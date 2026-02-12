С кем сыграют Испания, Франция, Англия и другие топ-сборные? Онлайн жеребьёвки Лиги наций

Привет, друзья! Сегодня, 12 февраля, в Брюсселе пройдёт жеребьёвка общего этапа Лиги наций. Начало церемонии — в 20:00 мск.

54 европейские сборные (российская команда, к сожалению, по-прежнему отстранена от выступления в международных турнирах) распределены по четырём лигам (A, B, C и D). В первых трёх лигах после жеребьёвки будут четыре группы по четыре команды. Каждая команда проведёт по шесть матчей с соперниками из квартета — по одному дома и в гостях. В Лиге D сформируют две группы по три команды. Там каждая команда сыграет по четыре матча — по одному дома и в гостях. Первые встречи общего этапа состоятся в сентябре 2026 года.

