Спаллетти сделал невозможное — на «Юве» снова приятно смотреть! Прямо как лет 10 назад

Как Лучано так быстро поменял команду, кто её тащит и что ещё предстоит изменить? Разбор Дмитрия Бажанова перед матчем с «Интером».

На «Ювентус» приятно смотреть! Ещё недавно сказать такое могли только футбольные извращенцы. А сейчас, при Лучано Спаллетти, футбол, который показывает «Юве», вполне соответствует мейнстримным представлениям о прекрасном.

Что ещё важно – туринцы не только дают шоу, но и добиваются результата. После тяжёлого старта сезона с Игором Тудором «Юве» поправил дела в чемпионате и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. До топ-8 не дотянули, однако в середине зоны плей-офф закрепились уверенно. Если учитывать, как команда стартовала в ЛЧ с Тудором, могло не быть и этого.

Со Спаллетти поначалу тоже было тяжко. Тренер адаптировался к команде, а команда постепенно впитывала идеи тренера. Лучано начал с победы над «Кремонезе», но затем случились три подряд невыразительные ничьих – со «Спортингом» в ЛЧ, а также с «Торино» и с бедовой «Фиорентиной», которая всё никак не вылезет со дна таблицы.

Что изменилось при Спаллетти и при чём тут великая команда Аллегри?

Дальше были две победы – над «Будё-Глимт» и «Кальяри». Победы насколько важные, настолько же и мучительные. «Ювентус» не показал никакого лоска. Но дал результат – это чрезвычайно важно. Важно и для турнирной борьбы, и для веры игроков в идеи тренера. Чем быстрее приходит результат, тем скорее футболисты начинают верить в тренера и исполнять, что он говорит. Ничто не мотивирует сильнее, чем победы.

«Будё-Глимт» — «Ювентус» Фото: Daniele Badolato — Juventus FC/Getty Images

Вообще, прогресс «Юве» при Спаллетти можно отследить по двум встречам с «Кальяри». Сначала команды сыграли 29 ноября. Это был шестой матч Спаллетти, к тому моменту он работал в «Юве» всего месяц.

Туринцы победили 2:1 благодаря дублю Кенана Йилдыза. Несмотря на разницу всего в один мяч, победили достаточно уверенно. Но, ещё раз, в игре «Юве» не было ни капли лоска. Наверное, и не могло быть – если учитывать, что Спаллетти тогда только пришёл, да и команда после Тудора была не в лучшем состоянии. Однако факт остаётся фактом: самым красивым в том матче был счёт на табло. Назвать красивой игру можно было только с натяжкой.

В следующий раз «Ювентус» и «Кальяри» встретились уже 17 января на Сардинии. «Юве» проиграл 0:1. Но важно, как проиграл! Команда Спаллетти 78% времени владела мячом, сделала почти 700 передач, исполнила 18 угловых и нанесла 21 удар. Весь матч – и до пропущенного гола, и тем более после – «Юве» сидел на воротах соперника.

Пропустили туринцы после стандарта – после единственного удара «Кальяри» в створ. Стандарт вышел классный, разыграли хитро. Исполнили! Однако, ещё раз, это был единственный момент «Кальяри» в матче. Плюс в эпизоде с голом не лучшим образом сыграл вратарь «Юве» Маттиа Перин.

В отличие от встречи первого круга, «Ювентус» уступил. Но это была уже в гораздо большей степени команда Спаллетти, нежели в первой игре. На Сардинии стиль Лучано ощущался гораздо сильнее. Постепенно выкристаллизовался стартовый состав (по крайней мере, бо́льшая его часть) и новые игровые принципы, которые существенно отличаются от того, что предлагал Тудор.

У чёрно-белого «Ювентуса» наступила светлая полоса! Туринцы играют содержательно и весело. В 22 встречах при Спаллетти забили 39 мячей . В среднем – почти два гола за игру. Не сказать, что это прямо ураганный показатель. Но важно учитывать, что на проектную голевую мощность «Ювентус» при Спаллетти вышел недавно – плюс-минус с начала 2026 года. До этого Лучано только начинал ставить свой футбол. Тогда, на этапе настройки, важнее всего было набирать очки. Как – не столь важно. Результативность и яркость точно не были на первом плане.

Прямо сейчас «Ювентус» – одна из самых зрелищных команд в Италии. Пожалуй, последний раз про «Юве» такое можно было сказать во время первого пришествия Макса Аллегри – когда команда доминировала в Серии и дважды сыграла в финале ЛЧ . Бывали яркие вспышки при Маурицио Сарри и Тьяго Мотте. Но в общем и целом «Ювентус» и яркость в последние годы – это антонимы.

При Спаллетти ситуация меняется. Мы не можем знать наверняка, однако создаётся впечатление, что футболисты «Юве» кайфуют от своей игры. И от стиля, и от результатов.

Лучано Спаллетти Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Уступили «Кальяри» – конечно, неприятно, но не критично. По игре «Ювентус» должен был побеждать. Вылетели из Кубка от «Аталанты», причём крупно – 0:3. Поражение с таким счётом всегда болезненно, однако «Ювентус» в этом матче не был настолько плох. В первую очередь блестяще сыграла «Аталанта». Не на 3:0 – но в целом команда Раффаэле Палладино была лучше. Самое главное – она была эффективнее. Плюс «Ювентус» ротировал состав (в частности, на поле не вышел Йилдыз), и «Аталанта» этим воспользовалась.

После встречи в Бергамо была игра Серии А с «Лацио». «Юве» вновь не выиграл: «горели» 0:2 и в концовке героически отыгрались. Могли даже победить – однако не хватило времени. Откуда взялись 0:2 к 47-й минуте? Та же песня, что и на выезде с «Кальяри»: «Ювентус» доминировал, непрерывно атаковал – но пропустил два укола. Самое удивительное, что команда Спаллетти при счёте 0:0 действовала примерно так же, как при счёте 0:2, – очень много атаковала и создавала моменты. Однако в итоге подвела реализация, «Лацио» своё забил – и «Юве» довольствовался лишь ничьей.

Спаллетти помог «Юве» удержать главную звезду

Конечно, «Ювентусу» нужно работать над инстинктом убийцы. Это важнейший элемент стабильности. Как бы ярко ты ни играл, решает всё равно результат. Ты можешь создать хоть миллион моментов, но если ты не выиграл, грош цена всем этим моментам. «Юве» уже несколько раз на этом обжёгся.

Другое дело, что вектор, по которому движется «Ювентус», кажется правильным. У команды есть игра! Да и результат есть – особенно по сравнению с тем, что было до прихода Спаллетти. Безусловно, ещё много над чем нужно работать. Нет сомнений, что Спаллетти это понимает. Но даже за то, что Лучано уже дал команде, болельщики должны сказать – и говорят! – ему grazie mille! О том, что на рукаве тренера красуется логотип ненавистного в Турине «Наполи», никто особенно не вспоминает.

Вполне возможно, если бы «Ювентус» так не полетел при Спаллетти, клуб не смог бы продлить контракт с Кенаном Йилдызом. Это главный молодой актив «Юве». Человек, за которым настоящее и будущее. Во всяком случае, в Турине надеялись, что у них с Йилдызом общее будущее.

Лучано Спаллетти и Кенан Йилдыз Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Однако переговоры о новом контракте проходили непросто.

Во-первых, на фоне интереса к Кенану со стороны больших команд из-за границы;

во-вторых, на фоне того, что турок и его представители понимают значимость игрока для «Ювентуса» – и, конечно, это отражалось на их запросах;

и, наконец, в-третьих, «Юве» буксовал. В Лигу чемпионов с Тудором кое-как пробились. Но стартовал сезон-2025/2026 – и опять проблемы как в ЛЧ, так и в Серии А. Быстро стало понятно, что даже мечтать о скудетто «Ювентусу» не приходится.

Йилдыз – большой игрок. Конечно, он амбициозен. Зачем ему продлеваться с командой, которая не соответствует его амбициям? Тем более когда на него большой спрос.

Однако пришёл Спаллетти, «Ювентус» расцвёл – и в этом цветнике именно Кенан является самым ярким бутоном. Он не только самая заметная индивидуальность на поле – он ещё и вожак. Йилдыз и Спаллетти нашли общий язык, лидерство Кенана не подлежит сомнению. И вот в первых числах февраля турок подписал-таки новый контракт. Это большущая победа «Ювентуса». Они сохранили лидера и главную надежду на будущее. Ну а Йилдыз, надо понимать, поверил в проект клуба. И наверняка в этом есть заслуга Спаллетти.

Кстати, контракт самого Лучано действует только до лета. Опция продления активируется в случае выхода «Ювентуса» в ЛЧ. Впрочем, в СМИ уже была информация, что туринцы намерены продлить Спаллетти, не дожидаясь конца сезона. Однако пока этого не произошло.

Кто, кроме Йылдыза, тащит новый «Ювентус»? А кто тормозит?

Ещё один важнейший человек в сегодняшнем «Ювентусе», помимо Спаллетти и Йилдыза, – Уэстон Маккенни. Это туринская версия Феде Вальверде. Макенни готов сыграть на любой позиции – и везде будет органичен, ниже определённого уровня не опустится.

Макенни не скрывает своей любви к разным вредным лакомствам. А даже если бы и пытался скрывать, щёки всё сказали бы за него. Но тем не менее Уэстон – пожалуй, главный пахарь в сегодняшнем «Юве». Он готов носиться по всему полю. У него есть удивительный скилл – создавать численное преимущество там, где нужно команде. При владении он может быть и фланговым полузащитником, и даже «десяткой». При обороне Уэстон либо летит назад как латераль, либо садится в опорную зону и выжигает там.

Самое удивительное, что в этом сезоне Маккенни раскрылся ещё и как бомбардир. Во всех турнирах он забил уже семь мячей. Больше только у Кенана Йилдыза – девять. Маккенни отлично умеет врываться в штрафную, перегружать её и оттуда угрожать воротам. Забить Уэстон может по-всякому: и ногами, и головой, и любой другой частью тела – лишь бы мяч заполз в ворота.

Уэстон Маккенни Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Если Маккенни в топе бомбардиров, резонный вопрос – чем занимаются нападающие? Луа Опенда делает всё, чтобы «Ювентус» не выкупал его после окончания аренды. Играет он мало, забивает – ещё меньше. Да, оба его гола получились важными – в ворота «Будё-Глимт» и «Ромы». Но в целом бельгиец не оправдывает ожиданий – и это ещё мягко сказано.

А вот Джонатан Дэвид оживает. В 2026-м он уже забил четыре мяча и сделал три ассиста. За всю первую часть сезона голов и голевых у него было меньше. Канадец долго не мог найти себя в «Ювентусе». И одной из проблем, судя по всему, была адаптация в коллективе. Спаллетти очень элегантно ответил на вопрос, почему Дэвида вроде как не приглашают на командные тусовки. Лучано сказал, мол, правильно делают, что не приглашают – он же добавляет пармезан в пасту с морепродуктами.

Так совпало, что после этой шутки у Дэвида пошло! Он начал забивать, прибавил в уверенности. Теперь его место в основе не вызывает сомнений. Опенда плох. Душан Влахович лечится, плюс летом он точно уйдёт.

Зимой «Ювентус» пытался подписать нападающего – по данным СМИ, туринцы интересовались и Юссефом Эн-Несири, и Жан-Филиппом Матета, и Александером Сёрлотом. И Рандаля Коло Муани вроде как пытались вернуть. И даже на Мауро Икарди посматривали. Но в итоге ни с кем не выгорело. Так что на вторую часть сезона Дэвид – главная надежда Спаллетти в нападении.

В центре поля «Юве» пашут Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам. И если Локателли играет плюс-минус на привычном уровне, то Тюрам растёт не по дням, а по часам. Из подающего надежды футболиста он превращается в полноценную большую звезду. Кефрен атлетичен, пластичен и техничен. Он даёт и объём, и эстетику. По манере игры и даже по механике движений он чем-то напоминает другого француза – Поля Погба. Разумеется, не сегодняшнего, а того, который когда-то выходил на топ-уровень в «Ювентусе».

Ещё одно лицо прогресса в Турине – Ллойд Келли. Все хохотали, когда «Ювентусу» летом пришлось выкупать Келли у «Ньюкасла» более чем за € 17 млн. Во второй части прошлого сезона, когда Ллойд ещё был в аренде, он совсем не впечатлил. Впрочем, тогда и «Юве» был нестабильный, и, что очень важно, из-за травмы отсутствовал Бремер. Так что выступить так, чтобы все ахнули, Келли было трудно.

Как бы там ни было, англичанина пришлось выкупить (в контракте было прописано обязательство выкупа) – и теперь оказывается, что он очень даже может! В связке с Бремером любой защитник «Юве» будет выглядеть лучше – и Келли не исключение. Они играют вместе – и играют хорошо. Плюс в этом сезоне Келли показал всей Италии свою левую ногу. Он очень неплохо пасует и классно таскает мячи вперёд. Не как Алессандро Бастони или Федерико Димарко – но тоже достаточно качественно.

В некоторых матчах Келли играл на позиции левого защитника. И есть мнение, что в следующем сезоне Спаллетти (если он, конечно, останется) планирует чаще использовать англичанина именно слева. Якобы тренера не вполне устраивает Андреа Камбьязо.

Ллойд Келли Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

К Камбьязо действительно есть вопросы по игре в обороне. Он специфический футболист. Умный фланговый защитник/латераль, который в первую очередь хорош на мяче и может быть очень полезен в розыгрыше. Возможно, Спаллетти нужен более классический левый защитник и он считает, что Келли подходит на эту роль больше Камбьязо.

Впрочем, это уже частности. Если брать картину в целом, «Ювентус» радует. Развивается и команда, и отдельные футболисты. Есть и игра, и результат. Браво, синьор Спаллетти! Продолжайте так же, buona fortuna!