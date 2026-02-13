Два топ-матча в Италии, дерби «Барсы» и гранды в Кубке Англии. Главные игры уикенда

Европейский сезон приблизился к финальной трети! Каждая игра становится всё важнее, а круг претендентов на титулы —- всё у́же. В предстоящие выходные состоится несколько важных встреч, которые могут серьёзно повлиять на итоги сезона для клубов. Мы отобрали лучшие матчи уикенда и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Интер» — «Ювентус»: суббота, 14 февраля, 22:45 мск
Интрига: сможет ли «Юве» приостановить чемпионский ход «Интера»?
«Интер» уверенно летит за победой в чемпионате Италии. Команда Кристиана Киву занимает первое место, на восемь очков опережая «Милан», у которого есть матч в запасе. Впереди «Интер» ждёт дерби Италии с «Ювентусом». Туринцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов, а о борьбе за титул речь не идёт. Однако команда Лучано Спаллетти точно способна не просто отнять очки у «Интера», а вовсе победить. Конечно, в «Милане» очень рассчитывают на «Юве». Иначе «Интер» сделает большой шаг к золоту.
«Наполи» — «Рома»: воскресенье, 15 февраля, 22:45 мск
Интрига: «Рома» окончательно отцепит «Наполи» от гонки за золотом?
«Наполи» и «Рома» бодро начали сезон и находились в борьбе за титул. Но римляне уже давненько отстали от лидеров, а неаполитанцы посыпались чуть позже. Однако сила состава у действующего чемпиона Италии ещё позволяет отыграть отрыв в девять очков от «Интера». Но для этого нужна длинная победная серия без осечек. Если же «Рома» обыграет «Наполи» в предстоящем туре, то о чемпионской гонке команде Антонио Конте можно будет забыть. Тогда встанет вопрос о сохранении места в зоне Лиги чемпионов! «Рома» (и потенциально «Ювентус») догонят «Наполи» в случае их поражения.
«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: суббота, 14 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Реал» выйдет на первое место в Примере?
«Реал» всего на одно очко отстаёт от «Барселоны» после 23 туров Примеры. Но из-за того, что команда Альваро Арбелоа играет первой, она может обогнать конкурента. Для этого мадридцам нужна домашняя победа над «Реалом Сосьедад». Полузащитник басков Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе, однако на поле «Сантьяго Бернабеу» вряд ли выйдет. Также есть вероятность, что матч пропустит Килиан Мбаппе. AS сообщила, что француза беспокоят боли в лодыжке. Не исключено, что «Реалу» придётся побеждать без своего лидера.
«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»: суббота, 14 февраля, 20:45 мск
Интрига: команда Эмери станет на шаг ближе к финалу?
«Астон Вилла» проводит отличный сезон. Бирмингемцы занимают третье место в АПЛ и продолжают гонку за Кубком Англии. В 1/16 финала команду Унаи Эмери ждёт непростая встреча с «Ньюкаслом». В прошлом сезоне «сороки» выиграли Кубок лиги. Конечно, сейчас игрокам хочется взять ещё один трофей. Только вот нынешний «Ньюкасл» —- команда настроения, отличные матчи сменяются невзрачными. Это, например, проявляется в АПЛ, где клуб лишь на 10-м месте. «Астон Вилла» же стабильнее и сильнее. Но этим ещё нужно воспользоваться.
«Лацио» — «Аталанта»: суббота, 14 февраля, 20:00 мск
Интрига: последний шанс «Лацио» зацепиться за еврокубки
«Лацио» проводит неудачный сезон: после 24 матчей римляне идут на восьмом месте с 33 очками. Впрочем, у «Аталанты» дела складываются не сильно лучше. Бергамаски занимают седьмую строчку с 39 очками. Тем не менее у «Аталанты» по-прежнему неплохие шансы на попадание в Лигу конференций или Лигу Европы. А вот «Лацио» в случае поражения в предстоящей встрече с вероятностью в 99,99% потеряет надежду на еврокубки.
«Жирона» — «Барселона»: понедельник, 16 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Барса» одержит победу в каталонском дерби?
«Барселона» потеряет первое место в Примере, если «Реал» двумя днями ранее обыграет «Реал Сосьедад». Поэтому каталонцам наверняка будет необходима победа над «Жироной». Команда Мичела Санчеса в нынешнем сезоне борется за выживание, а перед матчем с «Барсой» в составе отсутствуют несколько важных футболистов. Но тем и круты дерби, что на первый план выходят настрой и желание. Даже с неоптимальным составом аутсайдер может испортить настроение гранду. Реализуется ли такой сценарий в Жироне?
«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: суббота, 14 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» преодолеет 1/16 финала Кубка?
«Ливерпуль» уже выбыл из гонки за победу в АПЛ, а также остался без финала Кубка лиги. Лига чемпионов и Кубок Англии —- два оставшихся шанса на трофеи в нынешнем сезоне. Поэтому к матчу с «Брайтоном» команда Арне Слота обязана подойти со 100-процентным настроем. А если «Ливерпуль» уступит, то это станет ещё одним важным поводом для хейтеров тренера, требующих уволить его по итогам сезона.
«Ренн» — «ПСЖ»: пятница, 13 февраля, 21:00 мск
Интрига: «ПСЖ» снова выиграет и увеличит отрыв от «Ланса»?
«ПСЖ» одержал семь побед подряд и вышел на первое место в Лиге 1. Теперь команде Луиса Энрике важно наращивать отрыв от «Ланса». Сделать ещё один шаг в эту сторону парижане могут во встрече с «Ренном». Команда Хабиба Бея идёт на шестом месте, но в последних четырёх турах набрала всего одно очко. Поэтому нынешний «Ренн» —- не самый трудный соперник для «ПСЖ». Однако никогда нельзя исключать сенсацию.
«Арсенал» — «Уиган Атлетик»: воскресенье, 15 февраля, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» продолжит борьбу во всех четырёх турнирах?
«Арсенал» занимает первое место в АПЛ, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет в финале Кубка лиги. Также команда Микеля Артеты остаётся в борьбе за Кубок Англии. Чтобы сохранить шансы на квадрупл, в следующем раунде «Арсеналу» нужна победа над «Уиганом» (выступает в Первой лиге). Встреча пройдёт на «Эмирейтс», поэтому гостям нужно большое чудо, чтобы одержать победу над лондонцами. Но Кубок Англии периодически дарит их. Вдруг предстоящая встреча — тот самый случай?
«Манчестер Сити» — «Солфорд Сити»: суббота, 14 февраля, 18:00 мск
Интрига: Гвардиола — на пути к очередному трофею с «Сити»
Авторитетные английские журналисты (например, Дэвид Орнштейн) сообщают, что не исключён уход Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» предстоящим летом. И в потенциально последний сезон тренер наверняка хочет взять максимальное количество трофеев. Кубок Англии — один из них. Да и в XXI веке «Манчестер Сити» выиграл его всего три раза (2011, 2019, 2023). Преступно мало в сравнении с АПЛ (восемь побед). К счастью, в 1/16 финала команде достался «Солфорд Сити» из Второй лиги. Сложно представить в голове картинку, как скромный клуб может обыграть «Манчестер Сити» в гостях. Но любопытно посмотреть на битву топ-футболистов против настроенных аутсайдеров.