Также команда Челестини взяла Зимний Кубок, фанаты «Крыльев» получили сразу две хорошие новости, а у «Ахмата» и «Сочи» — важные изменения.

Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю

Возобновление сезона Мир Российской Премьер-Лиги всё ближе! И важные новости поступают каждый день. Тут и трансферы, и товарищеские матчи, и даже драка. Рассказываем о главных событиях РПЛ за прошедшую неделю.

Трансферы и слухи

«Зенит» арендовал форварда из команды Роналду

Константин Зырянов и Джон Дуран Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» объявил о подписании колумбийского нападающего Джона Дурана. Петербуржцы взяли 22-летнего форварда в аренду у саудовского «Аль-Насра» до конца нынешнего сезона. В соглашении предусмотрено необязательное право выкупа. А зарплату Дурану будет платить «Аль-Наср». Джон взял в новой команде номер 9.

Джон Дуран нападающий «Зенита» «Были разные варианты, но я выбрал именно «Зенит» после того, как поговорил с представителями клуба и, конечно, с Вильмаром Барриосом. Мне описали задачи «Зенита», которыми я очень вдохновился, настолько, что захотелось продолжить карьеру именно здесь. Для себя и своей семьи стараюсь выбирать лучшие пути. Считаю, что в «Зените» добьюсь успеха и буду счастлив».

Напомним, колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» зимой 2025 года за € 77 млн. А первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

Первый трансфер «Краснодара»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Хуан Боселли стал игроком «Краснодара». Первый зимний трансфер действующего чемпиона. С уругвайцем был подписан контракт до лета 2028 года. Боселли выступал за «Пари НН» с осени 2023-го. В нынешнем сезоне 26-летний игрок забил 10 мячей в 20 встречах в РПЛ и Кубке России. Теперь же Хуану предстоит борьба за золото с «Краснодаром». В новом клубе вингер взял номер 23.

Летом «Краснодар» пополнится защитником сборной России

Илья Вахания Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» оформил ещё один трансфер. Но он состоится только летом 2026 года. По данным «РБ», которые подтверждают источников «Чемпионата», защитник «Ростова» Илья Вахания перейдёт в команду Мурада Мусаева. Финальные детали сделки уже согласованы. Весеннюю часть сезона Вахания проведёт в «Ростове», а уже в летнее межсезонье присоединится к «Краснодару».

ЦСКА провернул две сделки

12 февраля — большой день для ЦСКА. Москвичи объявили о двух трансферах. Сначала клуб сообщил о переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара»: контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон. По данным «Чемпионата», сумма трансфера составила 150 млн рублей. 21-летний футболист взял 18-й номер.

Данила Козлов полузащитник ЦСКА «Мне нравятся стиль и комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной. Рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации».

Через пару часов ЦСКА объявил ещё и о трансфере защитника «Спортинга» Матеуса Рейса. Как и Козлов, бразилец подписал контракт до июня 2029-го с опцией продления ещё на один сезон. Портал Record сообщал, что зарплата 30-летнего защитника составит € 3,5 млн за сезон.

«Выбрал исходя из величины клуба. Я знаю таких великих игроков ЦСКА, как Вагнер Лав, Карвальо, а также многих других известных бразильцев. Из нынешних игроков могу выделить Мойзеса, его я ещё знаю по бразильскому футболу – он хороший игрок. Я навёл справки о клубе, изучил его историю. Конечно, знаю о победном финале в Кубке УЕФА. Это говорит о величине армейского клуба. И я хочу привнести свой вклад в общее дело!» — объяснил свой выбор сам Рейс.

А в проморолике Рейс упомянул журналиста «Чемпионата»: «Хочу, чтобы обо мне писал Андрей Панков». Рейс — о переходе в ЦСКА

В РПЛ едет экс-игрок «Спартака»

Шамар Николсон Фото: Ariana Ruiz/Zuma/ТАСС

Бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон возвращается в чемпионат России. Он продолжит карьеру в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов. Последний год Шамар выступал за мексиканскую «Тихуану». За клуб ямаец провёл 29 матчей, в которых забил всего два мяча и оформил четыре ассиста. «Сочи» арендует Николсона до конца сезона. А если клуб сохранит место в РПЛ, то у него будет опция полноценного выкупа нападающего. Шамар принадлежал «Спартаку» с января 2022 года по февраль 2025 года. После чего клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.

Другие трансферы

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Валерия Царукяна из «Пари НН» на правах аренды;

«Ахмата» сообщил об уходе защитника Надера Гандри;

ЦСКА отправил защитника Илью Агапова в аренду в «Уфу» до конца сезона;

нападающий Сауль Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в клуб «Шарджа» (ОАЭ);

защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в азербайджанский «Туран Товуз»;

«Балтика» подписала контракт с полузащитником Константином Шильцовым. Вторую часть сезона 23-летний футболист проведёт в «Нефтехимике»;

«Оренбург» объявил о подписании бывшего голкипера «Зенита» Максима Рудакова;

«Пари Нижний Новгород» подписал атакующего полузащитника «Краснодара» Артёма Сидоренко;

«Локомотив» расторг контракт с защитником Иваном Кузьмичёвым по обоюдному согласию;

«Факел» приобрёл защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича;

полузащитник Дмитрий Иванисеня перешёл из «Крыльев Советов» в «Урал» на правах аренды;

«Торпедо» арендовало Даниила Уткина у «Ростова»;

«Спартак» отправил 20-летнего защитника Егора Гузиева в Первую лигу – в «Чайку». Аренда рассчитана до лета 2026 года;

по нашей информации, «Балтика» интересуется Николаем Рассказовым. Калининградцы видят в нём замену ушедшему Саусю;

«Рубин» ведёт переговоры по переходу Ивана Олейникова из «Крыльев».

Матчи клубов РПЛ на сборах

Зимний Кубок РПЛ

Победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал ЦСКА. Команда Фабио Челестини впервые взяла этот трофей.

Другие матчи

Другие новости

Матч «Крылья Советов» — «КАМАЗ» прервали и отменили из-за драки

Встреча между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» на тренировочном сборе в Турции получилась скандальной. Матч был прерван в конце первого тайма. На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов боднул в лицо полузащитника «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова. После этого на поле выбежали представители обоих клубов. Двум футболистам «Крыльев» и одному из «КАМАЗа» были показаны красные карточки. Ранее, на 34-й минуте, ещё был удалён защитник самарцев Доминик Ороз. Стороны в итоге приняли решение не доигрывать матч.

«У РФС есть комитет по этике. Если руководство усмотрит здесь какое-либо этическое нарушение и президент РФС обратится в комитет по этике, тогда возможны санкции. Однако это немного другая сфера. Если бы это был договорной матч, это точно было бы этическое нарушение. А здесь речь скорее об обычных дисциплинарных нарушениях, в отношении которых к РФС нет юрисдикций.

Не думаю, что клубы оставят всё как есть. Это не совсем обычная ситуация, и руководители клубов, скорее всего, применят санкции к своим футболистам. Но, вероятнее всего, этим всё и ограничится», — прокомментировал ситуацию юрист Юрий Зайцев.

Матч «Ростова» с китайцами также был завершён из-за стычки игроков

Конфликты в матчах российских команд не ограничились побоищем у «Крыльев Советов» и «КАМАЗа». 11 февраля была прервана встреча «Ростова» с китайским «Чжэцзян Профешнл» в Абу-Даби. Матч завершился в первом тайме при счёте 0:0 из-за стычки игроков. «Игра завершена. Команда проведёт тренировку на поле», — отметила пресс-служба «Ростова».

Сборы «Ростова» Фото: ФК «Ростов»

«Китайцы два-три раза сыграли очень грубо, мы ответили. И всё. Тренерский штаб китайской команды провоцировал даже больше, чем футболисты: выбегали на поле, кричали на судью. Как правило, с этого всё начинается. Надо было только зажечь спичку, её зажгли — и понеслось. Что-то кричали: «Finish play — игра закончилась». Такое ощущение, будто они этого и хотели. Хотя для чего — не понимаю. Мы никуда не уходили. Русские не уходят. Это китайцы покинули поле. Плохо, что так получилось. Мы хотели провести спарринг на 90 минут. Это обидно. Что касается случившегося, на сборах такое бывает. Все работают на предельных нагрузках. Самое главное, что все живы-здоровы», — цитирует тренера «Ростова» Михаила Осинова «РБ Спорт».

РФС снял трансферный бан с «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» закрыли все обязательства по платежам, которые были приостановлены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба. «Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтверждённая информация, что «Крылья» очистились, отдав, что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, всё успеем и весеннюю часть чемпионата начнём в обновлённом составе», — прокомментировал ситуацию председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

МВД прекратило расследование в отношении «Крыльев Советов» по двум заявлениям

Игроки «Крыльев» Фото: pfcks.ru​​​​​​​

МВД приняло решение о прекращении расследований в отношении «Крыльев Советов» по двум уголовным делам, касающихся деятельности агентов и возможного подкупа судей. Об этом сообщил телеграм-канал «Топи за «Крылья». По данным источника, дела были прекращены из-за отсутствия состава преступления. В декабре 2024-го и августе 2025 года руководством Самарской области были поданы в органы два заявления о возможном мошенничестве и вымогательстве 36 млн на оплату судейских решений.

По «агентскому» делу самарские и московские следователи вызывали футболистов на допросы, проводили обыски у футбольных агентов и их сотрудников, но ничего противозаконного найти не смогли. Аналогичный итог и после полной проверки деятельности «Крыльев» в предыдущие годы. Не найдены и доказательства мошенничества в судействе.