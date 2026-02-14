Защитник «Локо» нужен в Бразилии, звезда «Сити» — «Ювентусу». Трансферы и слухи дня

Видели, как фигурист Михаил Шайдоров принёс Казахстану первое золото зимней Олимпиады аж с 1994 года? Сам он, если что, 2004 года рождения. А ещё горнолыжник Лукас Пинейро Бротен стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе. Его победа — дебютная в истории всей Южной Америки на зимних ОИ. И то и другое — просто фантастика. Ладно, больше отвлекаться не будем. Что там с трансферами?

Состоявшиеся трансферы

Вендел вернулся в Бразилию

Сработал кликбейт? На самом деле речь о нападающем португальской «Санта-Клары». Его арендовала бразильская «Сеара». Идём дальше.

Попа — в «Металоглобусе»

Здесь уже никакого кликбейта. Нападающий Даниэль Попа перестал быть свободным агентом и будет сверкать в румынском «Металоглобусе». Как же вы жили без этой информации?

Гонгадзе перешёл в «Челябинск»

Георгий Гонгадзе Фото: ФК «Факел»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе не слишком радовал результативностью в Лиге Pari, за 871 минуту забив лишь два гола. И то в одном матче с «Ротором» (4:0). Следствием этого стала аренда до конца сезона в «Челябинск». Зато там у него будет явно больше спортивного интереса: пока воронежцы с отрывом лидируют, челябинцам предстоит ожесточённая борьба за зону плей-офф.

Трансферные слухи дня

Фассон отправится обратно в Бразилию?

Лукас Фассон — ценный кадр для «Локомотива». Всё-таки универсален (играет и в центре обороны, и на левом фланге) и с 9-го тура Мир РПЛ неизменно выходил в старте. Судя по информации O Dia, уровнем игры бразильца доволен не только Михаил Галактионов, но и представители «Ботафого». Согласно источнику, клуб связался с 24-летним футболистом, но вместе с тем заблаговременно сообщил, что не сможет повторить его нынешние условия по контракту. Что победит — жажда заработать больше и побороться за золото Премьер-Лиги или тоска по родине?

Намечается масштабное укрепление «Реала»

Sport.es предвещает мадридцам солидное летнее обновление. По информации источника, испанский гранд вернёт нападающего Эндрика из «Лиона» — уж очень хорош тот в аренде. Также вероятен выкуп собственных воспитанников Нико Паса и Хакобо Рамона, которые солидно прокачались в «Комо» Сеска Фабрегаса и стали звёздами Серии А. Ещё «Реал» настраивается на полноценный перевод из второй команды в первую правого защитника Дэвида Хименеса Корредора. Другие потенциальные новички — полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт истекает как раз летом.

Горецка нужен «Арсеналу», Бернарду — «Ювентусу»

У двоих опытных и звёздных полузащитников летом истекает соглашение с их действующими клубами: Леон Горецка попрощается с «Баварией», Бернарду Силва — с «Манчестер Сити». Претендентов на обоих хоть отбавляй. Согласно свежим новостям, немец хотел бы поиграть в «Арсенале». Как утверждает Bayern Insider, лондонцы думали купить его зимой, но в итоге решили подождать. А португалец, если верить Calciomercato, заинтересовал «Ювентус». Неплохой диспетчер для Кенана Йылдыза, правда?

Одной строкой

Нино / Энтони Гордон / Игор Тудор Фото: Getty Images/«Чемпионат»