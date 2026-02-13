Самый проблемный клуб Ла Лиги. Команда бунтует, матчи переносят из-за хаоса на стадионе

В последние дни едва ли не самым обсуждаемым клубом Испании неожиданно стал «Райо Вальекано». Причина не в футболе – а в его отмене. В прошлую субботу команда из Мадрида должна была встретиться дома с «Овьедо» в 23-м туре Примеры, однако за несколько часов до начала матч перенесли на фоне выступления игроков и тренеров «Райо Вальекано» против собственного руководства.

В день встречи было опубликовано заявление футболистов «Райо Вальекано» и тренерского штаба Иньиго Переса, сделанное через Ассоциацию испанских футболистов (AFE). У людей, что называется, накипело. Команда публично раскритиковала клубную инфраструктуру и условия, в которых приходится тренироваться и играть. Ниже главное из заявления.

В межсезонье команда почти три месяца не могла тренироваться на базе из-за плохого состояния полей и вынуждена была искать другое место для работы. Приходилось проводить занятия на искусственных газонах.

В последний месяц состояние поля на стадионе «Кампо де Вальекас» ухудшалось с каждой неделей. Газон не соответствует требованиям к проведению матчей высокого уровня.

Стадион «Райо Вальекано» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Сам стадион устарел, его инфраструктура не соответствует стандартам Примеры, в раздевалке в некоторые дни нет горячей воды и проводится некачественная уборка.

Ситуация неоднократно обсуждалась с руководством клуба, однако проблема не решена. Под угрозой – безопасность футболистов.

Клуб должен заботиться о болельщиках, которые своей преданностью и постоянной поддержкой заслуживают большего внимания и уважения.

Ла Лига объявила об отмене матча, когда «Овьедо» и его болельщики уже приехали в столицу Испании. Расстояние между городами – около 450 км. Внезапное решение объяснили желанием обеспечить «физическую безопасность футболистов». Подчёркивалось, что клуб из Мадрида в течение недели занимался полной заменой газона (стоимость работ составила € 400 тыс.), но из-за неблагоприятных погодных условий газон не достиг требуемого состояния. В день игры также обещали продолжительный дождь. Ла Лига вместе с «Райо Вальекано» контролировала ремонтные работы на «Кампо де Вальекас» и «сделала всё возможное для проведения матча», однако обстоятельства оказались сильнее.

Между тем встреча была исключительно важной для обеих команд, свалившихся в зону вылета. «Райо Вальекано» занимает 18-е место – находится в одном очке от спасительной 17-й строчки при игре в запасе. «Овьедо» идёт последним, 20-м. Отстаёт на шесть очков от мадридцев. После того как стало известно о переносе матча, астурийцы выступили с критикой в адрес Ла Лиги и, по информации Marca, обратились в Федерацию футбола Испании с просьбой засчитать «Райо Вальекано» техническое поражение.

Сайт фанатов мадридского клуба Union Rayo написал, что игру на самом деле перенесли не из-за погодных условий. Реальная причина – бойкот со стороны игроков и тренеров «Райо Вальекано» после их заявления через AFE. Команда понимала, что одних слов недостаточно, поэтому нужны действия.

ИГРОКИ «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» С ТРЕНЕРОМ ИНЬИГО ПЕРЕСОМ Фото: Octavio Passos/Getty Images

Это, к слову, не первый скандал со стадионом «Райо Вальекано». Ещё в ноябре, когда команда играла в Лиге конференций (финишировала шестой на общем этапе), «Кампо де Вальекас» высмеяли поляки. «Лех» после поражения в Мадриде со счётом 2:3 сделал несколько постов в соцсетях, отразив в них плачевное состояние арены. Представители клуба из Познани показали сломанные вешалки в раздевалке и назвали «реликвией из прошлого» скамейку для полотенец, а тренерскую комнату сравнили с вечеринкой из 1980-х.

«Мы гадали, как осветить это пространство получше, чтобы показать вам. Искали, где включается лампа. И загадка разрешилась: лампы здесь просто нет. Свет тут вообще не включить. Единственный источник света – верхние световые люки. Оттуда проникает немного света из коридора», – рассказал с иронией менеджер «Леха».

Публикации поляков разозлили владельца и президента «Райо Вальекано» Рауля Мартина Пресу. Босс мадридского клуба ответил полякам, охарактеризовав их поступок как «отвратительный и неописуемый». Преса заявил – Криштиану Роналду и Лионель Месси переодевались в тех же раздевалках «Кампо де Вальекас» и не жаловались, а у игроков «Леха» и близко нет такого статуса.

ПРЕЗИДЕНТ «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» РАУЛЬ МАРТИН ПРЕСА Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Впрочем, в январе и сам президент «Райо Вальекано» признал, что этот стадион – плохая реклама Мадрида. Единственным выходом для клуба в сложившихся обстоятельствах будет смена арены.

«Я очень уважаю владельцев стадиона – муниципалитет Мадрида. Эта арена может быть сохранена, но «Райо» должен переехать. Иначе наш клуб обречён остаться без профессионального футбола. Мы наряду с «Хетафе» – две чудо-команды, потому что конкурируем, несмотря на огромную разницу в ресурсах. Мы видим примеры трёх клубов, вышедших в этом году в элиту («Эльче», «Овьедо» и «Леванте»), у которых стадионы на 30 тысяч зрителей, VIP-зоны, зоны гостеприимства, удобный доступ… Либо мы сравняемся с ними, а также со «Спортингом», «Эркулесом», «Рекреативо» и «Мурсией» по уровню доходов, обеспечив адекватную инфраструктуру, либо умрём».

«Кампо де Вальекас» был построен ещё в 1976 году и вмещает всего около 15 тысяч зрителей. Расширить арену невозможно, так как она окружена жилыми домами. Поэтому город как владелец ограничивается реконструкцией, которая скорее напоминает косметику, нежели серьёзные работы.

Президенту «Райо Вальекано» предложили построить новый стадион в районе Вальекас. Однако Преса убеждён, что рабочий квартал Мадрида недостаточно привлекателен для привлечения инвесторов. Его цель – возведение арены в другом месте. Вот только фанаты «Райо Вальекано» выступают против переезда. Они не хотят, чтобы команда покидала Вальекас – район, с которым клуб связан исторически.

Любопытно, что Преса, по информации испанских СМИ, отказывается выходить на связь после бунта игроков и отмены матча. Представители «Овьедо» пытались поговорить с президентом «Райо Вальекано», но тот не отвечал. Впрочем, известно, что Преса обратился в «Вальядолид», который помог его клубу с оборудованием по уходу за полем. Тем временем болельщики «Райо Вальекано» собрались около «Кампо де Вальекас» и устроили акцию протеста против Пресы. Они потребовали его ухода из клуба.

Ещё один любопытный факт о жизни «Райо Вальекано» при Пресе. Мадридцы – участники соглашения с CVC, инвестиционным фондом и партнёром Ла Лиги, который вкладывает деньги в испанские клубы в рамках программы LaLiga Impulso. Однако «Райо Вальекано» до сих пор не досталось ни евро из € 30 млн, на которые они могут рассчитывать по контракту. Причина в том, что руководство не выполнило требования для получения средств. «Райо», в отличие от других клубов чемпионата Испании, уже отремонтировавших свои базы и модернизировавших стадионы, не предоставил проект для финансирования.

Стадион «Райо Вальекано» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Стадион «Райо Вальекано» Фото: Alberto Gardin/Getty Images

На этой неделе Ла Лига обозначила, что встреча «Райо Вальекано» – «Овьедо» пройдёт 4 марта. А следующий домашний матч мадридцы проведут 15 февраля – с «Атлетико». И вновь не на своём стадионе. 12 февраля Ла Лига объявила, что игра пройдёт на резервной арене «Бутарке», где играет «Леганес».