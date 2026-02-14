Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима-2026, слухи и переходы 14 февраля: Локомотив, Ювентус, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Арсенал, Бавария

Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня
Георгий Илющенко
Трансферы РПЛ и Европы, слухи, переходы 14 февраля
Ещё Горецка интересен «Арсеналу», а Попа будет сверкать в «Металоглобусе».

Видели, как фигурист Михаил Шайдоров принёс Казахстану первое золото зимней Олимпиады аж с 1994 года? Сам он, если что, 2004 года рождения. А ещё горнолыжник Лукас Пинейро Бротен стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе. Его победа — дебютная в истории всей Южной Америки на зимних ОИ. И то и другое — просто фантастика. Ладно, больше отвлекаться не будем. Что там с трансферами?

Состоявшиеся трансферы

Вендел вернулся в Бразилию

Сработал кликбейт? На самом деле речь о нападающем португальской «Санта-Клары». Его арендовала бразильская «Сеара». Идём дальше.

Попа — в «Металоглобусе»

Здесь уже никакого кликбейта. Нападающий Даниэль Попа перестал быть свободным агентом и будет сверкать в румынском «Металоглобусе». Как же вы жили без этой информации?

Гонгадзе перешёл в «Челябинск»

Георгий Гонгадзе

Георгий Гонгадзе

Фото: ФК «Факел»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе не слишком радовал результативностью в Лиге Pari, за 871 минуту забив лишь два гола. И то в одном матче с «Ротором» (4:0). Следствием этого стала аренда до конца сезона в «Челябинск». Зато там у него будет явно больше спортивного интереса: пока воронежцы с отрывом лидируют, челябинцам предстоит ожесточённая борьба за зону плей-офф.

Трансферные слухи дня

Фассон отправится обратно в Бразилию?

Лукас Фассон — ценный кадр для «Локомотива». Всё-таки универсален (играет и в центре обороны, и на левом фланге) и с 9-го тура Мир РПЛ неизменно выходил в старте. Судя по информации O Dia, уровнем игры бразильца доволен не только Михаил Галактионов, но и представители «Ботафого». Согласно источнику, клуб связался с 24-летним футболистом, но вместе с тем заблаговременно сообщил, что не сможет повторить его нынешние условия по контракту. Что победит — жажда заработать больше и побороться за золото Премьер-Лиги или тоска по родине?

Лукас Фассон Подробнее

Намечается масштабное укрепление «Реала»

Sport.es предвещает мадридцам солидное летнее обновление. По информации источника, испанский гранд вернёт нападающего Эндрика из «Лиона» — уж очень хорош тот в аренде. Также вероятен выкуп собственных воспитанников Нико Паса и Хакобо Рамона, которые солидно прокачались в «Комо» Сеска Фабрегаса и стали звёздами Серии А. Ещё «Реал» настраивается на полноценный перевод из второй команды в первую правого защитника Дэвида Хименеса Корредора. Другие потенциальные новички — полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт истекает как раз летом.

Нико Пас Подробнее
Ибраима Конате Подробнее

Горецка нужен «Арсеналу», Бернарду — «Ювентусу»

У двоих опытных и звёздных полузащитников летом истекает соглашение с их действующими клубами: Леон Горецка попрощается с «Баварией», Бернарду Силва — с «Манчестер Сити». Претендентов на обоих хоть отбавляй. Согласно свежим новостям, немец хотел бы поиграть в «Арсенале». Как утверждает Bayern Insider, лондонцы думали купить его зимой, но в итоге решили подождать. А португалец, если верить Calciomercato, заинтересовал «Ювентус». Неплохой диспетчер для Кенана Йылдыза, правда?

Леон Горецка Подробнее
Бернарду Силва Подробнее

Одной строкой

Нино / Энтони Гордон / Игор Тудор

Нино / Энтони Гордон / Игор Тудор

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

  • Официально: Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм». Как минимум до конца этого сезона.
  • The Athletic: «Тоттенхэм» в январе отказался продавать полузащитника Лукаса Бергвалля «Астон Вилле» и «Челси».
  • Caught Offside: «Ливерпуль» опережает «Арсенал» и «Сити» в борьбе за вингера Энтони Гордона. «Ньюкасл» попросит за него примерно € 98-110 млн.
  • TEAMtalk: боссы саудовской Про-Лиги хотят, чтобы Мохамед Салах перебрался в их чемпионат в начале летнего трансферного периода. Среди претендентов на нападающего «Ливерпуля» — «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».
  • Mundo Deportivo: «Милану» интересен защитник Виктор Вальдепеньяс. «Реала» готов его отпустить.
  • Экрем Конур: «Атлетико» и «Ливерпуль» поспорят за правого защитника «Интера» Дензела Думфриса. Летом его можно будет забрать за € 25 млн отступных.
  • Экрем Конур: нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго включён в шорт-лист «Баварии» и рассматривается как долгосрочный преемник Гарри Кейна.
  • Football Transfers: «Арсенал» намерен приобрести летом нападающего «Интера» Себастьяно Эспозито.
  • UOL: защитник Нино согласился перейти во «Флуминенсе» уже этой зимой, если бразильский гранд договорится с «Зенитом». Петербуржцы против.
  • Константин Генич: «Локомотив» хочет выкупить Данилу Пруцева у «Спартака», а также продлить контракты с Сесаром Монтесом, Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым.
  • Legalbet: Монтес по семейным обстоятельствам планирует уйти из «Локомотива» грядущим летом.
  • Руди Галетти: «Рубин» заинтересован в боснийском нападающем армянского «Ноа» Нардине Мулахусейновиче.
  • Иван Карпов: нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко интересен «Балтике», которая готова забрать его за отступные в 150 млн рублей.
Предыдущий дайджест:
Талант «Спартака» и Уткин пошли в Первую лигу, ЦСКА — за уругвайцем. Трансферы и слухи дня
Талант «Спартака» и Уткин пошли в Первую лигу, ЦСКА — за уругвайцем. Трансферы и слухи дня
