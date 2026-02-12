С кем сыграют Испания, Франция, Англия и другие топ-сборные? Онлайн жеребьёвки Лиги наций

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Привет, друзья! Сегодня, 12 февраля, в Брюсселе пройдёт жеребьёвка общего этапа Лиги наций. Начало церемонии — в 20:00 мск.
54 европейские сборные (российская команда, к сожалению, по-прежнему отстранена от выступления в международных турнирах) распределены по четырём лигам (A, B, C и D). В первых трёх лигах после жеребьёвки будут четыре группы по четыре команды. Каждая команда проведёт по шесть матчей с соперниками из квартета — по одному дома и в гостях. В Лиге D сформируют две группы по три команды. Там каждая команда сыграет по четыре матча — по одному дома и в гостях. Первые встречи общего этапа состоятся в сентябре 2026 года.
О всех подробностях жеребьёвки вы можете узнать из нашего онлайна. Подключайтесь!
Кстати, есть один нюанс, который касается разведения команд. Сборные Косова и Боснии и Герцеговины не могут попасть в одну группу с другом. Другие недопустимые пары невозможны, так как соответствующие команды выступают в разных лигах.
Календарь Лиги наций — 2026/27
Тур 1: 24-26 сентября 2026 года
Тур 2: 27-29 сентября 2026 года
Тур 3: 30 сентября — 3 октября 2026 года
Тур 4: 4-6 октября 2026 года
Тур 5: 12-14 ноября 2026 года
Тур 6: 15-17 ноября 2026 года
Четвертьфиналы Лиги А: 25-30 марта 2027 года
Стыковые матчи А/В и С/D: 25-30 марта 2027 года
Финальная стадия: 9-13 июня 2027 года
Стыковые матчи C/D: 23-28 марта 2028 года
Состав корзин
Лига A
Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция
Лига B
Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Лига C
Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония
Корзина 4*: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино
*Расположение команд на местах с 45-го по 48-е определится после стыковых матчей между Лигами C и D в марте 2026 года. На жеребьевке участники этих стыковых матчей будут представлены техническими обозначениями.
Лига D
Корзина 1*: Азербайджан, Литва, Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург
Корзина 2: Лихтенштейн, Андорра
*Расположение команд на местах с 49-го по 52-е определится после стыковых матчей между Лигами C и D в марте 2026 года. На жеребьевке участники этих стыковых матчей будут представлены техническими обозначениями.