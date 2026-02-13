«Ротор» обыграл команду Нани, «Алисон» — в Костроме, у «КАМАЗа» — побоище. Главное в ФНЛ

А еще много трансферов и допуск 28 клубов до Второй лиги.

До возобновления сезона в российском футбольном «подземелье» остаётся совсем немного. Команды добивают сделки по новым игрокам, избавляются от ненужных и набирают форму на сборах. Иногда матчи заканчиваются не совсем по плану. Об этом и не только – в дайджесте «Чемпионата».

«Ротор» обыграл «Актобе» на глазах у легенды «МЮ»

Команда из Волгограда находится на сборах в Турции. Главный тренер Дмитрий Парфёнов получил порцию новых футболистов, которые уже осваиваются в товарищеских играх. На этой неделе соперником «Ротора» стал «Актобе». Клуб из Казахстана громко шумит на трансферном рынке. Лигочемпионская кампания «Кайрата» вдохновила «Актобе» на переговоры с постаревшими звёздами футбола, среди которых Нани, Миралем Пьянич, Томас Мюллер и Фёдор Смолов.

Правда, пока подпись под контрактом поставил только экс-вингер «МЮ». Нани сейчас 39 лет – последний официальный матч он провёл в ноябре 2024-го (сыграл за «Эштрелу» против родного «Спортинга»). В сентябре 2025-го португалец засветился в Медиалиге – вышел на матч с «Амкалом» в старте «Альфа-Банки» (3:1) и даже забил с пенальти.

Увы, в игре с «Ротором» Нани выступил лишь в качестве озадаченного зрителя со стаканчиком в руках. Зато многолетний партнёр Криштиану Роналду своими глазами увидел, как Парфёнов меняет волгоградцев: упор на короткий и средний пас, опасные фланговые атаки и эпизодический высокий прессинг.

На 21-й минуте отличился новичок «Ротора» Саид Алиев – ошибся вратарь соперника. На 41-й минуте у волгоградцев удалили Максима Храмцова, но «Актобе» согласился на игру в равных составах (такое допускается в товарищеских матчах). На 73-й минуте арендованный у «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев удвоил преимущество российского клуба. Итоговый счёт – 2:0 в пользу «Ротора».

«Крылья Советов» и «КАМАЗ» устроили побоище

В Турции вообще очень жарко. И речь даже не о температуре. Спарринг «КАМАЗа» с «Крыльями Советов» закончился мордобоем. При счёте 1:0 (гол забил Владислав Давыдов) в пользу команды из Набережных Челнов защитник самарцев Николай Рассказов ударил Ацамаза Ревазова головой в лоб и разбил ему лицо. На это моментально отреагировали остальные футболисты, началась потасовка. Главный арбитр показал три красные карточки.

Матч так и не был доигран. «Футбол всегда должен оставаться на первом месте. Я давно работаю в спорте и всегда выступаю за соблюдение спортивных принципов, осуждаю подобное поведение, – сказал председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев. – Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберёмся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания».

В Костроме появился свой Алисон

«Спартак» интересно поработал на рынке – новички уже очень ярко показывают себя на сборах. Самым экзотичным стал переход 30-летнего аргентинского вратаря Даниэля Саппы. По слухам, тренерский штаб был впечатлён, когда увидел, как Саппа вводит мяч в игру. Он заряжает забросы чуть ли не до чужой штрафной. Руками тоже кидает далеко.

В товарищеском матче с «Родиной» Саппа отдал голевую передачу на Максима Чиканчи. Также аргентинец часто уходил на чужую половину поля для розыгрыша стандартов.

Автором ещё одного гола стал Амур Калмыков, перешедший в «Спартак» из тульского «Арсенала». Также клуб хочет подписать Георгия Гонгадзе из «Факела». За форварда сражаются ещё «СКА-Хабаровск» и «Челябинск». По данным журналиста Сергея Ильёва, «Спартак» ближе всех к трансферу.

Саплинов покинул «Спартак»

Александр Саплинов в «Спартаке» Фото: ФК «Спартак» Кострома

Впрочем, у команды из Костромы есть и потери. Слухи об уходе бывшего футболиста «Ростова» ходили давно. По информации Сергея Ильёва, у Саплинова возник конфликт с тренерским штабом. Летом 2025-го также появилась информация об отстранении игрока от тренировок – якобы Александр высказал руководству клуба, что защитник «Спартака» Геннадий Киселёв не заслуживает места в составе.

Саплинов затем вернулся на поле и даже стал лучшим в команде в первой части чемпионата по системе «гол+пас», оформив 5+4 в 18 матчах. Но, видимо, конфликт затянулся. В итоге было объявлено об уходе Александра, который, к слову, не играл в упомянутой выше встрече с «Родиной». Теперь интересно, где полузащитник продолжит карьеру – у него была одна из самых высоких зарплат в костромском клубе.

Дмитрий Иванисеня перешёл в «Урал»

Клуб из Екатеринбурга наконец-то проснулся. Правда, трансфер Иванисени получился во многом вынужденным. По сути, это прямая замена вылетевшему из-за травмы Лео Кордейро. У полузащитника «Крыльев Советов» летом заканчивается контракт – пока что его подписали на правах аренды.

Опорник отыграл за «Крылья» больше 50 матчей в РПЛ. Сейчас Дмитрию 32 года – он бодро начала в Самаре, однако потом потерял место в составе из-за травм. К слову, Иванисеня не считается легионером (хотя сыграл один матч за сборную Украины) – несколько лет назад он получил российское гражданство.

Дарко Тодорович стал игроком «Факела»

Есть свой ответ и у Воронежа, который не собирается никому уступать лидерство в Первой лиге. «Факел» подписал экс-игрока сборной Боснии и Герцеговины Дарко Тодоровича. До переезда в Россию балканский защитник выступал за боснийскую «Слободу», австрийский «Ред Булл Зальцбург», немецкий «Хольштайн» и хорватский «Хайдук».

С 2021-го Тодорович играл за «Ахмат» и провёл суммарно 114 матчей во всех турнирах. С приходом Станислава Черчесова босниец присел на скамейку. В «Факеле» с практикой будет получше.

28 клубов допущены до участия во Второй лиге

10 февраля состоялось традиционное заседание комиссии ФНЛ по аттестации клубов Второй лиги. Согласно сообщению на официальном сайте Футбольной национальной лиги, по итогам собрания 28 клубов получили одобрение на выступление в чемпионате России:

1. «Амкар Пермь» (г. Пермь)

2. «Нарт» (г. Черкесск)

3. «Спартак-2» (г. Москва)

4. «Носта» (г. Новотроицк)

5. «Волна» (г. Нижний Новгород)

6. «СКА-Хабаровск-2» (г. Хабаровск)

7. «Спартак-Нальчик» (г. Нальчик)

8. «Астрахань» (г. Астрахань)

9. «Арсенал-2» (г. Тула)

10. «Ростов-2» (г. Ростов-на-Дону)

11. «Дружба» (г. Майкоп)

12. «Орёл» (г. Орёл)

13. «Акрон-2» (г. Тольятти)

14. «Салют Белгород» (г. Белгород)

15. «Динамо-2» (г. Махачкала)

16. «Динамо-Вологда» (г. Вологда)

17. «Космос» (г. Долгопрудный)

18. «Ангушт» (г. Назрань)

19. «Квант» (г. Обнинск)

20. «Победа» (г. Хасавюрт)

21. «Луки-Энергия» (г. Великие Луки)

22. «Динамо-Брянск» (г. Брянск)

23. «Зенит-Ижевск» (г. Ижевск)

24. «КДВ» (г. Томск)

25. «Авангард» (г. Курск)

26. ПСК (с. Первореченское)

27. «Шахтёр» (г. Донецк, проводить матчи клуб планирует в Таганроге)

28. «Химик» (г. Дзержинск).

Старт весенней части сезона-2025/2026 в LEON-Второй лиге (Дивизион «А») запланирован на 28 февраля – 1 марта 2026 года. Дивизион «Б» стартует традиционно в марте.