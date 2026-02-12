«Маринакис — ходячая граната». Третья отставка в клубе АПЛ за 26 туров — это вообще как?

Что не так с «Нотингем Форест»? Проблема явно не только в Шоне Дайче.

«Ноттингем Форест» официально объявил об увольнении Шона Дайча. Может показаться, что это обычная отставка в клубе АПЛ. На самом деле новость забавнее, чем кажется на первый взгляд для людей, которые мало следят за чемпионатом Англии. Начать стоит с последнего матча, потому что он получился парадоксальным.

«Форест» нанёс 35 ударов по воротам «Вулверхэмптона», но так и не забил. По ожидаемым голам получилось 2,55 против 0,42 по версии FlashScore. Это рекордный показатель xG для «Форест», если брать встречи АПЛ, в которых не удавалось забить. Причём если брать оценки UnderStat, то цифры ещё больше удивляют – 3,69 против 0,41. В АПЛ с 2016 года не было такого, чтобы при 35 ударах за матч у команды не было ни одного гола. Хозяева не использовали в том числе четыре big chance (явных момента). Морато умудрился не забить с трёх метров, хотя самое эпичное – запоротый выход «шесть в один». Такое не часто увидишь.

Неудачная атака «Форест» Фото: Кадр из трансляции

В результате «Форест» не смог одолеть дома последнюю команду АПЛ. Отрыв от зоны вылета после этого тура сохранился на уровне трёх очков, потому что «Вест Хэм» сыграл вничью с «МЮ». Перспективы «Форест» выглядят сомнительно, если учесть, что в ближайшем туре играть с «Ливерпулем» дома, а потом два выезда – к «Брайтону» и «Манчестер Сити».

В октябре Дайч приходил в команду со словами, что ему наконец удастся поносить знаменитую эмблему «Форест». Когда он был воспитанником клуба, у него так и не получилось сыграть за эту команду. Однако отношения продлились недолго. Тренер отработал 25 встреч во всех турнирах и за это время одержал 10 побед (шесть – в АПЛ, четыре – в Лиге Европы).

Шон Дайч Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

The Telegraph сообщал, что у тренера были разногласия с футболистами. Они обострились из-за высказываний Дайча на пресс-конференции после вылета из Кубка Англии от «Рексема» из Чемпионшипа. Тогда основное время закончилось вничью (3:3), а серия пенальти осталась за хозяевами – 4:3.

Шон Дайч экс главный тренер «Ноттингем Форест» «Игроки должны выступать лучше. Нельзя рассчитывать на место в составе, когда ты показываешь такую ​​игру. Я сказал им: «На вашем месте я бы не стал стучаться в мою дверь». Я дал им понять, потому что это было неприемлемо».



The Athletic сообщает, что после ничьей с «Вулвз» владелец клуба Евангелос Маринакис пообщался с лидерами команды, а уже затем принял решение об отставке тренера. По информации того же издания, Витор Перейра является главным кандидатом на освободившуюся должность. Португалец в этом сезоне покинул как раз «Вулвз». Причём Маринакис знает Перейру ещё по совместной работе в «Олимпиакосе», хотя они там пересекались более 10 лет назад.

Это увольнение стало уже третьим для «Форест». По ходу чемпионата клуб покинули Нуну Эшпириту Санту (отработал 629 дней), Ангелос Постекоглу (39) и теперь Дайч (114). Особенно впечатляло назначение Постекоглу с его атакующим футболом сразу после увольнения Санту, который делал ставку на оборону. The Telegraph сообщал, что совет директоров клуба сомневался в необходимости убирать Дайча после ничьей с «Вулвз», однако владелец Маринакис настоял. Греческий бизнесмен остаётся одиозной фигурой с неочевидной репутацией в футбольном мире. Дело даже не в расследованиях по поводу наркотрафика и договорных матчей в Греции – с Маринакиса сняли обвинения. Дело в ряде историй, которые связаны непосредственно с АПЛ.

Баннер болельщиков «Кристал Пэлас» Фото: IMAGO/Colorsport/ТАСС

В Англии ещё помнят бешеную закупку «Форест», когда команда поднялась из Чемпионшипа в 2022 году. Клуб тогда взял 23 футболиста за лето, установив рекорд АПЛ. Из того списка 19 человек уже покинули «Ноттингем». Морган Гиббс-Уайт, судя по новостям, тоже хотел уйти, однако владелец настоял на сохранении футболиста. А ещё в конце прошлого сезона произошла достаточно некрасивая ситуация. Маринакис сразу после матча спустился со своего персонального места на стадионе и прямо на поле отчитал главного тренера Эшпириту Санту – на глазах у игроков, болельщиков и зрителей телетрансляции. В Англии такое не принято.

Не очень обаятельной была в прошлом году и жалоба «Форест» в УЕФА. Обеспокоенность клуба заключалась в том, что владельцы «Кристал Пэлас» могут нарушать правила владения несколькими клубами одновременно. Такая претензия от команды Маринакиса, который владеет несколькими клубами, выглядела цинично. В результате «Пэлас» понизили до Лиги конференций, а «Форест» отправили в Лигу Европы, потому что именно этот клуб успел до дедлайна УЕФА передать управление слепому трасту.

Джейми Каррагер экс-футболист сборной Англии «Ноттингем Форест» когда-то был одним из самых любимых клубов Англии благодаря обаянию и успехам своего легендарного тренера Брайана Клафа. Сегодня это одна из самых нелюбимых команд из-за поведения владельца, Эвангелоса Маринакиса. Маринакис — ходячая граната».



С другой стороны, необходимо отметить, что Маринакис в каком-то смысле возродил некогда успешную команду. В 2017 году греческий бизнесмен взял клуб, который закончил сезон на 21-м месте в Чемпионшипе и не вылетел в Лигу 1 лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Затем при нём команда вышла в АПЛ и даже пробилась в еврокубки, где не выступала 30 лет.