Внезапный камбэк в Россию! Как Николсон после «Спартака» докатился до аутсайдера РПЛ?

В МИР РПЛ – очередная трансферная бомба! По крайней мере, в том мире, где обитают борцы за выживание в элите. «Сочи» возвращает в российский чемпионат Шамара Николсона. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, южный клуб арендует ямайского нападающего у «Тихуаны» до конца нынешнего сезона. Если команда Игоря Осинькина сохранит место в «вышке», то сочинцы смогут выкупить 28-летнего экс-игрока «Спартака».

По своему статусу Николсон как будто бы слишком крут для клуба, занимающего последнее место в РПЛ. Речь, конечно, не только об игровом уровне форварда, но и о трансферной стоимости, зарплате и прочих вещах. Вот если бы это был «Сочи», который занимал второе место в сезоне-2021/2022 и усиливался под Лигу чемпионов, тогда другое дело. Но южная команда уже не та. Впрочем, и сам Шамар – тоже.

Трансфер Николсона из «Шарлеруа» в «Спартак» в декабре 2021 года за € 8 млн до сих пор самый дорогой в карьере ямайца. Столько за него никто не платил и, видимо, уже не заплатит. Московский клуб, как казалось, брал нападающего на взлёте. К 24 годам Шамар созрел и раскрылся, в первой половине сезона-2021/2022 набрал 13+5 в 18 матчах чемпионата Бельгии. То есть совершал одно результативное действие в среднем за игру. Такую статистику и покупателям из топ-лиг показать не стыдно. Пока другие думали, подписывать ли им Николсона за озвученную «Шарлеруа» сумму, «Спартак» пришёл и забрал его.

Московский клуб представил Николсона постером в стиле фильма ужасов и с подписью «Кошмар для защитников РПЛ. На экранах с 2022 года». Тогдашний спортивный директор «Спартака» Лука Каттани утверждал, что ямайца взяли на очень выгодных условиях.

Лука Каттани спортивный директор «Спартака» в сезоне-2021/2022 «На трансферном рынке важно чувствовать момент. Могу однозначно сказать: если бы мы ждали, пока освободим место в составе, то никогда не смогли бы приобрести его на таких условиях. Я не хочу преувеличивать, но цифра могла бы удвоиться. Такова специфика рынка: такой игрок, как Николсон, в 10-х числах января мог бы стоить в два раза больше. Нужно пользоваться возможностями».



Как оценить период Николсона в «Спартаке»? Начинал он очень недурно. Уже во втором матче за красно-белых и первом в стартовом составе сделал хет-трик в ворота «Кубани» в Кубке России. А во второй половине сезона РПЛ набрал 5+1 в 12 матчах и заработал один пенальти. При этом не всегда попадал в основу (восемь раз вышел с первых минут, четырежды – на замену), конкурируя с Александром Соболевым. Шамар оформил по дублю в ворота «Арсенала» и «Урала», стал автором победного гола в дерби с московским «Динамо». По итогам марта 2022-го болельщики «Спартака» признали ямайского новичка лучшим игроком месяца.

Венец того сезона – Кубок России, завоёванный красно-белыми после победы в финале с московским «Динамо» в «Лужниках». Это первый и до сих пор последний трофей Николсона в карьере. Правда, в том матче форвард вышел только на замену, не забил и заработал красную карточку за участие в стычке после финального свистка – Шамар ударил динамовца Николу Моро.

Шамар Николсон в финале Кубка России — 2021/2022 Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Летом 2022-го в «Спартаке» Паоло Ваноли сменил Гильермо Абаскаль, и при новом тренер Николсон за весь сезон-2022/2023 забил меньше, чем за полгода при итальянце. Всего три гола в 22 матчах РПЛ и один – в четырёх играх Кубка России, где заводной ямаец опять заработал длительную дисквалификацию за участие в драке во встрече с «Зенитом». Причём нападающий поражал ворота отнюдь не топ-команд. Оформил дубль в ворота «Химок», по разу огорчил «Пари НН» и «Факел». У Николсона появился новый конкурент – Кейта Бальде. Быстро заговорили о возможном уходе Шамара. Но «Спартак» не получал предложений, которые устроили бы московский клуб, а просто так выкидывать дорогостоящего игрока не спешил.

Летом 2023-го вновь всплыла тема трансфера ямайца. Писали, что Шамар не хочет уходить, чтобы не снижать свою зарплату – € 1,8 млн в год без учёта бонусов. Тем не менее перед закрытием летнего окна, уже 1 сентября, «Спартак» пристроил Николсона во Францию. Нападающего с правом выкупа арендовал «Клермон». У красно-белых прогрессировал молодой форвард Павел Мелёшин, а позже московский клуб купит Манфреда Угальде, и все благополучно забудут о ямайце.

Год в «Клермоне» не добавил славы Николсону. По итогам сезона-2023/2024 команда вылетела из Лиги 1, заняв последнее место. У самого Шамара в 28 матчах чемпионата и Кубка Франции только 4+3. Он выдал приличный отрезок с середины ноября по конец января, когда забил «Лорьяну», «Ренну», «Нанту» и «Страсбургу». Потом патроны у ямайского снайпера закончились. В мае 2024-го перед завершением аренды появился инсайд, что «Клермон» исключил Николсона из состава из-за проблем с дисциплиной. Последние туры Шамар пропустил, выкупать его не стали.

Летом того же года Николсон вернулся в «Спартак» и неожиданно остался – новый тренер Деян Станкович решил дать ямайцу шанс. Хотя в команду пришёл новый форвард Виллиан Жозе. До ухода зимой 2025-го Шамар ещё сыграл за красно-белых 14 матчей в РПЛ и Кубке России. В трёх из них напомнил о себе голами – положил четыре мяча. В чемпионате оформил дубль в ворота «Ростова» и забил «Пари НН», в кубковом турнире огорчил «Крылья Советов».

Тогда же, отвечая на вопрос о возможном трансфере в другой российский клуб, Николсон признался:

«Честно говоря, если я играю за какой-то клуб, то никогда не перейду в другую команду из чемпионата этой страны. «Спартак» – мой последний клуб в России. Соболев так же говорил? Да, но это Соболев, а это я. Каждый делает свой выбор» (в интервью для «РБ Спорт»).

В зимнее окно «Спартак» совершил рекордный трансфер Ливая Гарсии, а от Николсона и Жозе избавился. У ямайца было несколько вариантов в Мексике – лучшее предложение сделала «Тихуана». В феврале 2025-го московский клуб договорился с Шамаром о расторжении контракта. Выгода красно-белых была в том, что «Тихуана» взяла на себя бо́льшую часть компенсации, связанной с зарплатой игрока. Мексиканцы заплатили Николсону € 1,6 млн, и нападающий согласился уйти из «Спартака». Контракт с ямайцем подписали до лета 2029-го.

Шамар Николсон в «Тихуане» Фото: Francisco Vega/Getty Images

Тем не менее в «Тихуане» Николсон продержался только год. В Мексике по ходу одного сезона традиционно разыгрываются два чемпионата – Апертура и Клаусура. Шамар зимой 2025-го подъехал ко второму. Начинал ту Клаусуру он в основе, однако завершил уже на скамейке. В девяти матчах забил всего один гол, правда, ассистировал четыре раза. Команда финишировала на 13-м месте и не попала в плей-офф, хотя сумела это сделать в Апертуре.

А сезон-2025/2026 «Тихуана» начала под руководством нового тренера. Работать с Николсоном стал известный в прошлом форвард – экс-игрок сборной Уругвая Себастьян Абреу. Апертуру команда завершила на седьмом месте, попала в плей-офф и выбыла в четвертьфинале. Но вклад Николсона оказался небольшим. Он играл только в регулярном чемпионате – девять матчей (четыре – в основе, пять выходов на замену), один гол. Ещё Шамар появлялся в трёх матчах Кубка лиг – турнира с участием клубов МЛС и чемпионата Мексики. Там Абреу результативных действий от ямайца не дождался.

Уругвайский тренер пытался публично поддерживать Николсона, находил в его игре что-то полезное.

«Шамар не будет жертвовать собой в прессинге, потому что это не в его характере. Однако он всё равно очень поможет нам в плане возврата мяча, сохранения его и поиска свободных зон на флангах», – объяснял Абреу.

Однако о нападающем судят прежде всего по голам, а с ними у Николсона в «Тихуане» было плохо. Намного хуже, чем в «Спартаке», где Шамар всё же забил 16 мячей в 57 матчах. Возможно, возвращение в Россию «разбудит» ямайского бомбардира. Игорю Осинькину очень нужны его голы, чтобы команда спаслась от вылета из РПЛ. В «Сочи» Николсон, видимо, снова будет конкурировать с Мелёшиным (экс-спартаковец восстанавливается после разрыва «крестов»), а также с вернувшимся из ОАЭ Саулем Гуарирапой, Владимиром Ильиным и Захаром Фёдоровым.