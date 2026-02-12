«Ливерпуль» сделал то, что никому не удавалось в этом сезоне. Всё благодаря голу ван Дейка

«Ливерпуль» продолжает цепляться за топ-5 АПЛ. Скорее всего, пятое место тоже позволит попасть в Лигу чемпионов. После того как «Челси» и «МЮ» завершили свои матчи вничью, у команды Слота появился шанс сократить отставание от конкурентов. Хотя играть «Ливерпулю» предстояло против «Сандерленда», который в этом сезоне не проигрывал в АПЛ на своём поле.

Проблемная позиция «Ливерпуля» в последнее время — правый защитник. Так получилось, что Фримпонг и Брэдли травмированы, а Собослаи дисквалифицирован. Можно было ожидать, что справа в обороне выйдет восстановившийся Джо Гомес или Кёртис Джонс, однако тренер предпочёл выпустить Эндо.

Вещь, которая обратила на себя внимание с самого начала, — надувной шар. Один из болельщиков бросил его на поле. Очевидно, это была отсылка к самому абсурдному голу в истории АПЛ, который случился в 2009 году на этом стадионе именно в матче «Сандерленда» с «Ливерпулем». У нас как раз вышла статья о том легендарном случае.

Алисон убирает шар Фото: Кадр из трансляции

Что касается самой игры, то с первых минут чувствовалась заряженность хозяев, которых подгоняли фанаты. И это при том, что «Сандерленд» продолжает играть без своего с отрывом лучшего игрока — Джаки. Однако «Ливерпуль» постепенно отодвинул игру от своих ворот и в какой-то момент плотно насел на ворота хозяев.

В первом тайме «Сандерленд» бил по воротам ощутимо реже — 2 удара против 14. Особенно выделялся Вирц. Немец сначала неплохо приложился издали. Затем уже из штрафной пробил в штангу. А ближе к перерыву Баллард неудачно вынес мяч, который опустился прямо на голову Вирцу, но тот неубедительно ударил затылком.

Удар Вирца в штангу Фото: Кадр из трансляции

Отдельно стоит отметить противостояние фактурного нападающего «Сандерленда» Бробби и настолько же габаритного защитника «Ливерпуля» Конате. Они часто оставались друг против друга, и следить за ними было отдельным удовольствием. Хотя тут было больше, скорее, какой-то разновидности борьбы, а не футбола. В результате одной из таких заруб «Сандерленд» претендовал на пенальти, но судья не стал назначать. Видимо, потому что мяч не дошёл до той зоны, где упал Бробби.

На 61-й минуте счёт открыл ван Дейк. После навеса Салаха с углового нидерландец пробил головой под дальнюю штангу, и мяч зашёл в ворота рикошетом от Хабиба Диарра. Сначала казалось, что это автогол, но, судя по всему, мяч всё-таки шёл в створ, поэтому записали на игрока «Ливерпуля».

Вирджил ван Дейк забивает гол Фото: Liverpool FC via Getty Images

После этого гостям пришлось тяжело. Уже «Сандерленд» навалился на штрафную, и мяч метался у ворот Алисона. К тому же ещё одна травма пришла к футболисту, который вышел играть справа в обороне «Ливерпуля». Повреждение Эндо оказалось настолько серьёзным, что он покинул поле лишь на носилках. На проклятую позицию пришлось выпускать Джо Гомеса.

После гола «Ливерпуля» больше бил уже «Сандерленд», но гости не допустили каких-то явных моментов у своих ворот и забрали победу с минимальным счётом. Первое поражение хозяев на «Стэдиум оф Лайт» в этом чемпионате. Теперь команда Слота всего на два очка отстаёт от пятого места, на котором расположился «Челси».