Талант «Спартака» и Уткин пошли в Первую лигу, ЦСКА — за уругвайцем. Трансферы и слухи дня

Прошедший день оказался богат на трансферные новости, связанные с клубами РПЛ. «Спартак» отправил молодого защитника в аренду, ЦСКА нацелился на игрока сборной Уругвая, а «Рубин» ведёт переговоры по переходу Ивана Олейникова.

Состоявшиеся трансферы

«Торпедо» арендовало Уткина у «Ростова»

Если вы по каким-то причинам упустили из виду Даниила Уткина, то, возможно, удивитесь, что полузащитник добрался до Лиги Pari. В первой половине сезона Уткин играл на правах аренды за «Балтику». Хотя «играл» звучит слишком громко для человека, который вышел на поле всего в двух матчах (один — в РПЛ). Аренду прервали, а Уткина отправили в «Торпедо».

«Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так и остаётся. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор. Он должен ехать и играть в том футболе, где ему дадут практику, чтоб он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас. Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его просто заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, ещё что-то. Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!» — говорил Талалаев в интервью на канале «Коммент.Шоу» зимой.

Теперь московский клуб арендовал футболиста у «Ростова» до лета 2026 года. «Торпедо» находится недалеко от зоны вылета в Первой лиге, но ко второй части сезона подходит в несколько обновлённом составе. Уткин, Кирилл Гоцук, Константин Савичев — у этих ребят есть опыт игры в РПЛ.

«Спартак» отправил защитника в Первую лигу

«Спартак» отправил 20-летнего защитника Егора Гузиева в Первую лигу. Футболист проведёт остаток сезона в «Чайке». Аренда рассчитана до лета 2026 года и не предусматривает опцию выкупа. Его стал игроком «Спартака» в 2024 году. В прошлом сезоне парень дебютировал за основную команду красно-белых, после чего отправился в аренду в «Сатурн». Гузиев отыграл пять матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне (один — в РПЛ). Теперь защитника ждёт напряжённая борьба за выживание, ведь «Чайка» занимает последнее место в Первой лиге.

Трансферные слухи дня

«Манчестер Юнайтед» может вернуть Мактоминея

Шотландец сменил «МЮ» на «Наполи» летом 2024 года. Получилось очень круто. Скотт в первый же сезон в новом клубе стал чемпионом Италии. Несколько удивляло, что манкунианцы расстались с таким футболистом. В этом сезоне Мактоминей забил 10 мячей в 34 встречах, но его команда уже пролетела мимо плей-офф Лиги чемпионов и вылетела из Кубка Италии. Шотландец рассматривает вариант с возвращением в АПЛ, сообщает TMW. В окружении Скотта утверждают, что он счастлив в «Наполи», но мечтает о чемпионате Англии. Главным претендентом на игрока называют «МЮ». Контракт полузащитника с итальянским клубом истекает в 2028 году.

«Рубин» ведёт переговоры по переходу Олейникова

Вполне вероятно, что в ближайшие дни Иван Олейников покинет «Крылья Советов». По данным «Чемпионата», «Рубин» ведёт переговоры по трансферу атакующего игрока самарской команды. Казанский клуб предлагает 130 млн рублей. А что «Локомотив»? Он тоже ведёт переговоры, но «Рубин» предлагает более выгодные личные условия. 18 матчей во всех турнирах, два гола, две результативные передачи — статистика Ивана в нынешнем сезоне. Начнёт вторую часть сезона в «Рубине»?

Иван Олейников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Аль-Иттихад» хочет приобрести футболиста «Реала»

Саудовский клуб ищет новое громкое имя для привлечения аудитории. В зимнее окно команда из Джидды попрощалась с Каримом Бензема и Н'Голо Канте. Руководство «Аль-Иттихада» рассматривает вариант с покупкой Эдуарду Камавинга ближайшим летом. Этого игрока видят в качестве замены для Канте. Mundo Deportivo утверждает, что саудовский клуб предложит игроку большие деньги, что может повлиять на решение 23-летнего француза о смене команды. Если верить источнику, то «Реал» не исключил вероятность продажи игрока.

ЦСКА сделал предложение по трансферу игрока сборной Уругвая

ЦСКА проводит достаточно интересную трансферную кампанию. Матеус Рейс, Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Лусиано Гонду — список новичков, которые пополнили состав армейцев в зимнее окно. И вот теперь ЦСКА, судя по всему, ищет флангового нападающего. Один из кандидатов — Брайан Родригес из мексиканского клуба «Америка».

Уругвайцу 25 лет, и российская команда готова купить его за € 9,2 млн (именно такую сумму предложили латиноамериканскому клубу). Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло. Пока что «Америка» не ответила на предложение ЦСКА. Родригес провёл 132 встречи за мексиканскую команду с 2022 года, забил 32 мяча и отдал 21 голевую передачу. У него есть опыт игры за сборную Уругвая (32 матча, четыре гола).

Одной строкой

Официально: защитник Андрей Семёнов стал игроком «КАМАЗа». В этом сезоне Лиги Pari 33-летний футболист провёл за «Ротор» 10 матчей и отметился одним забитым мячом.

Официально: Калиду Кулибали продлил контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2027 года.

Официально: Деотшанкюль Юпамекано продлил контракт с «Баварией» до 2030 года.

«Чемпионат»: «Балтика» интересуется Николаем Рассказовым. Калининградцы видят в нём замену ушедшему Саусю.

Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику «Интера» Федерико Димарко.