Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня

Видели, как фигурист Михаил Шайдоров принёс Казахстану первое золото зимней Олимпиады аж с 1994 года? Сам он, если что, 2004 года рождения. А ещё горнолыжник Лукас Пинейро Бротен стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе. Его победа — дебютная в истории всей Южной Америки на зимних ОИ. И то и другое — просто фантастика. Ладно, больше отвлекаться не будем. Что там с трансферами?
Состоявшиеся трансферы
Вендел вернулся в Бразилию
Сработал кликбейт? На самом деле речь о нападающем португальской «Санта-Клары». Его арендовала бразильская «Сеара». Идём дальше.
Попа — в «Металоглобусе»
Здесь уже никакого кликбейта. Нападающий Даниэль Попа перестал быть свободным агентом и будет сверкать в румынском «Металоглобусе». Как же вы жили без этой информации?
Гонгадзе перешёл в «Челябинск»
Георгий Гонгадзе
Фото: ФК «Факел»
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе не слишком радовал результативностью в Лиге Pari, за 871 минуту забив лишь два гола. И то в одном матче с «Ротором» (4:0). Следствием этого стала аренда до конца сезона в «Челябинск». Зато там у него будет явно больше спортивного интереса: пока воронежцы с отрывом лидируют, челябинцам предстоит ожесточённая борьба за зону плей-офф.
Трансферные слухи дня
Фассон отправится обратно в Бразилию?
Лукас Фассон — ценный кадр для «Локомотива». Всё-таки универсален (играет и в центре обороны, и на левом фланге) и с 9-го тура Мир РПЛ неизменно выходил в старте. Судя по информации O Dia, уровнем игры бразильца доволен не только Михаил Галактионов, но и представители «Ботафого». Согласно источнику, клуб связался с 24-летним футболистом, но вместе с тем заблаговременно сообщил, что не сможет повторить его нынешние условия по контракту. Что победит — жажда заработать больше и побороться за золото Премьер-Лиги или тоска по родине?
Намечается масштабное укрепление «Реала»
Sport.es предвещает мадридцам солидное летнее обновление. По информации источника, испанский гранд вернёт нападающего Эндрика из «Лиона» — уж очень хорош тот в аренде. Также вероятен выкуп собственных воспитанников Нико Паса и Хакобо Рамона, которые солидно прокачались в «Комо» Сеска Фабрегаса и стали звёздами Серии А. Ещё «Реал» настраивается на полноценный перевод из второй команды в первую правого защитника Дэвида Хименеса Корредора. Другие потенциальные новички — полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт истекает как раз летом.
Горецка нужен «Арсеналу», Бернарду — «Ювентусу»
У двоих опытных и звёздных полузащитников летом истекает соглашение с их действующими клубами: Леон Горецка попрощается с «Баварией», Бернарду Силва — с «Манчестер Сити». Претендентов на обоих хоть отбавляй. Согласно свежим новостям, немец хотел бы поиграть в «Арсенале». Как утверждает Bayern Insider, лондонцы думали купить его зимой, но в итоге решили подождать. А португалец, если верить Calciomercato, заинтересовал «Ювентус». Неплохой диспетчер для Кенана Йылдыза, правда?
Одной строкой
Нино / Энтони Гордон / Игор Тудор
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
- Официально: Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм». Как минимум до конца этого сезона.
- The Athletic: «Тоттенхэм» в январе отказался продавать полузащитника Лукаса Бергвалля «Астон Вилле» и «Челси».
- Caught Offside: «Ливерпуль» опережает «Арсенал» и «Сити» в борьбе за вингера Энтони Гордона. «Ньюкасл» попросит за него примерно € 98-110 млн.
- TEAMtalk: боссы саудовской Про-Лиги хотят, чтобы Мохамед Салах перебрался в их чемпионат в начале летнего трансферного периода. Среди претендентов на нападающего «Ливерпуля» — «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».
- Mundo Deportivo: «Милану» интересен защитник Виктор Вальдепеньяс. «Реала» готов его отпустить.
- Экрем Конур: «Атлетико» и «Ливерпуль» поспорят за правого защитника «Интера» Дензела Думфриса. Летом его можно будет забрать за € 25 млн отступных.
- Экрем Конур: нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго включён в шорт-лист «Баварии» и рассматривается как долгосрочный преемник Гарри Кейна.
- Football Transfers: «Арсенал» намерен приобрести летом нападающего «Интера» Себастьяно Эспозито.
- UOL: защитник Нино согласился перейти во «Флуминенсе» уже этой зимой, если бразильский гранд договорится с «Зенитом». Петербуржцы против.
- Константин Генич: «Локомотив» хочет выкупить Данилу Пруцева у «Спартака», а также продлить контракты с Сесаром Монтесом, Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым.
- Legalbet: Монтес по семейным обстоятельствам планирует уйти из «Локомотива» грядущим летом.
- Руди Галетти: «Рубин» заинтересован в боснийском нападающем армянского «Ноа» Нардине Мулахусейновиче.
- Иван Карпов: нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко интересен «Балтике», которая готова забрать его за отступные в 150 млн рублей.