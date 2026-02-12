Сразу два новичка у ЦСКА, а Стерлинг «всплыл» у ван Перси! Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в РПЛ ещё не закрыто. А в Европе до сих пор возможны переходы свободных агентов. Так что новости о сделках не прекращаются ни на день! Рассказываем о главном за 12 февраля.

Состоявшиеся трансферы

Сразу два трансфера ЦСКА

Матеус Рейс и Данила Козлов Фото: ПФК ЦСКА

12 февраля – большой день для ЦСКА. Клуб объявил сразу о двух трансферах. Сначала москвичи сообщили о переходе полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова. По данным «Чемпионата», сумма трансфера составила 150 млн рублей. 21-летний футболист подписал контракт с ЦСКА до лета 2029 года с опцией продления ещё на сезон. Козлов взял 18-й номер в новом клубе. «Мне нравится стиль и комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной. Рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации», – сказал Данила после трансфера.

Следом ЦСКА объявил о покупке центрального защитника «Спортинга» Матеуса Рейса. Ранее издание Record сообщало, что зарплата 30-летнего защитника составит € 3,5 млн в год. Рейс подписал контракт с клубом сроком на 3,5 года с опцией продления на сезон. Матеус взял номер 2, а на презентационном видео упомянул журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова.

Стерлинг нашёл новый клуб

Рахим Стерлинг оказался в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Челси». Но англичанин недолго оставался без клуба. 31-летний вингер неожиданно подписал контракт с нидерландским «Фейеноордом». Стерлинг заключил краткосрочное соглашение до лета 2026 года. Тренировать Рахима в Роттердаме будет экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси. Как вам такой союз? Сможет чемпион АПЛ воскресить другого чемпиона Англии?!

«Борнмут» выкупил футболиста «Милана»

Алехандро Хименес Фото: ФК «Борнмут»

Защитник Алехандро Хименес перебрался из «Милана» в «Борнмут» на правах аренды перед стартом сезона. А теперь англичане выкупили футболиста за € 18,5 млн, так как тот выполнил условия для активации опции. 20-летний испанец заключил контракт с «Борнмутом» до лета 2031 года. Любопытно, что 50% от суммы трансфера получит родной клуб Алехандро – мадридский «Реал». В нынешнем сезоне АПЛ Хименес провёл 22 матча, в которых забил один гол.

Трансферные слухи дня

Экс-нападающий «Спартака» едет на помощь «Сочи»

Бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон возвращается в чемпионат России! Он продолжит карьеру в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов. Последний год ямаец выступал за мексиканскую «Тихуану». «Сочи» же арендует Николсона до конца текущего сезона. Если клуб останется в РПЛ, то у него будет опция полноценного выкупа игрока.

В составе «Тихуаны» Николсон провёл 29 встреч. На его счету два гола и четыре результативные передачи. За «Спартак» же Шамар выступал с 2022 по 2025 год с перерывом на аренду в «Клермон» (2023-2024). Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин также намекнул на скорую сделку: «Читаем телеграм-каналы. Команда обязательно нуждается в усилении».

«Краснодар» ждёт защитника сборной России

Илья Вахания Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник «Ростова» Илья Вахания перейдёт в «Краснодар». Стороны договорились о трансфере игрока ближайшим летом. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают информацию. Финальные детали были согласованы уже сегодня. Весеннюю часть сезона-2025/2026 Вахания проведёт в «Ростове», а уже в летнее межсезонье присоединится к «Краснодару». 25-летний защитник выступает за ростовчан с 2023 года. Ранее Илья принадлежал «Зениту» (воспитанник).

А ещё «Краснодар» отпугнул бразильцев от Кордобы

Бразильский «Флуминенсе» запрашивал у «Краснодара» сумму за форварда Джона Кордобу. Как сообщает Globo Esporte, южане оценили игрока в € 30 млн! По данным источника, в бразильском клубе посчитали такую цену завышенной. Transfermarkt же оценивает 32-летнего нападающего в € 10 млн. Однако ценность Кордобы для «Краснодара», конечно, намного выше. Поэтому отдавать Джона клуб не собирается.

«Ливерпуль» планирует переманить защитника «Барселоны»

Жюль Кунде Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ. На подписание футболиста нацелился «Ливерпуль», сообщает Daily Mail. По их данным, сумма трансфера может составить € 80 млн. Мерсисайдцы действительно нуждаются в усилении позиции правого защитника. Однако насколько сам Кунде готов променять солнечную Каталонию на холодный Ливерпуль? Тем более в «Барсе» Жюль – один из лидеров: в нынешнем сезоне он провёл 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

За Альваресом развернулась гонка

TEAMtalk сообщает: «Арсенал» и «Челси» ведут активные переговоры о подписании нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса предстоящим летом. «Барселона» и «ПСЖ» также участвуют в гонке за аргентинца. По данным источника, сумма трансфера может составить € 100 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард «Атлетико» забил 11 мячей и оформил пять ассистов в 32 встречах. Стоит ли Альварес таких денег?

Нуньес исключён из заявки «Аль-Хиляля»

Дарвин Нуньес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Дарвин Нуньес перешёл из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» в августе 2025 года за € 65 млн. Однако уже спустя шесть месяцев клуб исключил форварда из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. Решение связано с приходом в «Аль-Хиляль» Карима Бензема. Клубу пришлось освободить легионерский слот, а пожертвовать решили именно уругвайцем. Теперь Нуньес сможет играть только в азиатской Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне 26-летний футболист забил семь мячей и оформил пять ассистов в 23 встречах.

Одной строкой