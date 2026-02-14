Самый незаметный клуб зимы в РПЛ. Что вообще происходит в «Ростове» и где трансферы?

«Ростов» из зимы 2026-го — тихоходный танкер. Если бы на него загрузили всю команду и отправили в путешествие до побережья Дона, вряд ли бы кто-то заметил. Клуб практически никак не проявляет себя на рынке с точки зрения покупок или продаж. Не резонирует громкими заявлениями и спокойно принимает те вбросы, которые, скорее, по инерции катятся в их сторону. Вы же помните, что с периодичностью в пару месяцев говорят инфлюенсеры: смена руководства, тренера, концепции или банкротство. Однако с начала года и их почти не было.

Про «Ростов» словно все забыли. А повод вспомнить оказался неожиданным. Это драка, которая случилась в товарищеском матче с «Чжэцзян Профешнл». Встреча не была доиграна, команды покинули поле. Появился повод узнать: как вообще дела. Вот что рассказал о ситуации Михаил Осинов «РБ Спорт».

Михаил Осинов тренер «Ростова» «Китайцы два-три раза сыграли очень грубо, мы ответили. И всё. Тренерский штаб китайской команды провоцировал даже больше, чем футболисты: выбегали на поле, кричали на судью. Как правило, с этого всё начинается. Надо было только зажечь спичку, её зажгли — и понеслось. Кто виноват, я не знаю. Но первые они начали. В принципе, это стандартно на сборах. Жалко только, что не состоялась игра. Мы хотели сыграть, чтобы попробовать то, что тренируем на сборах. К сожалению, не получилось. Мы никуда не уходили. Русские не уходят. Это китайцы покинули поле. Плохо, что так получилось. Мы хотели провести спарринг на 90 минут. Это обидно. Что касается случившегося, на сборах такое бывает. Все работают на предельных нагрузках. Главное, что все живы-здоровы».

Так а почему нет трансферов? Похоже, повлияли бан ФИФА и нестабильность с финансами

14 января в ФИФА актуализировали список проблемных клубов, кому запрещено регистрировать новичков. Среди них оказался «Ростов», а бан наложили на три трансферных окна. До этого момента дончане не подписали ни одного игрока. Может, что-то знали. Потому что ограничения ФИФА лишали их возможности зарегистрировать новичков. В клубе отреагировали оперативно. Они выпустили заявление: причина бана — долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии. Трансфер разбили на транши и последний просрочили. В клубе планировали оперативно решить вопрос, но пришлось ждать до 5 февраля. Тогда ФИФА сняла все ограничения. Это же сделал РФС, который тоже забанил клуб за непогашенную задолженность перед «Зенитом». Получалось, на вторую часть ТО у клуба открывалось неплохое окно возможностей для подписания игроков. Но пока мы этого не видим.

Хоть генеральный директор Игорь Гончаров и убеждал, что всё по плану. Работа на рынке, с его слов, не приостанавливалась. И трансферы совсем не исключались. А ещё добавил, что экономическая ситуация — стабильная. Это в нынешней ситуации было важно услышать. Вот его слова для «РБ Спорт».

Игорь Гончаров генеральный директор «Ростова» «Финансовая ситуация стабилизируется и улучшается. Мы очень многие долги погасили. Осталась небольшая часть. Постоянно работаем с правительством региона в этом направлении. Многомиллиардные задолженности? Это неправда. Нет такого и близко. В плане выплаты зарплат мы стараемся никого не подводить. Выплачиваем денежные средства вовремя. Это даёт спокойствие клубу, офису. У нас поддерживается семейная, домашняя атмосфера. Коллектив — очень дружный. Не хотим нарушать это равновесие».

На практике мы видим такую тенденцию: стабильность в экономической деятельности позволяет временно удерживать игроков. Потому что интерес есть к Щетинину, Мохеби, Миронову, Голенкову. И это только из того, что попадало в медиа. Но, похоже, все они как минимум до лета останутся в команде. Как и Илья Вахания. Мы знаем, что «Краснодар» присылал запрос. Однако зимой защитник, вероятно, тоже никуда не уйдёт. И трансфер случится не раньше лета.

Илья Вахания Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С одной стороны, это нам говорит о том, что в клубе совсем не бедственное положение. Иначе футболисты сами просились бы на выход. С другой — о том, что болельщиков и наблюдателей к чему-то готовят. Может, к продаже или передаче акций клуба. Ведь странно отпускать половину состава, а потом — этим заниматься. Актив должен быть ценным и экономически привлекательным. Может, поэтому зимой такой штиль. Он разбавился разве что парой уходов не ключевых игроков — «Торпедо» оформило аренду Даниила Уткина, а Николай Поярков ушёл свободным агентом в «Сокол».

А как вообще «Ростов» играет на сборах?

Команды не оказалось среди участников Зимнего Кубка РПЛ, хоть всю предсезонку они и проводят в Абу-Даби. И до этого уже выступали в соревнованиях. Однако сейчас подготовка была иной. Матчи на первом сборе не особо показательны, тем не менее и там удалось победить «Чэнду Жунчэн» и сыграть вничью с «Локомотивом».

Второй сбор мог стать более показательным, однако едва ли его в итоге можно таким назвать. Джонатан Альба постоянно ротировал состав, выпуская разные сочетания в каждом из трёх матчей. Может, поэтому не все они получились удачными. В первой игре «Ростов» и вовсе уступил «Родине» — 0:1. Там хватало экспериментов. Сако, Прохин, Тарасов, Эль-Аскалани, Игнатов — вряд ли такую линию обороны мы увидим хотя бы раз по ходу сезона. Во второй игре было получше, однако и состав — посолиднее. Играл, кстати, и Вахания, несмотря на информацию о переговорах с «Краснодаром». Видимо, всё это помогло — дончане победили «Ноа» со счётом 3:0.

Как «Ростов» выступает на этих сборах? Фото: ФК «Ростов»

А потом ещё и хлопнули китайский «Циндао» (2:0). Та самая несостоявшаяся игра с «Чжэцзян Профешнл» могла дать ответы на какие-то вопросы, но мы её, по сути, не увидели. Из того, что очевидно: Альба едва ли будет принципиально менять схему. И это было бы странно с учётом отсутствия новичков. Так что весной мы увидим привычные для всех 3-5-2. Может, в чуть более оригинальном прочтении.

На третьем сборе «Ростов» объявил о матче с ЦСКА. Ещё в планах сыграть со «Спартаком» и снова – с «Локомотивом». По составу на эти встречи станет чуть понятнее, кому отдаёт предпочтение тренерский штаб. Может, к тому моменту и удастся заполучить хотя бы одного новичка?