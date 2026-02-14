Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Монако — Нант — 3:1, обзор матча 22-го тура Лиги 1, Головин, две голевые передачи, удаление, 13 февраля 2026

Головин чудит во Франции! Выдал две голевые за две минуты и удалился за аплодисменты судье
Кирилл Закатченко
«Монако» — «Нант» — 3:1, как сыграл Головин
Комментарии
«Монако» обыграл «Нант» благодаря трём голам в первом тайме.

«Монако» в последнее время выглядит совсем плохо — одна победа в семи предыдущих матчах Лиги 1. Очень слабый результат для топ-клуба Франции. Но тут в гости приехал «Нант», который расположился в зоне вылета. У монегасков появилась отличная возможность улучшить ситуацию в таблице.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    
Удаления: Головин – 65' / нет

«Нант» ужасно провёл первый тайм с точки зрения ошибок на своей половине. Все три гола «Монако» стали следствием прессинга и ляпов гостей. 25-я минута — Симон Адингра оказался первым на добивании и открыл счёт. 28-я минута — он же оформил дубль, 30-я минута — Денис Закария укрепил преимущество хозяев. Три гола за пять минут!

Но гораздо важнее вклад Александра Головина. Полузащитник сборной России поучаствовал в двух голах «Монако» (втором и третьем). Сначала полузащитник разогнал контратаку и своевременно покатил на Адингра, а тот в касание попал в дальний угол. Через две минуты Головин отдал на Закарию. Тот, в отличие от автора дубля, пробил не сразу. Обработал, убрал защитника и пальнул в дальний угол.

За весь сезон Головин отдал два голевых паса в Лиге 1, а тут удвоил этот показатель за одну игру. Любопытно, что Александр классно показал себя в матче с «Нантом» в первом круге. Тогда монегаски обыграли соперника в очень результативной встрече (5:3), а россиянин оформил дубль. Получается, 2+2 за две встречи. Жаль, что в Лиге 1 не нужно играть с «Нантом» по 34 раза.

Александр Головин Подробнее

Чуть позже Адингра пожадничал. Головин был в хорошей позиции и несколько секунд просил, чтобы ему покатили мяч. Что сделал Симон? Пробил (видимо, сыграло желание сделать хет-трик), однако защитники заблокировали попытку африканца. Россиянину оставалось недовольно развести руками. А ещё «Нант» отыграл один мяч до перерыва.

К сожалению, Головин не доиграл встречу до конца. Александр не справился с эмоциями. На 66-й минуте россиянин получил жёлтую карточку. И всё бы ничего, но Головин зачем-то саркастически поаплодировал судье. Эрик Ваттеллье был очень суров — сразу показал вторую жёлтую и выгнал полузащитника с поля. Лучший матч россиянина в 2026 году сразу перестал быть таким. Безумно жаль, что Головин завершил встречу подобным образом.

Головин аплодирует арбитру после первой жёлтой карточки

Головин аплодирует арбитру после первой жёлтой карточки

Фото: Кадр из трансляции Okko

Несмотря на удаление Александра, хозяева удержали победный результат. Хозяева выиграли второй домашний матч подряд, а гости продлили серию поражений в чемпионате до пяти встреч. А Головину придётся пропустить следующий матч Лиги 1 с «Гавром».

На каком месте теперь оказался «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android