«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!

Хозяева забили четыре раза за 41 минуту, а дальше им помог удивительный офсайд. Отыграется ли «Барса» во втором четвертьфинале?

Шокирующее поражение «Барселоны» в первой полуфинальной встрече Кубка Испании! В последний раз каталонцы пропускали четыре гола за тайм в августе 2020 года от… «Баварии» Ханси Флика, когда проиграли со счётом 2:8. Теперь команде немца столько забил «Атлетико».

Мадридцы начали матч намного агрессивнее. Уже на первой минуте сумасшедший настрой хозяев на фоне слухов о возможной отставке Диего Симеоне показал его сын. Джулиано въехал в «галик» Бальде и при этом избежал предупреждения. Судья Мартинес Мунуэра вообще не спешил раздавать карточки. «Атлетико» действовал с невероятной интенсивностью, высоко прессинговал и выигрывал единоборства. А главное – разрывал оборону «Барсы» за счёт быстрых комбинаций. Ещё через пару минут Гризманн тонким пасом вывел Симеоне-младшего один на один, но Джулиано продолжал бить по ногам соперников – попал в колено выскочившему из ворот голкиперу Жоану Гарсии.

Команда Флика владела мячом 70% времени, однако игру контролировал «Атлетико». А на седьмой минуте «Барселона» забила себе сама. Эрик Гарсия покатил назад на Жоана Гарсию – прямо в створ. Голкипер пропустил мяч под ногой и выгреб его уже из-за линии ворот. Какая нелепость! Похоже, каталонцев подвёл газон, из-за качества которого не напрасно беспокоился перед матчем Флик. Бывает, дома не только стены помогают, но и кочки.

Прошло ещё столько же времени, и мяч во второй раз влетел в сетку ворот «Барселоны». Эту голевую атаку хозяев классно развил коллега Жоана Гарсии – Муссо. После длинного паса/выноса от голкипера «Атлетико» Лукман зацепился за мяч слева, придержал его и раскрутил комбинацию. Очень умно сыграл новичок мадридского клуба. Опорники гостей недоработали – Гризманн забил своей бывшей команде двумя касаниями.

«Атлетико» наслаждался собственной игрой, своей безумной энергией. На кураже мадридцы выносили каталонцев и по истечении трети матча вели уже с крупным счётом – 3:0. Команде Симеоне удалась ещё одна атака на скорости, которую хозяева развернули с одной фланга на другой, а Лукман завершил её мастерским ударом в нижний угол.

А что же «Барселона»? Команда Флика первый удар нанесла лишь в середине тайма, да и то после стандарта. Правда, это был реальный голевой момент – Фермин угодил в перекладину. «Атлетико» просто не подпускал чемпиона Испании к своим воротам, всё выгрызал в центре и на чужой половине. Флик уже на 37-й минуте поменял Касадо на Левандовского, чтобы как-то оживить нападение. Перед перерывом новый шанс выпал Фермину – Лопес прорвался на убойную позицию, однако проиграл дуэль Муссо.

У «Атлетико» не было ни одного слабого звена, поэтому получилось 4:0 за 45+ минут. В компенсированное время дело довёл до разгрома Альварес. Лукман опять классно ассистировал после стремительного выпада мадридцев с переводом мяча справа налево, а Альварес точно пробил из полукруга. Такой кошмар не мог присниться Флику и болельщикам «Барселоны» даже в самом ужасном сне.

Игроки «Атлетико» празднуют забитый гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

Второй тайм Симеоне-младший тоже начал с сеанса «массажа» для Бальде. Может быть, на удачу. Рисковал сын своего отца: если бы фол получился чуть более грубым, Джулиано удалили бы. Между тем «Барселона» успокоилась, улучшила контроль мяча на чужой половине. Фермин быстро довёл количество собственных ударов за матч до пяти. Для сравнения – Ямаль к этому времени не нанёс ни одного. Руджери при помощи партнёров «съедал» Ламина, пока тот не заработал штрафной на 52-й минуте. «Барса» заработала стандарт – и забила. Однако гол Кубарси отменили из-за офсайда. VAR чудовищно долго проверял эпизод, а потом нарисовал линии, которые никак не прояснили картину. Всё в этот вечер было в пользу хозяев.

«Барселона» не только осталась без гола, который вернул бы её в борьбу. Пауза сбила каталонцев, а «Атлетико» пошла на пользу. Мадридцы уже не стремились так к воротам Жоана Гарсии, как до перерыва. Теперь хозяева были больше похожи на классическую команду Симеоне, откровенно сушили игру. За полтайма «Атлетико» пробил только однажды.

Всё стало совсем печально для Флика, когда на 86-й минуте удаление заработал Эрик Гарсия. После неудачного паса Торреса назад первым к мячу успел Баэна – защитник «Барселоны» снёс оппонента, не дав ему выйти один на один. Судья сначала показал Гарсии жёлтую карточку, но, изучив повтор, поменял её на красную. Более того, в концовке Сёрлот должен был забить пятый гол «Атлетико», однако совершил промах сезона в Кубке Испании – не попал в пустые ворота с нескольких метров. Как бы «Атлетико» не пришлось вспоминать этот промах после ответного матча 3 марта на «Камп Ноу»! В хороший день «Барсе» по силам отыграть даже четыре.