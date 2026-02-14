«Сити» уверенно затащил дерби. Где-то на трибуне грустил один Пол Скоулз

Жеребьёвка Кубка Англии второй сезон подряд свела «Манчестер Сити» из АПЛ и «Солфорд» из четвёртого по силе дивизиона. Это противостояние вполне можно назвать дерби, потому что обе команды относятся к агломерации Большой Манчестер. В прошлый раз матч между этими командами закончился разгромом со счётом 8:0 в пользу «Сити». На этот раз получилось не настолько плохо для клуба, которым руководят бывшие звёзды «МЮ». Например, Пол Скоулз, который следил за встречей с трибуны «Этихада».

«Сити» значительно ротировал состав. Место нашлось Траффорду, Аллейну, Нико Гонсалесу, Рико Льюису и даже Стоунзу, который восстановился и вышел на поле с капитанской повязкой. Ротация не особо сказалась на развитии игры. «Сити» открыл счёт уже на шестой минуте – защитник гостей Доррингтон срезал мяч в свои ворота после прострела Аита-Нури. И в дальнейшим «Сити» делал примерно в 10 раз больше передач, чем соперник.

В такой ситуации главное для хозяев было обойтись без травм. Не вышло. Уже в первом тайме повреждение получил Аллейн, который вышел на позиции правого защитника. Можно было сделать замену по позиции и выпустить Нунеса, но Хосеп Гвардиола решил дать поиграть Макайду. 17-летний парень уже выходил в Кубке Англии, хотя в АПЛ пока не выступал.

Офсайд Мармуша Фото: Кадр из трансляции

Эпизод на этом фото вызывает вопросы к судейству. Мармуш забил гол, который отменили из-за офсайда. Его, судя по всему, не было. Так ли это, проверить невозможно, потому что VAR в 1/16 финала Кубка Англии отсутствует и будет доступен арбитрам лишь со следующей стадии. А гол мог быть весьма важный, потому что у «Солфорда» случилось несколько опасных моментов. Перед самым перерывом после углового опасно бил Купер – мяч прошёл рядом с дальней штангой. В результате «Сити», хоть и явно доминировал в первом тайме в плане владения (85% vs 15%), однако допустил больше у своих ворот по xG (0,13 vs 0,28).

Во втором тайме хозяева по-прежнему смотрелись внушительнее, но некоторые моменты появлялись и у «Солфорда». Н’Май на 60-й минуте так и вовсе бил с линии вратарской, однако кипер «Сити» справился. На концовку матча Гвардиола выпустил несколько игроков основы: Родри, Семеньо, Гехи и О’Райли. У последнего была шикарная возможность положить второй мяч «Сити» на 77-й минуте, но воспитанник не забил с двух метров. Зато на 81-й минуте отличился Гехи, который добил мяч в ворота после сейва вратаря.

Пол Скоулз наблюдает за матчем «Манчестер Сити» — «Солфорд» Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

После этого уже не было сомнений, кто выйдет в 1/8 финала. Вскоре Семеньо мог забивать и третий мяч, однако попал в штангу. Впрочем, и так получилось весьма уверенно. В том числе выправилась статистика по ожидаемым голам (2,42 vs 0,36). В понедельник «Сити» узнает соперника по следующему раунду Кубка Англии.