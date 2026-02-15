Самый дорогой игрок прошлой зимы РПЛ — разочарование? В «Зените» не решили проблему Энрике

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января 2025 года. Сумма трансфера составила € 33 млн – так много в РПЛ никто не тратил с 2019 года, когда петербуржцы подписали Малкома. Энрике сразу залетел в топ-5 самых дорогих покупок в истории. И, естественно, спровоцировал релевантные ожидания. Мы знали о его крутом сезоне в «Ботафого», статусе «Короля Америки» и вызовах в сборную. Казалось, в «Зенит» едет мужчина, который с первых дней начнёт делать разницу. И гарантированно поможет в завоевании титула. Но всё пошло не по плану.

С момента подписания у петербуржцев всего один трофей – Зимний Кубок РПЛ 2025 года. У бразильца там гол – в финале «Спартаку». Казалось, неплохое начало. Требовалось лишь перенести его на официальные турниры.

Однако спустя год можно признать: тренерский штаб «Зенита» так и не придумал, как раскрыть потенциал Энрике. Из-за этого качества самого игрока усреднились, и уже кажется, что сам бразилец не особо заинтересован в прогрессе. Ведь если всех вокруг устраивает нынешняя игра 26-летнего футболиста, то зачем напрягаться? Недавно журналист Геннадий Орлов поднял эту тему в эфире радио «Зенит».

Геннадий Орлов журналист и комментатор «В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я не могу понять, в чём его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии! Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле? Энрике не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, всё время шёл в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч».

Вопрос «где остальная деятельность» действительно важный. За весь 2025 год у Энрике восемь голевых действий в официальных матчах – четыре гола и столько же передач . Да, мы видим пластичного футболиста с дриблингом, но на этом всё. Он может протащить мяч, однако на этом его компетенции словно заканчиваются. У Луиса тяжело с последним пасом, он неудачно завершает атаки, точно не является лидером ни на поле, ни в раздевалке. Ощущение, что парень просто плывёт по течению. Но даже этого хватает для того, чтобы его вызывали в сборную Бразилии. Большего, может, и не надо.

Главный вопрос: почему так? Здесь пара основных причин.

Первая: тренерский штаб «Зенита» так и не смог найти ему подходящую роль. За год он сыграл на трёх позициях – справа, слева и в центре нападения. Прошлую весну провёл как правый вингер. Что вызвало лёгкое возмущение как минимум в медиа. Ведь эта позиция, казалось, забронирована Максимом Глушенковым. Но досталась Энрике, а россиянина стали бросать на разные участки поля. В итоге сам бразилец не показал суперцифр. Гол «Спартаку» в проигранном матче, гол «Краснодару» при разгроме и два ассиста с «Рубином». Очень скромно. Потух и Глушенков, которого всё равно тянуло направо, и там они замещали друг друга. Уже в этом сезоне Луиса в нескольких матчах ставили левым вингером, но там эффективности было ещё меньше. В лучшем случае – простые проходы и прострелы. А ещё Луиса выпускали центральным нападающим. Может, это и могло сработать с соперниками, которые оставляют зоны. Правда, таких в нашей лиге почти нет.

Вторая – собственное мироощущение Энрике. Это не попытка влезть ему в голову, исключительно визуальные впечатления. Он почти не реагирует на подсказки партнёров, часто пытается проявить индивидуальные качества, вредящие команде. Сколько раз мы видели бразильца, прорвавшегося через пару соперников, однако вместо адекватной передачи дальше следовала попытка выдумать что-то невразумительное. Логично, что он считает себя футболистом, который на это способен. И что его потолок куда выше среднего уровня РПЛ. Однако на практике всё это заканчивается либо потерей, либо неудачным ударом.

Луис Энрике да Силва Фото: РИА Новости

Кто-то скажет: а почему тогда его вызывают в сборную Бразилии? Здесь тоже важный момент – первый вызов в 2025-м Энрике получил уже после того, как национальная команда отобралась на ЧМ-2026. И встречи зачастую были выставочными.

Не сказать, что Анчелотти привлекал всех сильнейших. Хотя полузащитник сделал голевую передачу в игре с Чили и заслужил похвалу и даже восхищение главного тренера.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «У Луиса Энрике выдающийся талант. Он очень силён физически, великолепен в игре один в один. Энрике изменил ход матча благодаря своей свежести, был хорош физически. Футболист с таким талантом, когда сам полон сил, а другие устали, меняет игру. Для сборной очень важно иметь игрока такого уровня».

Красивые слова. Но уже в следующей встрече, когда Энрике оказался в стартовом составе, Бразилия проиграла Боливии. Он получил вызов ещё на четыре товарищеских матча. Только раз вышел в основе и дважды – на замену. Ни одного результативного действия. Так что выдающийся талант неоспорим, однако предпочтение часто отдавалось другим.

Энрике – классный футболист, но в «Зените» до сих пор не придумали чудесную формулу, чтобы раскрыть его потенциал. И если это не случится до лета, то логично, если клуб задумается о расставании. Тем более позитивная практика продаж бразильских звёзд на родину уже есть. А в медиа активно спекулируют интересом к игроку со сторону «Фламенго». Возможно, эта весна станет последней для Луиса в команде. И переживаний из-за его ухода будет гораздо меньше, чем в случае с теми же Малкомом и Клаудиньо.