь идёт о большой команде и действующем чемпионе России. К тому же внутри «Краснодар» – как семья», – прокомментировал трансфер отец и агент Боселли Пабло.
В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 10 голов.
«Жирона» нашла замену тер Штегену
Рубен Бланко
Фото: ФК «Жирона»
В чемпионате Испании тоже состоялся любопытный трансфер. «Жирона» подписала голкипера на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену. Новичком каталонского клуба стал Рубен Бланко, находившийся в статусе свободного агента после ухода в январе из «Марселя». Договор с 30-летним вратарём заключён до июня 2026-го. В нынешнем сезоне Бланко не провёл ни одного матча за провансальцев до расторжения контракта. Напомним, тер Штегена «Жирона» арендовала у «Барселоны» в зимнее окно. Однако немец получил повреждение подколенного сухожилия и в начале февраля перенёс операцию.
Трансферные слухи дня
«Локомотив» рассматривает трансферы нескольких полузащитников
«Локомотив» может усилить состав до возобновления сезона. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, московский клуб запросил информацию об условиях возможного трансфера по трём полузащитникам – Мохаммаду Мохеби и Кириллу Щетинину из «Ростова», а также Дмитрию Пестрякову из «Акрона». Эти игроки входят в шорт-лист наряду с Иваном Олейниковым из «Крыльев Советов».
Мохеби в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей в МИР РПЛ и Fonbet Кубке России, забил один мяч и сделал две голевые передачи. У Щетинина 24 игры, он набрал 1+1. А Пестряков поучаствовал в 18 матчах и заработал 6+2.
Салах стал ближе к Саудовской Аравии
Звезда «Ливерпуля» и АПЛ Мохамед Салах всё ближе к переезду в Саудовскую Аравию. Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Иттихад» за счёт трансфера египтянина планирует компенсировать потери других топ-игроков – Карима Бензема и Н’Голо Канте, которые ушли из команды в зимнее окно. По информации известного инсайдера, Салах интересен не только чемпиону Саудовской Аравии, но и другим клубам из этой страны. Ранее Foot Mercato написал, что Мохамед теперь более открыт к переговорам с саудовцами, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ливерпуль» 25 матчей и набрал 6+6.
«Тоттенхэм» нацелен на защитника «Реала» и составил шорт-лист тренеров
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Антонио Рюдигера. Об этом сообщил TEAMtalk. Согласно источнику, руководство лондонского клуба намерено убедить немца не подписывать новый контракт с мадридцами, а стать игроком «шпор». Отмечается, что сам Рюдигер пока не спешит принимать окончательное решение, но у него есть желание вернуться в Англию. На Антонио нацелены также «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». В этом сезоне 32-летний центрбек сыграл девять матчей без результативных действий.
Кроме того, «Тоттенхэм» составил шорт-лист тренеров на замену отправленному в отставку Томасу Франку. По данным инсайдера Бена Джейкобса, в список вошли Роберто Де Дзерби (покинувший «Марсель»), Робби Кин (возглавляет «Ференцварош»), Франческо Фариоли («Порту») и Маурисио Почеттино (сборная США). Однако последний может вернуться в «Тоттенхэм» только после ЧМ-2026.
Одной строкой
- Официально: «Балтика» подписала полузащитника «Нефтехимика» Константина Шильцова, который присоединится к калининградской команде летом 2026-го.
- Официально: голкипер Максим Рудаков перешёл в «Оренбург» на правах свободного агента – в зимнее окно он расторг контракт с «Сочи».
- Официально: участник Лиги чемпионов «Кайрат» выкупил у финского «Ильвеса» Ойву Юкколу – за 23-летнего вингера заплатят € 250 тыс.
- Официально: другой участник Лиги чемпионов, «Карабах», продал своего форварда в МЛС – 21-летний Нериман Ахундзаде перешёл в «Коламбус Крю» за € 2,5 млн.
- Официально: главный тренер «Торпедо» Олег Кононов подтвердил «Чемпионату», что московский клуб подпишет экс-полузащитника «Ростова» и «Балтики» Даниила Уткина.
- Tuttosport: «Милан» готов осуществить трансфер нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса – бразилец может заменить в команде Сантьяго Хименеса.
- Caught Offside: «Ливерпуль» заинтересован в покупке форварда «Борнмута» Эли Крупи – сумма сделки может составить £ 70-80 млн.
- La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» рассматривает трансфер вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио – «шпоры» оценивают итальянца в € 25 млн.
- Фабрицио Романо: переговоры Душана Влаховича и «Ювентуса» о новом контракте приостановлены, а «Барселона», «Бавария» и «Милан» контактировали с сербом.
- Bild: защитник сборной Германии Нико Шлоттенберг готов уйти из дортмундской «Боруссии» только в «Реал» – трансфер немца может обойтись мадридцам в € 40-50 млн.