Четвёртый матч россиянина в старте подряд закончился провалом, но не Матвея: игра чемпионов в обороне и реализация с «Ренном» были ужасными.

Такого с Сафоновым во Франции ещё не было! «ПСЖ» пустил три и влетел команде без тренера

«ПСЖ» продолжает гонку за чемпионством: недавно обогнали «Ланс», а в прошлом туре погромили «Марсель» (5:0!) и помогли Де Дзерби с отставкой. А вот максимум для «Ренна» теперь, наверное, только зона Лиги Европы. И с решением этой задачи пока проблемы: в последних четырёх матчах проиграли с общим счётом 1:12 – руководство отстранило главного тренера Хабиба Бея и его штаб от работы.

«Футбольный клуб «Ренн» начал дисциплинарное разбирательство в отношении своего главного тренера Хабиба Бея и его помощников — Оливье Сарагальи, Себастьяна Бишара и Янна Кавеццы. До принятия решения тренировки первой команды будут проводить Себастьен Тамбуре, Пьер-Александр Леливр и Максим Ле Маршан до дальнейшего уведомления», — было сказано в сообщении французского клуба.

Парижане, в общем, выставили основной состав – Сафонова уже вполне резонно считать главным вратарём команды: четвёртый матч подряд в основе. Но при этом в основе вышел защитник Илья Забарный, пропустивший последние два тура. А вот Маркиньос остался в запасе.

В первом тайме гости делали чрезмерный упор на фланговую игру и прострелы – далеко не все из них выходили успешными. Но без опасных моментов не остались: Дуэ провалил выход один на один с вратарём, удар Невеша из вратарской заблокировали, а позже Хвича с Дезире помешали друг другу забить из опасной позиции. «Ренн» играл вторым номером, однако тактика оправдала себя: ещё в начале встречи Леполь зарядил в штангу, а на 34-й Аль-Тамари на дриблинге разобрался с Пачо и закрутил мяч в нижний угол.

«Ренн» — «ПСЖ» Фото: ФК «Ренн»

Во втором тайме обстановка не поменялась: «ПСЖ» доминировал во владении мячом, а Дуэ порол голевые моменты. Зато «Ренн» крайне эффективно пользовался своими шансами. На первых минутах второго тайма едва не наказали Забарного за «привоз» (защитник потерял мяч на ровном месте), а на 69-й Леполь забил с углового. Голевая на счету Шиманьского, кстати.

Буквально через две минуты парижане сократили отставание. Про Хакими напрочь забыли на правом фланге – марокканец прострелил в штрафную, где Дембеле кивком головы направил его в сетку. Далее «ПСЖ» наседал на штрафную хозяев: Ли Кан Ин чуть не заработал пенальти, потом Рамуш из упора пробивал Самба, но вратарь спас в падении. Невероятный сейв! «Ренн» же в ответ наказал третьим забитым: отобрали мяч у Ли Кан Ина (возможно, с нарушением правил – корейцу прилетело по голове), побежали в очередную контратаку, в которой Эмболо реализовал прострел от Бласа.

«Ренн» — «ПСЖ» Фото: ФК «ПСЖ»

«Ренн» уже не гнался за разгромной победой – оставшееся время отбивались от прорывов «ПСЖ». Их хватало: Баркола запорол классную передачу Рамуша в штрафную, а под финальный свисток Ли Кан Ин закрутил мяч прямо в руки Самба.

Парижане проиграли в Лиге 1 впервые с конца ноября, а Сафонов впервые пропустил три мяча за «ПСЖ». В теории могут лишиться и первого места в Лиге 1 — их в состоянии обогнать «Ланс». Хотя надо признать – гостям либо очень не везло, либо они не забивали в удивительных моментах: по xG (ожидаемые голы, данные fotmob) набрали 3,62, когда у «Ренна» – 1,36. А реальный счёт – обратный.