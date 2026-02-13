«Спартак» непривычно спокоен на трансферном рынке. Это наводит на две мысли

Зима 2025 года: «Спартак» вкинул € 18 млн за Ливая Гарсию, отдал € 10 млн за Пабло Солари, а на сдачу получил Илью Помазуна.

Зима 2024 года: «Спартак» купил за € 13 млн Манфреда Угальде с идеей получить самого статусного форварда Мир РПЛ. А ещё урвал спортивным директором Томаша Амарала. Может, поэтому и оказался всего один новичок.

Зима 2023 года: «Спартак» забрал Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша за € 6 млн.

А ещё важно учитывать, что в каждом из этих регистрационных периодов клуб окружали десятки спекуляций. Не исключено, что переговоры велись и по другим игрокам. Просто закончились они неудачно.

Зима 2026-го – это про штиль. «Спартак» словно выпал из рынка и перестал генерировать вокруг себя инфоповоды. Спокойная работа. Видимо, до общественности пытаются довести посыл: главное приобретение клуб уже сделал, пригласив Хуана Карседо из «Пафоса» на должность главного тренера. За это ведь тоже пришлось заплатить – около € 600 тыс. А в одном из своих первых интервью тренер заявил главное (ну или то, что в руководстве хотели бы услышать): «Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом уверен, что команда с таким подбором футболистов может и должна быть выше в турнирной таблице».

Из трансферов у «Спартака» только Владислав Саусь. Полузащитника забрали за € 3,8 млн у «Балтики». И уже сама идея этого вызывала вопросы. Просто потому что роль флангового защитника/латераля при разном качестве могут сыграть Даниил Денисов, Даниил Хлусевич и Илья Самошников. Но последний покинул сбор на фоне новостей о депрессии. Хлусевич, если верить инсайдам, всё ближе к уходу. С Денисовым же продлили контракт, однако на фоне всего этого покупка Сауся уже и не кажется безумной. Всё зависит от схемы, по которой будет играть Карседо. Касательно её разночтения в нюансах есть даже у тех аналитиков, кто наблюдает за тренером внимательно.

Вопрос: почему не взяли никого, кроме Сауся? Похоже, в клубе искренне считают почти все позиции укомплектованными. В принципе, так оно и есть. Дискуссию может вызывать только отсутствие явной альтернативы Наилю Умярову в опорной зоне. Но она была в лице Данила Пруцева, который сейчас шикарно смотрелся в «Локомотиве». В целом Умяров играет почти без пропусков. А в случае форс-мажора его могут подстраховать Роман Зобнин или Руслан Литвинов.

Такая же история с левым флангом. Маркиньос уж слишком хорош, чтобы иметь под таким игроком футболиста в ротацию, но со схожим уровнем мастерства. Если что, в левой атакующей зоне может выйти Тео Бонгонда или же Игорь Дмитриев. Если смотреть на остальные позиции, то реально проглядывается потенциально игрок основы плюс его качественная альтернатива.

Снова вопрос: почему нет ротации или продаж? Ответ тоже очевиден. Несмотря на разовые информационные вбросы (в духе интереса ПСВ к Угальде или слухов об уходе Гарсии), реальных предложений по игрокам у клуба, по сути, не было. Да и вряд ли со стороны «Спартака» было бы корректно отпускать кого-то из стартового состава или ближайшего резерва в условиях ужесточения лимита. Тренеру нужно как минимум изучить возможности состава и определиться, подходят ли имеющиеся футболисты под новую концепцию. Так что говорить о трансферах «на выход» можно будет минимум через полгода. А отсутствие продаж в том числе наверняка причина отсутствия покупок.

Хуан Карлос Карседо с игроками «Спартака» на зимних сборах Фото: ФК «Спартак»

При этом клуб активно работает с точки зрения продления контрактов. По данным Ивана Карпова, активировали соответствующую опцию в договоре Александра Максименко – так что теперь его соглашение будет действовать до лета 2027-го. Вскоре об этом наверняка объявят официально. При этом о долгосрочном сотрудничестве стороны поговорят летом. Таким образом, клуб оставил себе возможность для потенциального запроса по тому же Максиму Бориско из «Балтики». Ещё соглашение было продлено, как уже ранее упоминалось, с Денисовым. Прямо на сборах. Показательно, что «Спартак» оценил осенний прогресс защитника и рассчитывает на него в перспективе. Ещё бы вместить всех правофланговых игроков в одном составе. Интересно, справится ли с такой задачей Карседо?

А ещё «Спартак», похоже, близок к договорённости о новом соглашении с Эсекьелем Барко. Что тоже выглядит объяснимо: это ведь лидер, чей контракт истекает через полтора года. Идеально обновить его сейчас, пресекая ненужные разговоры.

Сейчас мы находимся в редком историческом моменте, деятельность и шаги «Спартака» можно легко объяснить. В клубе тихо и даже просвечивается какая-то стратегия. Это ли не прекрасно?