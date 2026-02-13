Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Главная Футбол Статьи

Брентфорд — Арсенал — 1:1, обзор матча 26-го тура АПЛ, голы, Мадуэке, Льюис-Поттер, 12 февраля 2026

«Арсенал» неожиданно оступился в дерби. Гонка Артеты и Гвардиолы за титул вновь ожила!
Никита Паглазов
Отчёт «Брентфорд» — «Арсенал» — 1:1
Комментарии
Отрыв лондонцев от «Манчестер Сити» — всего четыре очка.

«Арсенал» в 26-м туре отправился в гости к «Брентфорду». Лондонское дерби, между прочим! Но команды рубились не только из-за принципиальности встречи. В турнирной таблице победа нужна обоим: «Арсеналу» – для возвращения прежнего отрыва от «Манчестер Сити», «Брентфорду» – чтобы подобраться к зоне Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 61'     1:1 Льюис-Поттер – 71'    

Если кто-то из болельщиков пропустил первый тайм, то он не пропустил ничего. Серьёзно. «Арсенал» часто критикуют за скучный футбол. Глобально это слабая претензия: команды вольны добиваться результата любыми методами. Но 45 минут в дерби получились унылыми в квадрате. «Арсенал» безыдейно владел мячом, не нанёс ни одного удара в створ (всего в сторону ворот – один) и втянул в болото «Брентфорд».

Впрочем, хозяева в первом тайме создали один опасный момент. На 22-й минуте голкипер «Арсенала» Давид Райя спас команду после отличного удара головой Игора Тьяго. Любопытно, как бы этот гол изменил ход встречи? Однако в итоге команды ушли на паузу с нулями на табло.

На второй тайм у «Арсенала» не вышел Эберечи Эзе. А вместо него на поле появился капитан Мартин Эдегор. Совпадение или нет, но гости начали действовать чуть активнее. Да, града моментов команда Микеля Артеты не создавала. Зато появилась надежда на гол. Особенно усердствовал Леандро Троссард: на 48-й минуте он пробил в защитника «Брентфорда» и требовал пенальти за игру рукой, а позже умным движением разогнал атаку, которую завершил Эдегор.

Забитый мяч пришёл неожиданно. Хотя другого варианта во встрече с минимумом остроты и не могло быть. На 61-й минуте Пьеро Инкапье навесил с левого фланга, а Нони Мадуэке не очень сильно пробил головой. Однако мяч влетел в угол ворот «Брентфорда».

Игроки «Арсенала» празднуют гол

Фото: Eddie Keogh/Getty Images

В ответ проснулись хозяева. Полетела отыгрываться команда Кита Эндрюса. Сначала Игор Тьяго потревожил Райю опасным ударом. А уже на 71-й минуте «Брентфорд» придумал голевую атаку. Микаель Кайоде очень долго протирал мяч полотенцем перед вбрасыванием аута. Не зря: сначала пас пошёл на Сеппа ван дер Берга, а тот продлил на Кина Льюис-Поттера. И 170-сантиметровый форвард «Брентфорда» головой в падении переправил мяч в ворота Райи.

Удивительно, но при счёте 1:1 активнее выглядели хозяева. «Арсенал» будто откатился к состоянию первого тайма. А «Брентфорд» спокойно мог даже забрать победу. Великолепный момент на 87-й минуте упустил Тьяго: он выходил один на один с Райей, уже даже замахнулся для удара, однако в последний момент Кристьян Москера спас «Арсенал» от проблем.

Игроки «Брентфорда» празднуют гол

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В добавленное время команды порадовали убойными моментами. А на 90+2-й минуте Тьяго ворвался в штрафную «Арсенала» и бил наверняка в дальний угол – не попал! Чуть позже уже Габриэл Мартинелли оказался один с мячом перед воротами «Брентфорда», но с близкого расстояния пробил прямо в Кивина Келлехера.

«Арсенал» потерял очки в четвёртый раз за последние шесть туров. Тревожный симптом. Отрыв от «Манчестер Сити» теперь составляет всего четыре очка. С учётом, что командам предстоит очный матч, да и осталось ещё 12 туров, вся гонка за титул АПЛ впереди. И если «Арсенал» не разберётся со своими проблемами, то и нынешнее преимущество быстро сгорит.

