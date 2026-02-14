Лучано сильно поддерживал защитника ещё в «Роме». А вечерний матч в Италии преподносят как битву ученика с учителем.

«Интер» vs «Юве» — битва Киву и Спаллетти. Их отношения — особенные, ещё с 2005 года!

Предстоящий матч «Интера» и «Ювентуса» рассматривается не только как битва двух принципиальных соперников. Миланский клуб сейчас тренирует Кристиан Киву, а туринский — Лучано Спаллетти. В нулевых румын играл под руководством итальянца в «Роме».

Киву перешёл в «Рому» летом 2003 года — «Аякс» продал защитника за € 18 млн. Спаллетти возглавил римскую команду спустя пару лет. Лучано отработал в «Удинезе» и ушёл на повышение. Киву отыграл 80 матчей под руководством итальянца — это самый высокий показатель в карьере румынского футболиста. В столичном клубе Кристиан выступал на позиции левого и центрального защитника.

2005 год. Киву произнёс слова, которые не понравились фанатам «Ромы». «Хотел бы я снова поработать с Фабио Капелло? Было бы замечательно». Казалось бы, что тут такого? Но Капелло на тот момент тренировал принципиального соперника «Ромы» — «Ювентус». Фанатов римского клуба это задело, и они организовали травлю. Киву было так тяжело, что пришлось обращаться за помощью к психологу.

Несмотря на это, Кристиан всегда был надёжным игроком для Спаллетти. Тренер до последнего поддерживал игрока и предупреждал, что нужно быть осторожным в своих словах. Этот совет Кристиан хорошо запомнил.

Кристиан Киву в «Роме» Фото: Michael Steele/Getty Images

В 2007 году Киву завоевал единственный трофей в форме «Ромы». Команда вышла в финал Кубка Италии, где раскатала «Интер» по сумме двух встреч (6:2, 1:2). Чуть ранее римский клуб добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где попал под «Манчестер Юнайтед» (2:1, 1:7). Это были одни из последних матчей Киву в составе «Ромы».

«Киву — замечательный человек, — утверждал Спаллетти. — В то же время он был замечательным футболистом. Мы сразу поняли друг друга. Он всегда выходил на поле благодаря своей способности играть на разных позициях. Однако его лучшими качествами были открытость и готовность помочь любому, кто просил его о помощи. Результаты, которых я добился в Риме, отчасти связаны с ценными качествами Киву».

Летом 2007 года Кристиан уехал в «Интер». Фанаты «Ромы» болезненно восприняли решение румынского игрока, который принял его заранее. А вот Спаллетти отреагировал более лояльно: «Я понимаю его. Выбор Киву предопределили сумма предложенного ему контракта и новый уровень мотивации, который ему будет обеспечен в новом клубе. Он был честен в отношениях с «Ромой», — сказал тренер.

Киву слышал много оскорблений в свой адрес на заключительных тренировках «Ромы». Некоторые фанаты ругали его на родном для футболиста языке. «Ты позоришь всю Румынию!» — один из примеров ругательств. Киву мог перейти в «Реал», однако ол уже дал слово «Интеру» и поэтому отказал мадридскому клубу. Спаллетти всё это время поддерживал игрока.

После ухода Киву Спаллетти подчеркнул, что «Рома» не может зависеть от одного футболиста: «Хорошая команда не может зависеть от одного игрока. Мы переживём его уход. Главное сейчас — сохранить остальных футболистов. Мы проделали огромный объём работы и постараемся выступить не хуже, чем в прошедшем сезоне».

Лучано Спаллетти привёл «Рому» к победе в Кубке Италии Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Спустя несколько лет Киву высоко отозвался о Спаллетти: «Я сделал выбор в пользу «Интера». За это меня освистывали и оскорбляли болельщики «Ромы». Но я всегда гордился тем, что был частью римской команды и помог ей добиться хороших результатов. Спаллетти — один из лучших тренеров, с которыми я работал. Он уделяет внимание каждой детали в ходе подготовки к матчам. Он убедительно доносит свои идеи до футболистов».

В 2010 году «Зенит» приехал в Румынию на встречу отборочного раунда Лиги чемпионов с «Унирей». Перед игрой итальянский тренер (тогда он работал с клубом из Санкт-Петербурга) ещё раз упомянул Киву: «Я достаточно хорошо знаком с румынским футболом. Это очень футбольная страна. В моей команде играл такой замечательный футболист, как Кристиан Киву».

В 2025-м Спаллетти попросили составить символическую сборную футболистов, которых он тренировал. На тот момент Лучано находился без работы после ухода из сборной Италии. Киву оказался в символической команде Спаллетти на позиции центрального защитника вместе с экс-игроком «Наполи» Калиду Кулибали. Кстати, в список попал фланговый нападающий Хвича Кварацхелия.

14 февраля Киву и Спаллетти впервые встретятся друг с другом как тренеры соперничающих команд. В итальянской прессе это рассматривают как противостояние ученика и учителя. Киву тренирует в Серии А на протяжении 37 матчей, Спаллетти — 574. Огромная разница! Перед встречей Кристиан в очередной раз уважительно высказался о Лучано.

Кристиан Киву — тренер «Интера» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Ювентус» значительно прибавил с приходом Спаллетти, — сказал Киву на пресс-конференции перед игрой. — За короткое время футболисты добились прогресса в индивидуальном плане. Теперь эта команда способна создать проблемы любому сопернику. Уже видны тренерские идеи Лучано. Команды Спаллетти всегда хорошо выступают. У них есть чёткая игровая стратегия. Лучано — тренер, которому есть что сказать в футболе. С него следует брать пример. Когда у меня не было тренерской работы, мы часто смотрели матчи вместе».

Интересно, чем завершится первая встреча Киву и Спаллетти как тренеров? Очень интригующая деталь матча двух принципиальных клубов.