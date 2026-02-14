«Локо» огорчил свой же воспитанник! Российский клуб обидно упустил победу в концовке

«Локомотив» провёл ещё один товарищеский матч с армянским клубом. На этот раз команда Михаила Галактионова зарубилась с «Пюником».

Соперник «Локомотива» сейчас занимает третье место в чемпионате Армении. Красно-зелёные находятся на той же строчке таблицы, но только в Мир РПЛ. Зимой «Локо» провёл пару встреч с армянскими клубами. Получилось удачно. Российская команда обыграла и «Ноа» (2:0), и «Урарту» (3:2). А вот «Пюник» уступил в 2026 году «Уралу» (2:3) и «Спартаку» (0:2).

Для «Локомотива» матч с армянским клубом стал вторым за день. Несколькими часами ранее красно-зелёные разгромили «Динамо» из Самарканда — 4:0. На этот раз Галактионов выпустил совершенно иной состав, и именно он, скорее, приближен к основному. Антон Митрюшкин (новый капитан) занял место в воротах, в защите появились Сесар Монтес и Жерзино Ньямси, в центре поля играли Данил Пруцев, Артём Карпукас и Алексей Батраков, а в атаке — Александр Руденко и Дмитрий Воробьёв.

Экс-игрок «Локомотива» Даниил Куликов (сейчас бегает в составе армянского клуба) — автор первого опасного удара в матче. Полузащитник неплохо приложился, однако Митрюшкин справился. У «Локомотива» на первых минутах активничал Воробьёв. Два опасных удара — два спасения вратаря. В первом случае Дмитрий пробил прямо в кипера, а во втором опасно зарядил со штрафного (голкипер «Пюника» Хенри Авакян отбил плечом).

«Локомотив» играл с преимуществом, однако нельзя сказать, что он создал много моментов у ворот «Пюника». Армянский клуб перехватил инициативу на последних минутах первого тайма, но защита российского клуба играла без сбоев. На перерыв ушли с нулями на табло. Первый тайм получился не самым интересным.

На старте второго тайма красно-зелёные создали жирный момент. Батраков сам разогнал атаку, а потом и сам завершил её после передачи от Руденко. Алексей бил, казалось, наверняка, однако мяч вонзился в штангу. Прыжок вратаря был насколько красивым, настолько и бесполезным.

Чуть позже Галактионов снял с игры Ньямси и Лукаса Веру (аргентинец смотрелся не лучшим образом). Вместо них вышли Евгений Морозов и Зелимхан Бакаев соответственно. Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» приложился почти сразу после появления на поле. Получилось сильно, но неточно. На 70-й минуте «Локомотив» провёл очень симпатичную комбинацию. Бакаев отдал пяткой на Батракова, а Алексей красиво закрутил в дальний угол. На этот раз прыжок Авакяна вышел эффективным. В концовке встречи Галактионов занялся экспериментами и отправил Данилу Годяева на позицию правого защитника.

На 82-й минуте активность Бакаева привела к назначению пенальти — Зелимхану наступили на ногу. Воробьёв легко переиграл вратаря с «точки». Авакян прыгнул в один угол, а мяч полетел в другом направлении.

Спустя несколько минут арбитр назначил пенальти в ворота «Локо». Он посчитал, что Максим Ненахов нарушил правила на Михаиле Коваленко. К мячу подошёл Куликов и огорчил бывший клуб (Митрюшкину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы спасти). Сразу после этого Даниил поднял руки вверх — тем самым он извинился за гол в ворота бывшего клуба. Через пару минут судья дал финальный свисток.